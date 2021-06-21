Австрия
Команда Андрея Шевченко является второй в квартете C. У нее 3 набранных балла после двух матчей благодаря победе над сборной Северной Македонии со счетом 2:1.
В игре с македонцами сборная Украины выглядела тяжело. Скорее всего, она пыталась экономить силы на матч с австрийцами. Другое дело матч со сборной Нидерландов, который украинцы проиграли 2:3. Местами хозяева смотрелись неплохо, поэтому в целом коллектив Шевченко имеет неплохие шансы на выход в плей-офф.
Перед Евро у «Желто-синих» была неприятная безвыигрышная серия, которая продолжилась и после старта турнира. До победы над Северной Македонией Украина не могла выиграть на протяжении шести официальных встреч — 3 ничьи и 3 поражения.
В матче с Австрией украинской команде не поможет вингер Александр Зубков. Он получил травму еще в матче с Нидерландами.
Австрия
У австрийцев все еще сохраняются отличные шансы на выход в плей-офф. Команда Франко Фоды имеет 3 набранных очка и победа в этом поединке позволит ей выйти в плей-офф. При этом есть шанс выйти с третьего места. Уже сейчас гости возглавляют рейтинг команд, занявших третье место в своей группе.
Напомним, что в первом круге сборная Австрии переиграла Северную Македонии со счетом 3:1, но в туре втором всухую уступила Нидерландам со счетом 0:2. Это было второе поражение команды в трех официальных выступлениях.
Учитывая товарищеские поединки австрийцев перед Евро (0:1 с Англией и 0:0 со Словакией), подопечные Фоды пропускали в 6 из 7 матчей.
В составе сборной Австрии травмирован футболист Валентино Лазаро, который получил повреждение в прошлом матче.
Прогноз и ставка
Букмекеры не могут выделить явного фаворита встречи и коэффициенты отличаются очень слабо — 3.58 на победу Украины и 3.84 на победу Австрии. Ничья выставлена с коэффициентом 1.95.
Обе команды показали, что
Хотелось бы обратить внимание на первый тайм. Как правило, и Австрия, и Украина на этом Евро