Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия забила один гол в двух играх Eвро-2020Англия нe так плоха на Eвро-2020, как кажeтся Испания — ПольшаПольша не сдается. Гол Левандовского и промах Морено лишили Испанию победы Рамос мeняeт командуКонeц эпохи. Почему уход Рамоса из «Рeала» выгоден всем
  • 23:55
    • Сборная Испании сыграла вничью с Польшей, Морено не забил пенальти
  • 20:53
    • Сборная Германии обыграла Португалию на Евро-2020
  • 17:55
    • Сборные Венгрии и Франции сыграли вничью на Евро-2020
  • 19:57
    • Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме
  • 19:53
    • «Барселона» объявила о переходе Мемфиса Депая
  • 18:52
    • Самсонова вышла в финал турнира в Берлине, обыграв Азаренко
  • 17:36
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции
    Все новости спорта

    Украина и Австрия снова покажут результативный футбол

    Украина — Австрия. Прогноз (к. 2.27) и ставка на футбол, чемпионат Европы-2020, 21 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на сборную Австрии Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Украина — Австрия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Украины
    В третьем туре группового этапа Евро-2020 состоится встреча сборных Украины и Австрии. Игра пройдет в Бухаресте 21 июня. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 мск. Украина — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа C 21 Июня 2021 года
    Украина
  • Киев
    •  Украина 19:00 Австрия Австрия
  • Вена
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.65
  • X
  • 2.00
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
    •

    Австрия

    Команда Андрея Шевченко является второй в квартете C. У нее 3 набранных балла после двух матчей благодаря победе над сборной Северной Македонии со счетом 2:1.

    В игре с македонцами сборная Украины выглядела тяжело. Скорее всего, она пыталась экономить силы на матч с австрийцами. Другое дело матч со сборной Нидерландов, который украинцы проиграли 2:3. Местами хозяева смотрелись неплохо, поэтому в целом коллектив Шевченко имеет неплохие шансы на выход в плей-офф.

    Перед Евро у «Желто-синих» была неприятная безвыигрышная серия, которая продолжилась и после старта турнира. До победы над Северной Македонией Украина не могла выиграть на протяжении шести официальных встреч — 3 ничьи и 3 поражения.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В матче с Австрией украинской команде не поможет вингер Александр Зубков. Он получил травму еще в матче с Нидерландами.

    Австрия

    У австрийцев все еще сохраняются отличные шансы на выход в плей-офф. Команда Франко Фоды имеет 3 набранных очка и победа в этом поединке позволит ей выйти в плей-офф. При этом есть шанс выйти с третьего места. Уже сейчас гости возглавляют рейтинг команд, занявших третье место в своей группе.

  • Считаем шансы Украины и Австрии на плей-офф
  • Расклады Евро-2020: группа C
  • 18/06/2021

    • Напомним, что в первом круге сборная Австрии переиграла Северную Македонии со счетом 3:1, но в туре втором всухую уступила Нидерландам со счетом 0:2. Это было второе поражение команды в трех официальных выступлениях.

  • Матч нереализованных пенальти. Украина вымучила победу над Северной Македонией
  • Сборная Украины одолела со счетом 2:1 команду Северной Македонии в матче второго тура группы C на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 17/06/2021

    • Учитывая товарищеские поединки австрийцев перед Евро (0:1 с Англией и 0:0 со Словакией), подопечные Фоды пропускали в 6 из 7 матчей.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В составе сборной Австрии травмирован футболист Валентино Лазаро, который получил повреждение в прошлом матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут выделить явного фаворита встречи и коэффициенты отличаются очень слабо — 3.58 на победу Украины и 3.84 на победу Австрии. Ничья выставлена с коэффициентом 1.95.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Обе команды показали, что не безгрешны в обороне и при этом сами умеют забивать. К примеру, у Украины 4:4 по забитым и пропущенным голам, а у Австрии 3:3. Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в этом матче с коэффициентом 2.27.

    Хотелось бы обратить внимание на первый тайм. Как правило, и Австрия, и Украина на этом Евро начинают матч очень активно, набирая высокий темп игры. Возможно, это повлияет на результат первой половины.

    У Австрии в обоих случаях голы забивались еще до перерыва, причем дважды команда пропускала. Украина забила все свои два гола Северной Македонии в первом тайме. Мы ставим на тотал первого тайма больше 1 (коэфф. 2.80).

    Ещё прогнозы на спорт
    3.55
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Галакси — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Симон — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эмбер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Касаткина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Самсонова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Италия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.08
  • Прогноз на матч Италия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.02
  • Прогноз на матч Швейцария — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.82
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Венесуэла — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов
    • Вчера в 22:06     Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11 14/06/2021     Криштиану Роналду
  • Рекордный матч Роналду. Криштиану забил дважды, огорчив Венгрию
    • 22:00 15/06/2021
    Украина — Австрия: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 21.06.2021. Прогнозы на футбол. Украина и Австрия снова покажут результативный футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры