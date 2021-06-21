В понедельник, 21 июня, сборная России сыграет с командой Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Перед заключительным туром группового этапа сборная России занимает второе место в турнирной таблице с 3 набранными очками.

Подопечные Станислава Черчесова начали турнир с крупного поражения от Бельгии (0:3), когда дубль оформил Ромелу Лукаку, а еще один мяч в ворота Антона Шунина отправил Тома Менье.

Затем Россия одолела Финляндию (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука и уверенной игре Матвея Сафонова, занявшего место в воротах.

Все прогнозы на Евро-2020

По ходу турнира сборная России потеряла Юрия Жиркова. Также травму спины получил Марио Фернандес, но он остается в расположении национальной команды и надеется вернуться на поле.

Дания

Сборная Дании занимает четвертое место в турнирной таблице, не набрав очков в двух стартовых турах.

«Алая гвардия» стартовала на Евро-2020 с сенсационного поражения от Финляндии (0:1). Стоит напомнить, что встреча прерывалась в конце первого тайма из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце.

Датчанам пришлось доигрывать матч в тот же день в состоянии шока. Этим воспользовался Йоэль Похьянпало, а датский хавбек Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.

На игру с Бельгией подопечные Каспера Хьюлманда вышли мотивированными и даже первыми забили усилиями Юссуфа Поульсена, но в итоге проиграли (1:2).

У Дании среди потерь значится только Эриксен, хотя хорошая новость заключается в том, что он уже выписан из больницы.

Прогноз и ставка

Букмекеры не ожидают от команд слишком результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.90, тотал больше 2,5 — 2.00.

Игра против Бельгии показала, насколько подопечные Станислава Черчесова уязвимы у своих ворот. Да, от финнов они не пропустили, но сказать, что у команды Маркку Канервы не было хороших моментов, мы тоже не можем.

Очевидно, что играть на удержание — плохой вариант для России. Нужно быть готовым к тому, что хозяева в Копенгагене будут атаковать большими силами, но и не отсиживаться в обороне, ведь датчан вполне можно подловить на контратаке. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».