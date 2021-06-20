Швейцария — Турция: счет матча 3:1, обзор голов

одержала победу над(3:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Швейцарцы открыли счет уже на 6-й минуте матча. Цубер сделал мягкий заброс в штрафную турков, Сеферович принял мяч, развернулся и пробил в дальний нижний угол.

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На 26-й минуте Сеферович дошёл до штрафной сборной Турции и пробил в защитника, но подбор остался за швейцарцами. Цубер сделал передачу на Шакири, который принял мяч и с правой ноги пробил точно в верхний угол ворот.

Турки отквитали один мяч на 62-й минуте. Кахведжи получил пас перед штрафной, на замахе убрал соперника и роскошным ударом уложил мяч в дальнюю девятку — без шансов для Зоммера.

На 68-й минуте Цубер убежал по левому флангу и прострелил низом в штрафную, Шердан Шакири набежал и в касание расстрелял ворота Турции.

Футбол. Евро-2020. Группа A Швейцария — Турция 3:1 Голы: 1:0 Харис Сеферович (6'), 2:0 Шердан Шакири (26'), 2:1 Ирфан Кавечи (62'), 3:1 Шердан Шакири (68') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Сильван Видмер (Кевин Мбабу, 90'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Стивен Цубер (Лорис Бенито, 85'), Шердан Шакири (Рубен Варгас, 75'), Брил Эмболо (Адмир Мехмеди, 86'), Харис Сеферович (Марио Гавранович, 75') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Мерт Мюльдюр, Озан Туфан (Юсуф Язиджи, 65'), Дженгиз Ундер (Кенан Караман, 80'), Хакан Чалханоглу (Дорукхан Токёз, 86'), Ирфан Кавечи (Оркун Кёкчю, 80'), Кан Айхан (Окай Йокушлу, 64'), Бурак Йилмаз Предупреждения: Хакан Чалханоглу (70'), Зеки Мехмет Челик (75'), Чаглар Сёюнджю (76'), Гранит Джака (78')

Сборная Швейцарии набрала 4 очка и заняли третье место в группе А, уступив Уэльсу по разнице мячей. Швейцарцы вышли в 1/8 финала.

Календарь и таблица Евро-2020

Турция с 0 очком и разницей мячей 1-8 заняли последнее место в группе, став первой командой, вылетевшей с турнира.