21 июня Санкт-Петербург примет очередной поединок группового этапа Евро-2020. В нем сойдутся участники группы В — сборные Финляндии и Бельгии. Поединок должен стартовать в 22:00 мск. Финляндия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Квалификация ЧМ-2022 началась для команды Маркку Канервы с ничьих против Украины (1:1) и Боснии и Герцеговины (2:2).

В товарищеских матчах в 2021 году финны потерпели поражения от Швейцарии (2:3), Швеции (0:2) и Эстонии (0:1).

На Евро-2020 финны стартовали с победы в прерванном матче с Данией (1:0). Отметим, что датчане были выбиты из седла инцидентом с Кристианом Эриксеном, едва не умершим на поле.

Во втором туре Финляндия с минимальным счетом проиграла России (0:1), не слишком уступая подопечным Черчесова по игре, хотя и не создав опасных моментов.

Все прогнозы на Евро-2020

Финны набрали 3 очка, но уступают сборной России в таблице группы B по дополнительным показателям. Ничья с Бельгией может подарить им путевку в плей-офф.

Бельгия

В марте этого года бельгийцы провели три отборочных матча ЧМ, дома победив Уэльс (3:1) и уничтожив Белоруссию (8:0), и на выезде поделив очки с Чехией (1:1).

В июне, в рамках подготовки к Евро, бельгийские «дьяволы» в домашних контрольных матчах сыграли вничью с Грецией (1:1) и одолели Хорватию (1:0).

В стартовом матче Евро-2020 Бельгия не особо напрягаясь и играя без ряда лидеров разгромила сборную России со счетом 3:0.

Во втором туре подопечные Роберто Мартинеса провалили старт матча с Данией, пропустив быстрый гол, но выход Кевина Де Брюйне позволил им переломить ход матча и победить 2:1.

Календарь и таблица Евро-2020

Среди травмированных остается Тимоти Кастань. Бельгийцы набрали 6 очков и уже оформили выход в плей-офф.

Прогноз и ставка

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.80, на ничью в основное время — 5.20, а на победу Бельгии — 1.34.

Команды встречались 11 раз, из которых финны выиграли 4 раза, а бельгийцы 3. Два последних товарищеских матча в 2011 и 2016 году завершились со счетом 1:1.

Матч с финнами — отличный шанс дать игровое время Эдену Азару, Витселю, Де Брейне и другим игрокам, начинавшим предыдущие матчи в запасе. Прогнозируем, что Бельгия победит .