В третьем туре группового этапа Евро-2020 состоится встреча сборных Украины и Австрии. Игра пройдет в Бухаресте 21 июня. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 мск. Украина — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Команда Андрея Шевченко является второй в квартете C. У нее 3 набранных балла после двух матчей благодаря победе над сборной Северной Македонии со счетом 2:1.

В игре с македонцами сборная Украины выглядела тяжело. Скорее всего, она пыталась экономить силы на матч с австрийцами. Другое дело матч со сборной Нидерландов, который украинцы проиграли 2:3. Местами хозяева смотрелись неплохо, поэтому в целом коллектив Шевченко имеет неплохие шансы на выход в плей-офф.

Перед Евро у «Желто-синих» была неприятная безвыигрышная серия, которая продолжилась и после старта турнира. До победы над Северной Македонией Украина не могла выиграть на протяжении шести официальных встреч — 3 ничьи и 3 поражения.

Все прогнозы на Евро-2020

В матче с Австрией украинской команде не поможет вингер Александр Зубков. Он получил травму еще в матче с Нидерландами.

Австрия

У австрийцев все еще сохраняются отличные шансы на выход в плей-офф. Команда Франко Фоды имеет 3 набранных очка и победа в этом поединке позволит ей выйти в плей-офф. При этом есть шанс выйти с третьего места. Уже сейчас гости возглавляют рейтинг команд, занявших третье место в своей группе.

Напомним, что в первом круге сборная Австрии переиграла Северную Македонии со счетом 3:1, но в туре втором всухую уступила Нидерландам со счетом 0:2. Это было второе поражение команды в трех официальных выступлениях.

Учитывая товарищеские поединки австрийцев перед Евро (0:1 с Англией и 0:0 со Словакией), подопечные Фоды пропускали в 6 из 7 матчей.

Календарь и таблица Евро-2020

В составе сборной Австрии травмирован футболист Валентино Лазаро, который получил повреждение в прошлом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут выделить явного фаворита встречи и коэффициенты отличаются очень слабо — 3.58 на победу Украины и 3.84 на победу Австрии. Ничья выставлена с коэффициентом 1.95.

Обе команды показали, что не безгрешны в обороне и при этом сами умеют забивать. К примеру, у Украины 4:4 по забитым и пропущенным голам, а у Австрии 3:3. Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в этом матче с коэффициентом 2.27.

Хотелось бы обратить внимание на первый тайм. Как правило, и Австрия, и Украина на этом Евро начинают матч очень активно , набирая высокий темп игры. Возможно, это повлияет на результат первой половины.