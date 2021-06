Без потерь и пропущенных голов. Италия уверенно выиграла группу A

12’ Италия создала первый опасный момент. Прошел заброс с фланга на Андреа Белотти, который в прыжке пытался результативно сыграть на дальней штанге, но не смог как следует обработать мяч.

24’ Белотти получил мяч справа в чужой штрафной, а затем выполнил острую передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказалось, хотя момент выглядел очень опасно.

27’ Долгожданный ответ Уэльса. Дэниел Джеймс сделал передачу в штрафную площадь соперника, а Крис Гантер метров с семи пробил головой, но направил мяч слегка левее цели.

30’ О своем присутствии на поле напомнил Федерико Кьеза, который с правого края штрафной нанес удар по воротам, однако попал в валлийского игрока. Повезло гостям.

39’ 1:0 Маттео Пессина. Марко Верратти заработал штрафной на правом фланге, после чего сам же выполнил подачу со «стандарта», а Маттео Пессина легким касанием подрезал мяч в дальний угол. Дэнни Уорд не дотянулся, так как уже сделал шаг не в том направлении.

42’ И еще один шанс для итальянцев. Верратти с левого края выполнил передачу на дальнюю штангу, где Пессина в подкате едва не затолкал сферу в ворота соперника.

53’ Италия заработала штрафной и выставила свою «стенку» перед «стенкой» валлийцев. Игроки «скуадры адзурры» пригнулись, а Бернардески нанес удар во вратарский угол, но попал в штангу.

55’ Франческо Ачерби допустил грубую ошибку, подарив мяч Аарону Рэмзи, но тот немного замешкался и прострелил в ту зону, где не было никого из партнеров. А ведь мог сам найти возможность для удара!

56’ И тут же Уэльс остался в меньшинстве! Итан Ампаду получил прямую красную карточку за то, что наступил на ногу Бернардески.

64’ Кьеза догнал мяч справа и выкатил его в центр, где Белотти пробил в касание, но попал прямо во вратаря сборной Уэльса, который коленом переправил сферу на угловой.

77’ Отличный момент для Уэльса сравнять счет! Последовала подача на дальнюю штангу, где итальянские защитники забыли Гарета Бейла, который пробил в касание, но значительно выше цели.

88’ Самый интересный момент концовки матча: Роберто Манчини снял с игры Джанлуиджи Доннарумму и поставил в ворота Сальваторе Сиригу.

90+3’ Прозвучал финальный свисток, после которого итальянцы принялись праздновать свой победу в группе с идеальными показателями — 9 очков, 7 забитых мячей и 0 пропущенных.

Звездой матча признан вингер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза, который был очень активным на своем фланге и сделал несколько опасных прострелов.

