Италия — Уэльс: счет матча 1:0, обзор гола

Сборнаяодержала победу над командойв матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы A, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 1:0.

«Скуадра Адзурра» вышла вперед на 39-й минуте, когда Марко Верратти со «стандарта» забросил мяч в штрафную, где Маттео Пессина легким ударом ногой подправил игровой снаряд в дальний угол.

На 55-й минуте валлийцы остались в меньшинстве из-за удаления Итана Ампаду, который наступил на ногу Федерико Бернардески.

Футбол. Евро-2020. Группа A Италия — Уэльс 1:0 Гол: 1:0 Маттео Пессина (39') Италия: Джанлуиджи Доннарумма (Сальваторе Сиригу, 90'), Эмерсон, Леонардо Бонуччи (Франческо Ачерби, 46'), Алессандро Бастони, Рафаэл Толой, Марко Верратти, Жоржиньо (Бриан Кристанте, 75'), Маттео Пессина (Гаэтано Кастровилли, 87'), Андреа Белотти, Федерико Кьеза, Федерико Бернардески (Джакомо Распадори, 75') Уэльс: Дэнни Уорд, Кристофер Гантер, Джо Родон, Этан Ампаду, Неко Уильямс (Бен Дэвис, 86'), Джо Аллен (Дилан Левитт, 86'), Коннор Робертс, Joe Morrell (Киффер Мур, 60'), Аарон Рэмси, Гарет Бэйл (Дэвид Брукс, 86'), Даниэль Джеймс (Гарри Уилсон, 75') Предупреждения: Джо Аллен (51'), Маттео Пессина (80'), Кристофер Гантер (80') Удаление: Этан Ампаду (56')

Сборная Италии с 9 набранными очками финишировала первой и вышла в 1/8 финала. Также в плей-офф сыграет Уэльс, на счету которого 4 балла.

Следующим соперником Италии станет команда, которая займет второе место в группе C (Украина или Австрия). Уэльс встретится со второй командой группы B, где выступает Россия.