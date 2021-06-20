Без потерь и пропущенных голов. Италия уверенно выиграла группу A

Единственного гола в исполнении Маттео Пессины оказалось достаточно для Италии, чтобы подтвердить статус фаворита своей группы. «Скуадра адзурра» вышла в 1/8 финала, как, впрочем, и команда Уэльса.

Ход матча

12’ Италия создала первый опасный момент. Прошел заброс с фланга на Андреа Белотти, который в прыжке пытался результативно сыграть на дальней штанге, но не смог как следует обработать мяч.

24’ Белотти получил мяч справа в чужой штрафной, а затем выполнил острую передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось, хотя момент выглядел очень опасно.

Фрагмент матча globallookpress.com

27’ Долгожданный ответ Уэльса. Дэниел Джеймс сделал передачу в штрафную площадь соперника, а Крис Гантер метров с семи пробил головой, но направил мяч слегка левее цели.

30’ О своем присутствии на поле напомнил Федерико Кьеза, который с правого края штрафной нанес удар по воротам, однако попал в валлийского игрока. Повезло гостям.

39’ 1:0 Маттео Пессина. Марко Верратти заработал штрафной на правом фланге, после чего сам же выполнил подачу со «стандарта», а Маттео Пессина легким касанием подрезал мяч в дальний угол. Дэнни Уорд не дотянулся, так как уже сделал шаг не в том направлении.

Маттео Пессина открыл счет globallookpress.com

42’ И еще один шанс для итальянцев. Верратти с левого края выполнил передачу на дальнюю штангу, где Пессина в подкате едва не затолкал сферу в ворота соперника.

53’ Италия заработала штрафной и выставила свою «стенку» перед «стенкой» валлийцев. Игроки «скуадры адзурры» пригнулись, а Бернардески нанес удар во вратарский угол, но попал в штангу.

55’ Франческо Ачерби допустил грубую ошибку, подарив мяч Аарону Рэмзи, но тот немного замешкался и прострелил в ту зону, где не было никого из партнеров. А ведь мог сам найти возможность для удара!

Аарон Рэмзи упустил возможность забить globallookpress.com

56’ И тут же Уэльс остался в меньшинстве! Итан Ампаду получил прямую красную карточку за то, что наступил на ногу Бернардески.

Итан Ампаду получил красную карточку globallookpress.com

64’ Кьеза догнал мяч справа и выкатил его в центр, где Белотти пробил в касание, но попал прямо во вратаря сборной Уэльса, который коленом переправил сферу на угловой.

77’ Отличный момент для Уэльса сравнять счет! Последовала подача на дальнюю штангу, где итальянские защитники забыли Гарета Бейла, который пробил в касание, но значительно выше цели.

Гарет Бейл не попал по воротам globallookpress.com

88’ Самый интересный момент концовки матча: Роберто Манчини снял с игры Джанлуиджи Доннарумму и поставил в ворота Сальваторе Сиригу.

90+3’ Прозвучал финальный свисток, после которого итальянцы принялись праздновать свой победу в группе с идеальными показателями — 9 очков, 7 забитых мячей и 0 пропущенных.

Футбол. Евро-2020. Группа A Италия — Уэльс 1:0 Гол: 1:0 Маттео Пессина (39') Италия: Джанлуиджи Доннарумма (Сальваторе Сиригу, 89'), Эмерсон, Леонардо Бонуччи (Франческо Ачерби, 46'), Алессандро Бастони, Рафаэл Толой, Марко Верратти, Жоржиньо (Бриан Кристанте, 75'), Маттео Пессина (Гаэтано Кастровилли, 87'), Андреа Белотти, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески (Джакомо Распадори, 75') Уэльс: Дэнни Уорд, Кристофер Гантер, Джо Родон, Этан Ампаду, Неко Уильямс (Бен Дэвис, 86'), Джо Аллен (Дилан Левитт, 86'), Коннор Робертс, Joe Morrell (Киффер Мур, 60'), Аарон Рэмси, Гарет Бэйл (Дэвид Брукс, 86'), Даниэль Джеймс (Гарри Уилсон, 74') Предупреждения: Джо Аллен (51'), Маттео Пессина (79'), Кристофер Гантер (79') Удаление: Этан Ампаду (55')

Звездой матча признан вингер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза, который был очень активным на своем фланге и сделал несколько опасных прострелов.

🇮🇹 Italy's Federico Chiesa takes the plaudits after an energetic display in attack ⚡️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/mDjTO499Fp — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021

Турнирная таблица

Сборная Италии с 9 очками финишировала первой в группе A и вышла в 1/8 финала вслед за Бельгией и Нидерландами.

Календарь и таблица Евро-2020

Уэльс занял второе место с 4 очками, опередив по дополнительным показателям Швейцарию.

Таблица группы A LiveSport.Ru

Следующие матчи

Италия сыграет в 1/8 финала 26 июня на «Уэмбли» в Лондоне. Соперником «скуадры адзурры» станет Украина или Австрия, которые поборются за вторую строчку в группе C.

Уэльс в этот же день сыграет в Амстердаме со второй командой группы B, которую могут занять абсолютно все сборные — Бельгия, Россия, Финляндия или Дания.

Прямая речь

Гарет Бейл, капитан сборной Уэльса

— Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать — все уставали. Конечно же, горжусь ребятами. Мы хотели попытаться добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла , так как мы все равно финишировали вторыми. Мы вгрызались в землю, и теперь настало время восстановить силы. Залатаем болячки и все сделаем заново.

Аарон Рэмзи, полузащитник сборной Уэльса

— Большую часть матча нам пришлось тяжко. Мы играли против отличной команды: провести 30 матчей подряд без поражений — это достижение. Так что все справедливо. Опять же мы проявили характер — сомнений в его присутствии у этой команды ни у кого не возникает, ведь все мы выкладываемся без остатка. Для нас было важно сохранить компактность в игре и попытаться создать несколько моментов. У нас найден хороший баланс в этом плане, так что нужно попросту оставаться более последовательными.

Марко Верратти, полузащитник сборной Италии

— Я очень доволен. Было нелегко, так как перед началом ЕВРО я даже не был уверен в том, успею ли восстановиться после травмы и сыграть на этом турнире. Так случилось со мной в 2016 году, и я боялся, что все повторится снова. Благодарю медицинский штаб и тренера за то, что дождались моего возвращения на поле. Это особенный день, и я просто счастлив.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

— Лучшего и представить нельзя. Наверное, мы могли забить больше, но было жарко и физически тяжело. Так что ребята сыграли хорошо. Важно, чтобы команда сохраняла свои лучшие свойства даже при замене трех-четырех игроков. Каждый из них знает, что делать, и от перестановки сумма не меняется.