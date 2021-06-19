Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов

Ход матча
4’ Активное начало от Германии. Йозуа Киммих вырезал классный навес, а Робин Госенс из убойной позиции не промахнулся, вот только Энтони Тейлор, проконсультировавшись с VAR взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Сержа Гнабри, который тоже тянулся к мячу.
8’ Кай Хаверц классно пробил по чужим воротам, Патрисиу отбил мяч на Гнабри, а тот не сумел протолкнуть сферу в сетку уже практически от лицевой линии.
15’ 1:0 Криштиану Роналду. Португалия же воспользовалась первым шансом. Бернарду Силва блестяще забросил в штрафную на Диогу Жоту, тот спокойно покатил на набежавшего Криштиану, которому оставалось только не промазать с пяти метров.
⚽️ All-time EURO top scorer (12 goals)— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (107 goals)
👏 @Cristiano 👏#EURO2020 https://t.co/ujSrG2I9zd pic.twitter.com/dEF3CIWKSL
21’ После розыгрыша углового Рубен Диаш опасно скинул мяч головой вдоль линии ворот Мануэля Нойера, едва не попадя в дальнюю от себя стойку.
35’ 1:1 Рубен Диаш (автогол). Киммих перевел мяч от правого фланга к левому краю чужой штрафной, откуда прострелил Госенс, Хаверц готовился переправить снаряд в ворота, но его опередил Диаш.
39’ 1:2 Рафаэл Геррейру (автогол). Госенс около чужой штрафной отдал пас Томасу Мюллеру, тот со второй попытки выдал навес к вратарской, где подобрал мяч Киммих и выполнил прострел, а Геррейру случайно вколотил сферу под перекладину своих ворот.
45+3’ Германия могла развить свой успех, но Патрисиу кончиками пальцев дотянулся до мяча после удара Гнабри.
51’ 1:3 Кай Хаверц. Госенс получил пас на левом краю чужой штрафной, чуть продвинулся вперед и сделал передачу на противоположный край. Там был находящийся в офсайде Гнабри, но из-за спин защитников успел выскочить Хаверц и забил чистый гол.
60’ 1:4 Робин Госенс. Киммих исполнил идеальный навес на дальний край вратарской, где свободный Госенс головой поразил цель. У Патрисиу не было ни единого шанса.
67’ 2:4 Диогу Жота. Моутинью со штрафного сделал заброс в штрафную, Роналду подобрал сферу практически на лицевой линии и успел отпасовать на открытого Жоту, который спокойно занес снаряд в ворота и возродил интригу.
79’ Отличный момент у Португалии! В ходе розыгрыша углового Ренату Саншеш выстрелил издали и угодил прямиком в левую от себя стойку. Застывший Нойер лишь наблюдал за этим эпизодом.
82’ В быстрой контратаке Леон Горецка решился на удар с дальней дистанции — значительно вышел ворот Патрисиу.
🇵🇹🆚🇩🇪 = 🤯— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
⏰1⃣5⃣⚽️ Ronaldo
⏰3⃣5⃣⚽️ Rúben Dias og
⏰3⃣9⃣⚽️ Raphaël Guerreiro og
⏰5⃣1⃣⚽️ Havertz
⏰6⃣0⃣⚽️ Gosens
⏰6⃣7⃣⚽️ Diogo Jota #EURO2020 pic.twitter.com/S7BQFCqqjR
90+5’ Последний португальский момент упустил Пепе, который неточно пробил головой после розыгрыша углового.
Звездой матч признан левый полузащитник сборной Германии и «Аталанты» Робин Госенс, который поучаствовал почти во всех взятиях ворот соперника.
🔥 Robin Gosens scoops the prize following a fine display down Germany's left side 🅰️🅰️⚽️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/KOsT660fq3— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
Турнирная таблица
Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.
Поскольку личную встречу выиграли немцы, они находятся в более выигрышном положении.
Следующие матчи
В заключительном туре группового этапа 23 июня Германия в Мюнхене примет Венгрию, которую устроит только победа.
В этот же день Португалия в Будапеште встретится с Францией, возглавляющей квартет с 4 набранными очками.
Прямая речь
Ренату Саншеш, полузащитник сборной Португалии
— Да, итог — 2:4, но и у нас были шансы забить столько же. Результат говорит сам за себя, но, думаю, у нас были возможности сократить разницу в счете. Независимо от того, выхожу я с первых минут или нет, стараюсь всегда. Конечно же, все хотят играть, но мы должны уважать принимаемые решения.
Жоау Моутинью, полузащитник сборной Португалии
— Такого итога мы не хотели. Порой не удавалось сдерживать сборную Германии, но нам нужно вынести из этой игры и положительные моменты. У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями. Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать.
Данилу, полузащитник сборной Португалии
— Да, это тяжелый результат. Мы не справились с тактикой немцев. Им удавалось постоянно владеть мячом и переигрывать нашу полузащиту. Во втором тайме мы внесли изменения, но этого оказалось недостаточно.
Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии
— Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.