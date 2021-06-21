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    Россия — Дания: на что ставят?

    Букмекеры Олимп
    21 июня в Копенгагене сборная России по футболу проведет решающий матч в группе B на Евро-2020. Соперник — Дания. Для выхода в плей-офф команде Черчесова нужна как минимум ничья, но лучше победа.

    Артурем Дзюба
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    Артурем Дзюба

    Коэффициенты букмекеров на матч безжалостны: на победу России от 5.10, на ничью — около 4.00, победа хозяев оценивается в 1.80.

    LiveSport.Ru запросил у БК «Олимпбет» информацию о том, на что ставят ее игроки. И вот на что:

    По основным исходам: на победу России сделали ставку 42% игроков, на победу Дании — 53%, оставшиеся 5% остановились на ничьей.

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    • Больше всего денег «заряжено» на победу Дании73% и всего 14% на победу россиян.

    67% клиентов «Олимпбет» уверены, что в матче будет забито меньше 2,5 голов, 33%, что больше. А вот денег на ТМ 2,5 поставлено еще больше — 90%.

    Среди всех ставок на матч 29% игроков выбрали победу Дании. На победу России поставили 23%, почти 5% выбрали ставку «Россия не проиграет».

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    В денежном выражении лидирует «Победа Дании» — 43%, следом «Победа России», но это только 10% от всей суммы, поставленной на матч.

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    Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на матч Россия — Дания экспертов LiveSport.Ru доступен здесь.

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