В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Северной Македонии сыграет с командой Нидерландов. Игра пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена», начало — в 19:00 по мск. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии по итогам двух туров лишилась возможности пробиться в плей-офф Евро. Она проиграла оба своих поединка и точно завершит турнир на последнем месте в своем квартете.

Стартовали «золотисто-красные» с фиаско от национальной команды Австрии со счетом 1:3, а во втором игровом дне соревнования они были повержены сборной Украины — 1:2.

Этими неудачами абсолютный дебютант чемпионатов Европы прервал свою 4-матчевую серию без поражений. В этот период он непосредственно перед континентальным соревнованием в товарищеской игре дома расписал мировую со Словенией 1:1, а также разгромил сборную Казахстана со счетом 4:0.

Все прогнозы на Евро-2020

А еще ранее, в марте, македонцы в отборе к чемпионату мира в Катаре сенсационно переиграли в гостях Германию 2:1 и крупно переиграли на своей арене Лихтенштейн — 5:0.

Нидерланды

Национальная команда Нидерландов уже точно гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира. Она вышла победителем из своих двух матчей.

В первом туре «оранжевые» не без трудностей справились с Украиной 3:2, забив решающий гол на 85-й минуте поединка, а в следующей игре не испытали проблем с Австрией, выиграв со счетом 2:0.

Сейчас у нидерландцев серия без поражений состоит из шести матчей, где они раз сыграли вничью и добились пяти викторий. В данном отрезке они не забивали за игру менее двух мячей, а в четырех случаях сохранили свои ворота на замке.

При подготовке к Евро-2020 Нидерланды сыграли вничью 2:2 с Шотландией и разгромили 3:0 Грузию, а в марте в отборе к ЧМ-2022 справились с Латвией 2:0 и Гибралтаром 7:0.

Между собой эти сборные провели четыре поединка, в которых дважды выиграли Нидерланды (4:0 и 2:1) и дважды были мировые (0:0 и 2:2).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 3 предлагают поставить с коэффициентом 2.02, а на низовой исход дают 1.88.