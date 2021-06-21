Россия — Дания: на что ставят?

Коэффициенты букмекеров на матч безжалостны: на победу России от 5.10, на ничью — около 4.00, победа хозяев оценивается в 1.80.
LiveSport.Ru запросил у БК «Олимпбет» информацию о том, на что ставят ее игроки. И вот на что:
Больше всего денег «заряжено»
67% клиентов «Олимпбет» уверены, что в матче будет забито
Среди всех ставок на матч 29% игроков выбрали победу Дании. На победу России поставили 23%, почти 5% выбрали ставку «Россия не проиграет».
В денежном выражении лидирует «Победа Дании» — 43%, следом «Победа России», но это только 10% от всей суммы, поставленной на матч.
«Олимпбет» дарит всем новым клиентам фрибет 500 рублей — бесплатная ставка после регистрации.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на матч Россия — Дания экспертов LiveSport.Ru доступен здесь.