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    Короче, Евро. 20-21 июня

    Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 20 июня 2021 года

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  • 20:52
    • Сборная Швейцарии обыграла Турцию и вышла в плей-офф Евро-2020
  • 20:50
    • Италия обыграла Уэльс, обе сборные вышли в 1/8 финала Евро-2020
  • 18:41
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин стал последним
  • 18:35
    • Самсонова выиграла свой первый титул WTA
  • 17:49
    • Касаткина уступила Жабер в финале турнира в Бирмингеме
  • 16:50
    • Рублев проиграл в финале турнира в Халле
  • 16:11
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    Джердан Шакири
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    Джердан Шакири
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

    20 июня

    Прошедший игровой день был интересен в аспекте развязки в группе А, где за второе место боролись Уэльс и Швейцария. Более того, эта самая борьба была заочной. Оба матча игрались параллельно, и швейцарцам, помимо того, что нужно было как можно крупнее обыгрывать Турцию, так еще и ждать новостей из Рима, где итальянцы экзаменовали их конкурента Уэльс.

    Развязка выдалась интересной. Все решила лучшая разница мячей валлийцев, проигравших Италии лишь минимально. А вот Швейцария выиграла у турок «всего-лишь» со счетом 3:1. Несмотря на дубль Джердана Шакири, сборная страны сыра, банков и шоколада осталась на третьем месте, но все же вышла в плей-офф.

    21 июня

    Главным событием 21 июня для наших болельщиков наверняка станет решающий поединок команды Черчесова с датчанами. Впрочем, обо всем по порядку.

    19:00. Северная Македония — Нидерланды

    Македонцы могут разве что напоследок подпортить настроение голландцам. Впрочем, «оранжевые» намерены завершить групповой турнир с максимальным результатом.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекеры отдают предпочтение Нидерландам — 1.31 против 10.00. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    19:00. Украина — Австрия

    По игре интереснее смотрится команда Андрея Шевченко. Более того, украинцев в этом поединке устроит даже ничья. Вот только с таким положением вряд ли согласятся амбициозные австрийцы.

    Букмекеры отдают предпочтение Украине — 3.66 против 3.86. Прогноз на матч доступен тут.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Россия — Дания

    В Копенгагене команде Станислава Черчесова придется крайне нелегко. И датчане еще мотивированы, к тому же сыграют в родных стенах. В общем, ждем от нашей сборной спортивного подвига.

    Букмекеры отдают предпочтение Дании — 1.74 против 4.98. Прогноз на матч доступен здесь.

    Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    22:00. Финляндия — Бельгия

    Бельгийцы не мыслят ничего иного, кроме как сохранить за собой первое место в квартете. Даже при условии некоторой кадровой ротации, сборная Бельгии наверняка добудет третью викторию.

    Букмекеры отдают предпочтение Бельгии — 1.37 против 10.00. Прогноз на матч доступен тут.

    Прямая трансляция. Россия — Матч ТВ, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Что еще?

    Героем этого игрового дня стал Джердан Шакири. И пусть его сборная Швейцарии по разнице мячей в итоге уступила второе место валлийцам, хавбек «Ливерпуля» делал все, что от него зависело. В активе у Джердана дубль. Более того, Шакири стал первым футболистом в истории Швейцарии, который забивал на четырех крупных турнирах подряд.

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