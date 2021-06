Голландцы летят в плей-офф. Австрия не сумела дать отпор Депаю и компании

6’ Команды начали с обмена быстрыми атаками. Ульмер слева вошёл в штрафную площадь голландцев и оказался на газоне. ВАР не вмешался в ход игры — нарушения правил со стороны Дюмфриса не зафиксировано.

9’ Совсем иначе развивались события парой минут позже -Алаба у угла штрафной площади наступил на ногу Дюмфрису. Арбитр отправился смотреть повтор, после чего показал защитнику желтую карточку и назначил пенальти в ворота сборной Австрии.

11’ 1:0 Мемфис Депай (П). Депай с пенальти здорово пробил в нижний угол ворот — австрийский голкипер Бахман угадал, но до мяча не дотянулся.

20’ Голландцы после забитого гола заиграли увереннее, но постепенно сбили темп матча и принялись проводить неспешные позиционные атаки.

24’ Депай откликнулся на заброс из глубины и пробил со входа в штрафную сборной Австрии. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

28’ Баумгартнер убежал по левому флангу, вошёл в штрафную голландцев и пробил — прямо в лоб Де Лихту. Мяч после рикошета прилетел к голкиперу Стекеленбургу.

36’ Постепенно борьба перешла в центр поля. Австрийцы активно прессинговали соперника, не позволяя сборной Нидерландов подолгу разыгрывать мяч.

40’ Ближе к перерыву голландцы упустили шанс удвоить счет. Ван Анхольт выдал великолепный заброс в штрафную австрийцев, Вегхорст сделал скидку на Депая, который с пяти метров запустил мяч над перекладиной.

44’ Голландцы совершили перехват и убежали в контратаку. Вейналдум сделал передачу к штрафной, Депай затянул и пробил в защитника Драговича.

53’ Австрийская сборная заработала угловой — первый в матче. Алаба выполнил подачу во вратарскую, где Стекеленбург без проблем забрал мяч в руки.

61’ Теперь угловой подали голландцы, после чего прошёл удар головой из вратарской, с которым Бахман справился, отразив мяч перед собой, а де Лигт при добивании попал в защитника.

67’ 2:0 Дензел Дюмфрис. Мален зацепился за линию офсайда, получив передачу на ход, ворвался в штрафную австрийцев и покатил мяч поддержавшему атаку защитнику Дюмфрису, который поразил ближний угол ворот.

81’ Австрийцы провели ряд замен, и начали успешно держать мяч на чужой половине поля. Алаба издали пробил с левой ноги — в метре от штанги. А ведь Стекеленбург уже не успевал за мячом.

🦁 Netherlands players to score in their first 2 EURO games: 🔸 Ruud van Nistelrooy 🔸 Denzel Dumfries #EURO2020 | #NED pic.twitter.com/nqaStymQxg

85’ Калайджич забросил мяч в голландскую штрафную, где Онисиво в борьбе пробил головой — Стекеленбург здорово выбрал позицию.

90+1’ Мален попытался отправить Вейналдума к воротам сборной Австрии, но Джорджиньо поскользнулся и потерял мяч. В следующей атаке Мален сам справа вошёл в штрафную площадь и пробил выше ворот.

Награду «Звезда матча» второй раз подряд получил защитник Дензел Думфрис. Игрок «ПСВ Эйндховен» отлично оборонялся, проделал огромный объем работы и даже забил — во второй игре подряд.

🇳🇱 🌟 Denzel Dumfries... again! The flying full-back picks up his second Star of the Match trophy 🙌@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/e8KEy1SGlm