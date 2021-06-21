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    Готова ли Россия к результативной перестрелке?

    Россия — Дания. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Евро-2020 21 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Дания
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    В понедельник, 21 июня, сборная России сыграет с командой Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 22:00 по московскому времени. Россия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 21 Июня 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 22:00 Дания Дания
  • Копенгаген
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.05
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    Россия

    Перед заключительным туром группового этапа сборная России занимает второе место в турнирной таблице с 3 набранными очками.

    Подопечные Станислава Черчесова начали турнир с крупного поражения от Бельгии (0:3), когда дубль оформил Ромелу Лукаку, а еще один мяч в ворота Антона Шунина отправил Тома Менье.

    Затем Россия одолела Финляндию (1:0) благодаря голу Алексея Миранчука и уверенной игре Матвея Сафонова, занявшего место в воротах.

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    По ходу турнира сборная России потеряла Юрия Жиркова. Также травму спины получил Марио Фернандес, но он остается в расположении национальной команды и надеется вернуться на поле.

    Дания

    Сборная Дании занимает четвертое место в турнирной таблице, не набрав очков в двух стартовых турах.

    «Алая гвардия» стартовала на Евро-2020 с сенсационного поражения от Финляндии (0:1). Стоит напомнить, что встреча прерывалась в конце первого тайма из-за ситуации с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце.

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    • Датчанам пришлось доигрывать матч в тот же день в состоянии шока. Этим воспользовался Йоэль Похьянпало, а датский хавбек Пьер-Эмиль Хейбьерг не реализовал пенальти.

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    • На игру с Бельгией подопечные Каспера Хьюлманда вышли мотивированными и даже первыми забили усилиями Юссуфа Поульсена, но в итоге проиграли (1:2).

    У Дании среди потерь значится только Эриксен, хотя хорошая новость заключается в том, что он уже выписан из больницы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не ожидают от команд слишком результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.90, тотал больше 2,5 — 2.00.

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    Игра против Бельгии показала, насколько подопечные Станислава Черчесова уязвимы у своих ворот. Да, от финнов они не пропустили, но сказать, что у команды Маркку Канервы не было хороших моментов, мы тоже не можем.

    Очевидно, что играть на удержание — плохой вариант для России. Нужно быть готовым к тому, что хозяева в Копенгагене будут атаковать большими силами, но и не отсиживаться в обороне, ведь датчан вполне можно подловить на контратаке. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 2,5».

    Также берем «тотал первого тайма больше 1» за 1.84. Нам кажется, что до перерыва мы увидим минимум один гол, потому что опасных атак в этом матче будет хватать.

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