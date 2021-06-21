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    Команды не забудут порадовать зрителей голами

    Северная Македония — Нидерланды. Прогноз и ставка (к. 2.02) на чемпионат Европы по футболу 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Нидерланды
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    Сборная Нидерландов
    В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Северной Македонии сыграет с командой Нидерландов. Игра пройдет в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена», начало — в 19:00 по мск. Северная Македония — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 21 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 13.50
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
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    Северная Македония

    Сборная Северной Македонии по итогам двух туров лишилась возможности пробиться в плей-офф Евро. Она проиграла оба своих поединка и точно завершит турнир на последнем месте в своем квартете.

    Стартовали «золотисто-красные» с фиаско от национальной команды Австрии со счетом 1:3, а во втором игровом дне соревнования они были повержены сборной Украины — 1:2.

    Этими неудачами абсолютный дебютант чемпионатов Европы прервал свою 4-матчевую серию без поражений. В этот период он непосредственно перед континентальным соревнованием в товарищеской игре дома расписал мировую со Словенией 1:1, а также разгромил сборную Казахстана со счетом 4:0.

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    А еще ранее, в марте, македонцы в отборе к чемпионату мира в Катаре сенсационно переиграли в гостях Германию 2:1 и крупно переиграли на своей арене Лихтенштейн — 5:0.

    Нидерланды

    Национальная команда Нидерландов уже точно гарантировала себе участие в 1/8 финала турнира. Она вышла победителем из своих двух матчей.

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    • В первом туре «оранжевые» не без трудностей справились с Украиной 3:2, забив решающий гол на 85-й минуте поединка, а в следующей игре не испытали проблем с Австрией, выиграв со счетом 2:0.

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    • Сейчас у нидерландцев серия без поражений состоит из шести матчей, где они раз сыграли вничью и добились пяти викторий. В данном отрезке они не забивали за игру менее двух мячей, а в четырех случаях сохранили свои ворота на замке.

    При подготовке к Евро-2020 Нидерланды сыграли вничью 2:2 с Шотландией и разгромили 3:0 Грузию, а в марте в отборе к ЧМ-2022 справились с Латвией 2:0 и Гибралтаром 7:0.

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    Между собой эти сборные провели четыре поединка, в которых дважды выиграли Нидерланды (4:0 и 2:1) и дважды были мировые (0:0 и 2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 3 предлагают поставить с коэффициентом 2.02, а на низовой исход дают 1.88.

    Обе команды уже решили свои задачи, поэтому в очной встречи они наверняка сыграют в открытый футбол, где порадуют зрителей забитыми мячами. В общем, ставим на ТБ 3,0.

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