Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов

4’ Активное начало от Германии. Йозуа Киммих вырезал классный навес, а Робин Госенс из убойной позиции не промахнулся, вот только Энтони Тейлор, проконсультировавшись с VAR взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Сержа Гнабри, который тоже тянулся к мячу.

8’ Кай Хаверц классно пробил по чужим воротам, Патрисиу отбил мяч на Гнабри, а тот не сумел протолкнуть сферу в сетку уже практически от лицевой линии.

15’ 1:0 Криштиану Роналду. Португалия же воспользовалась первым шансом. Бернарду Силва блестяще забросил в штрафную на Диогу Жоту, тот спокойно покатил на набежавшего Криштиану, которому оставалось только не промазать с пяти метров.

⚽️ All-time EURO top scorer (12 goals) 🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (107 goals) 👏 @Cristiano 👏 #EURO2020 https://t.co/ujSrG2I9zd pic.twitter.com/dEF3CIWKSL

21’ После розыгрыша углового Рубен Диаш опасно скинул мяч головой вдоль линии ворот Мануэля Нойера, едва не попадя в дальнюю от себя стойку.

35’ 1:1 Рубен Диаш (автогол). Киммих перевел мяч от правого фланга к левому краю чужой штрафной, откуда прострелил Госенс, Хаверц готовился переправить снаряд в ворота, но его опередил Диаш.

39’ 1:2 Рафаэл Геррейру (автогол). Госенс около чужой штрафной отдал пас Томасу Мюллеру, тот со второй попытки выдал навес к вратарской, где подобрал мяч Киммих и выполнил прострел, а Геррейру случайно вколотил сферу под перекладину своих ворот.

45+3’ Германия могла развить свой успех, но Патрисиу кончиками пальцев дотянулся до мяча после удара Гнабри.

51’ 1:3 Кай Хаверц. Госенс получил пас на левом краю чужой штрафной, чуть продвинулся вперед и сделал передачу на противоположный край. Там был находящийся в офсайде Гнабри, но из-за спин защитников успел выскочить Хаверц и забил чистый гол.

60’ 1:4 Робин Госенс. Киммих исполнил идеальный навес на дальний край вратарской, где свободный Госенс головой поразил цель. У Патрисиу не было ни единого шанса.

67’ 2:4 Диогу Жота. Моутинью со штрафного сделал заброс в штрафную, Роналду подобрал сферу практически на лицевой линии и успел отпасовать на открытого Жоту, который спокойно занес снаряд в ворота и возродил интригу.

79’ Отличный момент у Португалии! В ходе розыгрыша углового Ренату Саншеш выстрелил издали и угодил прямиком в левую от себя стойку. Застывший Нойер лишь наблюдал за этим эпизодом.

82’ В быстрой контратаке Леон Горецка решился на удар с дальней дистанции — значительно вышел ворот Патрисиу.

90+5’ Последний португальский момент упустил Пепе, который неточно пробил головой после розыгрыша углового.

Звездой матч признан левый полузащитник сборной Германии и «Аталанты» Робин Госенс, который поучаствовал почти во всех взятиях ворот соперника.

🔥 Robin Gosens scoops the prize following a fine display down Germany's left side 🅰️🅰️⚽️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/KOsT660fq3