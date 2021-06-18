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    Голландцы летят в плей-офф. Австрия не сумела дать отпор Депаю и компании

    Сборная Нидерландов победила со счетом 2:0 команду Австрии в матче 2-го тура группы С на Евро-2020. Рассказываем, как это было

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    Сборная Голландии
    Сборная Нидерландов уверенно вышла в 1/8 финала, одержав вторую победу на групповом этапе — вслед за украинцами подопечные Франка Де Бура переиграли сборную Австрии (2:0).

    Ход матча

    6’ Команды начали с обмена быстрыми атаками. Ульмер слева вошёл в штрафную площадь голландцев и оказался на газоне. ВАР не вмешался в ход игры — нарушения правил со стороны Дюмфриса не зафиксировано.

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    • 9’ Совсем иначе развивались события парой минут позже -Алаба у угла штрафной площади наступил на ногу Дюмфрису. Арбитр отправился смотреть повтор, после чего показал защитнику желтую карточку и назначил пенальти в ворота сборной Австрии.

    11’ 1:0 Мемфис Депай (П). Депай с пенальти здорово пробил в нижний угол ворот — австрийский голкипер Бахман угадал, но до мяча не дотянулся.

    Нидерланды — Австрия

    20’ Голландцы после забитого гола заиграли увереннее, но постепенно сбили темп матча и принялись проводить неспешные позиционные атаки.

    24’ Депай откликнулся на заброс из глубины и пробил со входа в штрафную сборной Австрии. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

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  • Вчера

    • 28’ Баумгартнер убежал по левому флангу, вошёл в штрафную голландцев и пробил — прямо в лоб Де Лихту. Мяч после рикошета прилетел к голкиперу Стекеленбургу.

    36’ Постепенно борьба перешла в центр поля. Австрийцы активно прессинговали соперника, не позволяя сборной Нидерландов подолгу разыгрывать мяч.

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    40’ Ближе к перерыву голландцы упустили шанс удвоить счет. Ван Анхольт выдал великолепный заброс в штрафную австрийцев, Вегхорст сделал скидку на Депая, который с пяти метров запустил мяч над перекладиной.

    44’ Голландцы совершили перехват и убежали в контратаку. Вейналдум сделал передачу к штрафной, Депай затянул и пробил в защитника Драговича.

    Нидерланды — Австрия

    53’ Австрийская сборная заработала угловой — первый в матче. Алаба выполнил подачу во вратарскую, где Стекеленбург без проблем забрал мяч в руки.

    61’ Теперь угловой подали голландцы, после чего прошёл удар головой из вратарской, с которым Бахман справился, отразив мяч перед собой, а де Лигт при добивании попал в защитника.

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    • 67’ 2:0 Дензел Дюмфрис. Мален зацепился за линию офсайда, получив передачу на ход, ворвался в штрафную австрийцев и покатил мяч поддержавшему атаку защитнику Дюмфрису, который поразил ближний угол ворот.

    81’ Австрийцы провели ряд замен, и начали успешно держать мяч на чужой половине поля. Алаба издали пробил с левой ноги — в метре от штанги. А ведь Стекеленбург уже не успевал за мячом.

    85’ Калайджич забросил мяч в голландскую штрафную, где Онисиво в борьбе пробил головой — Стекеленбург здорово выбрал позицию.

    90+1’ Мален попытался отправить Вейналдума к воротам сборной Австрии, но Джорджиньо поскользнулся и потерял мяч. В следующей атаке Мален сам справа вошёл в штрафную площадь и пробил выше ворот.

    Футбол. Евро-2020. Группа C
    Нидерланды — Австрия 2:0
    Голы: 1:0 Мемфис Депай (пенальти) (11'), 2:0 Дензел Дюмфрис (67') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 64'), Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 65'), Мартен де Рон (Райан Гравенберх, 74'), Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай (Люк де Йонг, 82'), Ваутер Вегорст (Дониелл Мален, 64') Австрия: Daniel Bachmann, Александар Драгович (Филипп Линхарт, 84'), Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Андреас Ульмер, Кристоф Баумгартнер (Валентин Лацаро, 70'), Штефан Ляйнер, Ксавер Шлагер (Карим Онисиво, 84'), Конрад Лаймер (Флориан Гриллич, 61'), Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич (Саша Калайджич, 62') Предупреждения: Давид Алаба (10'), Мартен де Рон (14'), Daniel Bachmann (67')

    Награду «Звезда матча» второй раз подряд получил защитник Дензел Думфрис. Игрок «ПСВ Эйндховен» отлично оборонялся, проделал огромный объем работы и даже забил — во второй игре подряд.

    Турнирная таблица

    Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

    Следующие матчи

    В третьем туре голландцы, решившие задачу-минимум, сыграют на арене «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме с Северной Македонией, которой только крупная победа может оставить минимальные шансы на выход из группы.

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  • Вчера

    • Австрийцы на стадионе «Националэ» в Бухаресте встретятся с командой Украины в матче за второе место в квартете. Впрочем, ничья тоже позволит обеим командам выйти в плей-офф.

    Обе встречи группы А пройдут 21 июня и начнутся в 19:00 мск.

    Прямая речь

    Франко Фода, главный тренер сборной Австрии

    — У нас или не получались подачи, или не шли удары. Нам не хватало решительности и нацеленности на ворота. Без этого сложно создавать моменты. Мы слишком легко отдавали мяч в первом тайме и позволяли голландцам бить по воротам. Мы несколько раз добирались до финальной трети, но почти никогда не подавали в штрафную. У нас почти не было моментов.

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    Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов

    — На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

    Франк де Бур и Мемфис Депай

    Давид Алаба, защитник сборной Австрии

    — Я горжусь командой — мы проявили характер. Мы не так хорошо играли в финальной трети, как хотели бы. Я беру на себя ответственность за пенальти. Мне очень жаль.

    Андреас Ульмер, защитник сборной Австрии

    — Еще не все потеряно. У нас осталась одна игра. Ошибки случаются, но мы все равно показали, что хотим играть в атакующий футбол. Сегодня это не совсем сработало. Но я не думаю, что это может служить оправданием.

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    • Дензел Думфрис, защитник сборной Нидерландов

    — Я стараюсь проникать в свободные зоны, когда иду вперед. Мы забили пять отличных голов на турнире.

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