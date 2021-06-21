Россия
Перед заключительным туром группового этапа сборная России занимает второе место в турнирной таблице с 3 набранными очками.
Подопечные Станислава Черчесова начали турнир с крупного поражения от Бельгии (0:3), когда дубль оформил Ромелу Лукаку, а еще один мяч в ворота Антона Шунина отправил Тома Менье.
Затем Россия одолела Финляндию (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука и уверенной игре Матвея Сафонова, занявшего место в воротах.
По ходу турнира сборная России потеряла Юрия Жиркова. Также травму спины получил Марио Фернандес, но он остается в расположении национальной команды и надеется вернуться на поле.
Дания
Сборная Дании занимает четвертое место в турнирной таблице, не набрав очков в двух стартовых турах.
«Алая гвардия» стартовала на Евро-2020 с сенсационного поражения от Финляндии (0:1). Стоит напомнить, что встреча прерывалась в конце первого тайма из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце.
Датчанам пришлось доигрывать матч в тот же день в состоянии шока. Этим воспользовался Йоэль Похьянпало, а датский хавбек Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.
На игру с Бельгией подопечные Каспера Хьюлманда вышли мотивированными и даже первыми забили усилиями Юссуфа Поульсена, но в итоге проиграли (1:2).
У Дании среди потерь значится только Эриксен, хотя хорошая новость заключается в том, что он уже выписан из больницы.
Прогноз и ставка
Букмекеры не ожидают от команд слишком результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.90, тотал больше 2,5 — 2.00.
Игра против Бельгии показала, насколько подопечные Станислава Черчесова уязвимы у своих ворот. Да, от финнов они не пропустили, но сказать, что у команды Маркку Канервы не было хороших моментов, мы тоже не можем.
Очевидно, что играть на удержание — плохой вариант для России. Нужно быть готовым к тому, что хозяева в Копенгагене будут атаковать большими силами, но и не отсиживаться в обороне, ведь датчан вполне можно подловить на контратаке. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».
Также берем «тотал первого тайма больше 1» за 1.84. Нам кажется, что до перерыва мы увидим минимум один гол, потому что