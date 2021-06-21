Россия — Дания: на что ставят?

21 июня в Копенгагенепо футболу проведет решающий матч в группе B на Евро-2020 . Соперник — Дания. Для выхода в плей-офф команде Черчесова нужна как минимум ничья, но лучше победа.

Коэффициенты букмекеров на матч безжалостны: на победу России от 5.10, на ничью — около 4.00, победа хозяев оценивается в 1.80.

LiveSport.Ru запросил у БК «Олимпбет» информацию о том, на что ставят ее игроки. И вот на что:

По основным исходам: на победу России сделали ставку 42% игроков, на победу Дании — 53%, оставшиеся 5% остановились на ничьей.

Больше всего денег «заряжено» на победу Дании — 73% и всего 14% на победу россиян.

67% клиентов «Олимпбет» уверены, что в матче будет забито меньше 2,5 голов , 33%, что больше. А вот денег на ТМ 2,5 поставлено еще больше — 90%.

Среди всех ставок на матч 29% игроков выбрали победу Дании. На победу России поставили 23%, почти 5% выбрали ставку «Россия не проиграет».

Все прогнозы на Евро-2020

В денежном выражении лидирует «Победа Дании» — 43%, следом «Победа России», но это только 10% от всей суммы, поставленной на матч.

«Олимпбет» дарит всем новым клиентам фрибет 500 рублей — бесплатная ставка после регистрации.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на матч Россия — Дания экспертов LiveSport.Ru доступен здесь.