Голландцы летят в плей-офф. Австрия не сумела дать отпор Депаю и компании

Ход матча
6’ Команды начали с обмена быстрыми атаками. Ульмер слева вошёл в штрафную площадь голландцев и оказался на газоне. ВАР не вмешался в ход игры — нарушения правил со стороны Дюмфриса не зафиксировано.
9’ Совсем иначе развивались события парой минут позже -Алаба у угла штрафной площади наступил на ногу Дюмфрису. Арбитр отправился смотреть повтор, после чего показал защитнику желтую карточку и назначил пенальти в ворота сборной Австрии.
11’ 1:0 Мемфис Депай (П). Депай с пенальти здорово пробил в нижний угол ворот — австрийский голкипер Бахман угадал, но до мяча не дотянулся.
20’ Голландцы после забитого гола заиграли увереннее, но постепенно сбили темп матча и принялись проводить неспешные позиционные атаки.
24’ Депай откликнулся на заброс из глубины и пробил со входа в штрафную сборной Австрии. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
28’ Баумгартнер убежал по левому флангу, вошёл в штрафную голландцев и пробил — прямо в лоб Де Лихту. Мяч после рикошета прилетел к голкиперу Стекеленбургу.
36’ Постепенно борьба перешла в центр поля. Австрийцы активно прессинговали соперника, не позволяя сборной Нидерландов подолгу разыгрывать мяч.
40’ Ближе к перерыву голландцы упустили шанс удвоить счет. Ван Анхольт выдал великолепный заброс в штрафную австрийцев, Вегхорст сделал скидку на Депая, который с пяти метров запустил мяч над перекладиной.
44’ Голландцы совершили перехват и убежали в контратаку. Вейналдум сделал передачу к штрафной, Депай затянул и пробил в защитника Драговича.
53’ Австрийская сборная заработала угловой — первый в матче. Алаба выполнил подачу во вратарскую, где Стекеленбург без проблем забрал мяч в руки.
61’ Теперь угловой подали голландцы, после чего прошёл удар головой из вратарской, с которым Бахман справился, отразив мяч перед собой, а де Лигт при добивании попал в защитника.
67’ 2:0 Дензел Дюмфрис. Мален зацепился за линию офсайда, получив передачу на ход, ворвался в штрафную австрийцев и покатил мяч поддержавшему атаку защитнику Дюмфрису, который поразил ближний угол ворот.
81’ Австрийцы провели ряд замен, и начали успешно держать мяч на чужой половине поля. Алаба издали пробил с левой ноги — в метре от штанги. А ведь Стекеленбург уже не успевал за мячом.
🦁 Netherlands players to score in their first 2 EURO games:— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
🔸 Ruud van Nistelrooy
🔸 Denzel Dumfries#EURO2020 | #NED pic.twitter.com/nqaStymQxg
85’ Калайджич забросил мяч в голландскую штрафную, где Онисиво в борьбе пробил головой — Стекеленбург здорово выбрал позицию.
90+1’ Мален попытался отправить Вейналдума к воротам сборной Австрии, но Джорджиньо поскользнулся и потерял мяч. В следующей атаке Мален сам справа вошёл в штрафную площадь и пробил выше ворот.
Награду «Звезда матча» второй раз подряд получил защитник Дензел Думфрис. Игрок «ПСВ Эйндховен» отлично оборонялся, проделал огромный объем работы и даже забил — во второй игре подряд.
🇳🇱 🌟 Denzel Dumfries... again! The flying full-back picks up his second Star of the Match trophy 🙌@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/e8KEy1SGlm— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Турнирная таблица
Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.
Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)
🇺🇦 Украина уже вторая!#ЕВРО2020 pic.twitter.com/pd6s7O7VcM— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021
Следующие матчи
В третьем туре голландцы, решившие задачу-минимум, сыграют на арене «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме с Северной Македонией, которой только крупная победа может оставить минимальные шансы на выход из группы.
Австрийцы на стадионе «Националэ» в Бухаресте встретятся с командой Украины в матче за второе место в квартете. Впрочем, ничья тоже позволит обеим командам выйти в плей-офф.
Обе встречи группы А пройдут 21 июня и начнутся в 19:00 мск.
Прямая речь
Франко Фода, главный тренер сборной Австрии
— У нас или не получались подачи, или не шли удары. Нам не хватало решительности и нацеленности на ворота. Без этого сложно создавать моменты. Мы слишком легко отдавали мяч в первом тайме и позволяли голландцам бить по воротам. Мы несколько раз добирались до финальной трети, но почти никогда не подавали в штрафную. У нас почти не было моментов.
Франк де Бур, главный тренер сборной Нидерландов
— На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.
Давид Алаба, защитник сборной Австрии
— Я горжусь командой — мы проявили характер. Мы не так хорошо играли в финальной трети, как хотели бы. Я беру на себя ответственность за пенальти. Мне очень жаль.
Андреас Ульмер, защитник сборной Австрии
— Еще не все потеряно. У нас осталась одна игра. Ошибки случаются, но мы все равно показали, что хотим играть в атакующий футбол. Сегодня это не совсем сработало. Но я не думаю, что это может служить оправданием.
Дензел Думфрис, защитник сборной Нидерландов
— Я стараюсь проникать в свободные зоны, когда иду вперед. Мы забили пять отличных голов на турнире.