3’ Отобрали мяч у чужих владений польские футболисты, тут же прошла передача в штрафную площадку на Зелиньски, который упал в борьбе с опекуном, однако свисток судьи промолчал, как и видеоассистенты.

7’ Поляки продолжили владеть инициативой на первых минутах матча. Клих сочно пальнул по воротам хозяев метров с 28-ми, но мяч просвистел над перекладиной. Унай Симон ситуацию в этом эпизоде не очень контролировал.

10’ Первую атаку, наконец, провели испанцы правым флангом, откуда Льоренте выполнил прострельную передачу вдоль ворот, и польским защитникам лишь в панике удалось вынести мяч в аут.

12’ Инициатива перешла к сборной Испании. Ольмо с левого фланга сместился в центр, и с угла штрафной площади плотно пробивал в ближний нижний угол, но Щесны не дрогнул, сумев намертво забрать мяч в руки.

20’ Испанцы взяли мяч под свой контроль, пасуясь в центре поля, но до опасных моментов дело не доходило — это вызвало недовольство болельщиков «Фурии» на трибунах.

27’ 1:0 Альваро Мората. Счет довольно неожиданно открыли испанцы. У Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской поляков, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR помог разобраться в моменте.

35’ Опаснейший штрафной удар заработали испанцы, стараниями Ольмо, который получил по ногам в 18-ти метрах от чужих ворот, чуть-чуть правее центральной оси. Морено со стандарта подкрутил мяч во вратарский угол — рядом со штангой ворот сборной Польши.

36’ Поляки тут же опасно ответили. Левандовски пасом от края штрафной нашёл Свидерски во вратарский, который опередил вратаря и пробил в касание — мимо.

43’ Отобрали мяч у чужой штрафной площади поляки, и Свидерски выстрелил с 20-ти метров в левый нижний угол, но испанцев спасла штанга. На добивании играл Левандовски, но его мощный удар пришёлся прямо в Унай Симона.

45’ Последнее слово в первом тайме осталось за испанцами — после прострела слева от Альбы, в касание по воротам пробивал Альваро Морено, однако нападающий поразил сетку ворот гостей лишь с внешней стороны.

54’ 1:1 Роберт Левандовский. Юзвяк с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской сборной Испании, где Левандовски выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в угол ворот.

57’ Полузащитник сборной Польши Якуб Модер в своей штрафной площади сыграл неаккуратно, наступив на ногу Морено, и арбитр, благодаря подсказке VAR, указал на точку.

57’ 1:1, нереализованный пенальти. Морено с точки пробил в штангу, а игравший на добивании Мората метров с восьми пробил мимо полупустых ворот.

66’ Мората ворвался по правому краю в штрафную площадку сборной Польши, и пробивал из-под соперника уже с острого угла в дальний нижний угол — Щесны парировал мяч на угловой.

74’ После подачи с правого фланга мяч дошёл в центр штрафной площади сборной Польши до Феррана Торреса, который пробивал головой в правый нижний угол ворот, но немного промахнулся.

81’ После прострела с правого фланга в штрафную поляков, Щесны едва не ошибся, играя на выходе, но с третьей или четвёртой попытке всё же зафиксировал мяч в руках, пока Берешиньски оттеснял корпусом Феррана Торреса.

84’ Прошёл заброс в польскую штрафную, Сарабия скинул мяч Морате, но тот ударом в упор не пробил голкипера, доблестно прыгнувшего в ноги испанскому форварду.

90+2’ Финальный штурм испанцам не удался, мяч лучше держался у сборной Польши. Юзвяк откровенно сфолил на Альбе, но судья не стал лезть в карман за жёлтой карточкой, которая стала бы для поляка второй.

Награду «Звезда матча» получил защитник сборной Испании Жорди Альба, который отлично отработал в атаке и обороне. Его прострелы постоянно доставляли сопернику проблемы.

🇪🇸 Spain full-back Jordi Alba takes home the Star of the Match award 🌟👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/NLhMd9V4XG