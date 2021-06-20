В матче на «Олимпико де Севилья» прорвало наконец звездных форвардов обеих команд — голами отличились испанец Альваро Мората и поляк Роберт Левандовский, но для победы этого было недостаточно. Сборная Испании не реализовала пенальти, до предела обострив интригу в квартете.

Ход матча

3’ Отобрали мяч у чужих владений польские футболисты, тут же прошла передача в штрафную площадку на Зелиньски, который упал в борьбе с опекуном, однако свисток судьи промолчал, как и видеоассистенты.

7’ Поляки продолжили владеть инициативой на первых минутах матча. Клих сочно пальнул по воротам хозяев метров с 28-ми, но мяч просвистел над перекладиной. Унай Симон ситуацию в этом эпизоде не очень контролировал.

10’ Первую атаку, наконец, провели испанцы правым флангом, откуда Льоренте выполнил прострельную передачу вдоль ворот, и польским защитникам лишь в панике удалось вынести мяч в аут.

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12’ Инициатива перешла к сборной Испании. Ольмо с левого фланга сместился в центр, и с угла штрафной площади плотно пробивал в ближний нижний угол, но Щесны не дрогнул, сумев намертво забрать мяч в руки.

20’ Испанцы взяли мяч под свой контроль, пасуясь в центре поля, но до опасных моментов дело не доходило — это вызвало недовольство болельщиков «Фурии» на трибунах.

Испания — Польша globallookpress.com

27’ 1:0 Альваро Мората. Счет довольно неожиданно открыли испанцы. У Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской поляков, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR помог разобраться в моменте.

35’ Опаснейший штрафной удар заработали испанцы, стараниями Ольмо, который получил по ногам в 18-ти метрах от чужих ворот, чуть-чуть правее центральной оси. Морено со стандарта подкрутил мяч во вратарский угол — рядом со штангой ворот сборной Польши.

36’ Поляки тут же опасно ответили. Левандовски пасом от края штрафной нашёл Свидерски во вратарский, который опередил вратаря и пробил в касание — мимо.

43’ Отобрали мяч у чужой штрафной площади поляки, и Свидерски выстрелил с 20-ти метров в левый нижний угол, но испанцев спасла штанга. На добивании играл Левандовски, но его мощный удар пришёлся прямо в Унай Симона.

Испания — Польша globallookpress.com

45’ Последнее слово в первом тайме осталось за испанцами — после прострела слева от Альбы, в касание по воротам пробивал Альваро Морено, однако нападающий поразил сетку ворот гостей лишь с внешней стороны.

54’ 1:1 Роберт Левандовский. Юзвяк с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской сборной Испании, где Левандовски выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в угол ворот.

57’ Полузащитник сборной Польши Якуб Модер в своей штрафной площади сыграл неаккуратно, наступив на ногу Морено, и арбитр, благодаря подсказке VAR, указал на точку.

57’ 1:1, нереализованный пенальти. Морено с точки пробил в штангу, а игравший на добивании Мората метров с восьми пробил мимо полупустых ворот.

Испания — Польша globallookpress.com

66’ Мората ворвался по правому краю в штрафную площадку сборной Польши, и пробивал из-под соперника уже с острого угла в дальний нижний угол — Щесны парировал мяч на угловой.

74’ После подачи с правого фланга мяч дошёл в центр штрафной площади сборной Польши до Феррана Торреса, который пробивал головой в правый нижний угол ворот, но немного промахнулся.

81’ После прострела с правого фланга в штрафную поляков, Щесны едва не ошибся, играя на выходе, но с третьей или четвёртой попытке всё же зафиксировал мяч в руках, пока Берешиньски оттеснял корпусом Феррана Торреса.

84’ Прошёл заброс в польскую штрафную, Сарабия скинул мяч Морате, но тот ударом в упор не пробил голкипера, доблестно прыгнувшего в ноги испанскому форварду.

90+2’ Финальный штурм испанцам не удался, мяч лучше держался у сборной Польши. Юзвяк откровенно сфолил на Альбе, но судья не стал лезть в карман за жёлтой карточкой, которая стала бы для поляка второй.

Футбол. Евро-2020. Группа E Испания — Польша 1:1 Голы: 1:0 Альваро Мората (25'), 1:1 Роберт Левандовски (54') Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Коке (Пабло Сарабия, 68'), Родриго Эрнандес, Педри, Альваро Мората (Микель Оярсабаль, 87'), Херар Морено (Фабиан, 68'), Даниэль Ольмо (Ферран Торрес, 61') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек (Павел Давидович, 85'), Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Свидерский (Пшемыслав Франковский, 68'), Матеуш Клих (Kacper Kozlowski, 55'), Якуб Модер (Кароль Линетти, 85'), Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк, Тымотеуш Пухач, Роберт Левандовски Предупреждения: Матеуш Клих (36'), Якуб Модер (57'), Камиль Юзвяк (59'), Пау Торрес (81'), Родриго Эрнандес (90'), Роберт Левандовски (90')

Награду «Звезда матча» получил защитник сборной Испании Жорди Альба, который отлично отработал в атаке и обороне. Его прострелы постоянно доставляли сопернику проблемы.

🇪🇸 Spain full-back Jordi Alba takes home the Star of the Match award 🌟👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/NLhMd9V4XG — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Турнирная таблица

Сборная Швеции с 4 очками по-прежнему возглавляет группу Е, а Словакия с 3 очками занимает вторую строчку.

Календарь и таблица Евро-2020

Испания после первых двух туров набрала два очка и занимает 3-е в группе. У Польши одно очко и 4-я позиция.

Group E = 🍿🍿🍿

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4. __________#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Следующие матчи

В 3-м туре испанцы на арене «Ла Картуха» в Севилье сыграют с командой Словакии. Третья ничья подряд может оставить испанцев без плей-офф, а вот словакам хватит этого для выхода в 1/8 финала.

В параллельном матче сборная Польши в Санкт-Петербурге будет биться с лидером группы — шведами. Левандовскому и компании нужна только победа.

Обе встречи группы Е пройдут 23 июня и начнутся в 19:00 мск.

Прямая речь

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании

— Я очень хочу спокойно посмотреть и проанализировать этот матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения. Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы. Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент.

Испания — Польша globallookpress.com

Жорди Альба, защитник сборной Испании

— Если мы продолжим работать в том же духе, то результаты обязательно придут. Нам нужно постараться сыграть как можно лучше в следующем матче. Я уверен, что благодаря нашей работе мы сможем переломить ситуацию и одержать несколько побед. Я на самом деле думаю, что пока мы хорошо справляемся со своими задачами.

Родри, полузащитник сборной Испании

— Конечно, мы разочарованы. Мяч снова не шел в ворота. Мы не забили пенальти, а ведь мы не имели права упускать такой шанс. Этот гол все бы изменил.

Пау Торрес, защитник сборной Испании

— Жерар [Морено] ни разу не промахивался с «точки» в течение всего сезона. Он сильный игрок с крепким характером. Он забудет этот промах. Никто в Испании не должен сомневаться в нас: мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч и выйти из группы.