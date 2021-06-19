Забили больше, но проиграли. Португальцы не набрали очков из-за двух автоголов

Португальские игроки в матче с немцами на чемпионате Европы забили четыре гола, но не избежали поражения, поскольку Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру огорчили не Мануэля Нойера, а Руя Патрисиу.

Ход матча

4’ Активное начало от Германии. Йозуа Киммих вырезал классный навес, а Робин Госенс из убойной позиции не промахнулся, вот только Энтони Тейлор, проконсультировавшись с VAR взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Сержа Гнабри, который тоже тянулся к мячу.

8’ Кай Хаверц классно пробил по чужим воротам, Патрисиу отбил мяч на Гнабри, а тот не сумел протолкнуть сферу в сетку уже практически от лицевой линии.

15’ 1:0 Криштиану Роналду. Португалия же воспользовалась первым шансом. Бернарду Силва блестяще забросил в штрафную на Диогу Жоту, тот спокойно покатил на набежавшего Криштиану, которому оставалось только не промазать с пяти метров.

21’ После розыгрыша углового Рубен Диаш опасно скинул мяч головой вдоль линии ворот Мануэля Нойера, едва не попадя в дальнюю от себя стойку.

35’ 1:1 Рубен Диаш (автогол). Киммих перевел мяч от правого фланга к левому краю чужой штрафной, откуда прострелил Госенс, Хаверц готовился переправить снаряд в ворота, но его опередил Диаш.

Рубен Диаш отметился автоголом globallookpress.com

39’ 1:2 Рафаэл Геррейру (автогол). Госенс около чужой штрафной отдал пас Томасу Мюллеру, тот со второй попытки выдал навес к вратарской, где подобрал мяч Киммих и выполнил прострел, а Геррейру случайно вколотил сферу под перекладину своих ворот.

Рафаэл Геррейру вколотил мяч в свои ворота globallookpress.com

45+3’ Германия могла развить свой успех, но Патрисиу кончиками пальцев дотянулся до мяча после удара Гнабри.

51’ 1:3 Кай Хаверц. Госенс получил пас на левом краю чужой штрафной, чуть продвинулся вперед и сделал передачу на противоположный край. Там был находящийся в офсайде Гнабри, но из-за спин защитников успел выскочить Хаверц и забил чистый гол.

Кай Хаверц забил гол globallookpress.com

60’ 1:4 Робин Госенс. Киммих исполнил идеальный навес на дальний край вратарской, где свободный Госенс головой поразил цель. У Патрисиу не было ни единого шанса.

67’ 2:4 Диогу Жота. Моутинью со штрафного сделал заброс в штрафную, Роналду подобрал сферу практически на лицевой линии и успел отпасовать на открытого Жоту, который спокойно занес снаряд в ворота и возродил интригу.

Результативная передача Криштиану Роналду globallookpress.com

79’ Отличный момент у Португалии! В ходе розыгрыша углового Ренату Саншеш выстрелил издали и угодил прямиком в левую от себя стойку. Застывший Нойер лишь наблюдал за этим эпизодом.

82’ В быстрой контратаке Леон Горецка решился на удар с дальней дистанции — значительно вышел ворот Патрисиу.

🇵🇹🆚🇩🇪 = 🤯

⏰1⃣5⃣⚽️ Ronaldo

⏰3⃣5⃣⚽️ Rúben Dias og

⏰3⃣9⃣⚽️ Raphaël Guerreiro og

⏰5⃣1⃣⚽️ Havertz

⏰6⃣0⃣⚽️ Gosens

⏰6⃣7⃣⚽️ Diogo Jota #EURO2020 pic.twitter.com/S7BQFCqqjR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

90+5’ Последний португальский момент упустил Пепе, который неточно пробил головой после розыгрыша углового.

Футбол. Евро-2020. Группа F Португалия — Германия 2:4 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (15'), 1:1 Рубен Диаш (автогол) (35'), 1:2 Рафаэл Геррейру (автогол) (39'), 1:3 Кай Хаверц (51'), 1:4 Робин Гозенс (60'), 2:4 Диогу Жота (67') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Ренату Саншеш, 46'), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 64'), Перейра Данилу, Вилльям Карвалью (Рафаэл Силва, 58'), Диогу Жота (Андре Силва, 83'), Криштиану Роналду Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Матс Хуммельс (Эмре Джан, 62'), Йозуа Киммих, Кай Хаверц (Леон Горецка, 73'), Тони Кроос, Робин Гозенс (Марцель Хальстенберг, 62'), Илкай Гюндоган (Никлас Зюле, 73'), Томас Мюллер, Серж Гнабри (Лерой Зане, 87') Предупреждения: Кай Хаверц (66'), Маттиас Гинтер (77')

Звездой матч признан левый полузащитник сборной Германии и «Аталанты» Робин Госенс, который поучаствовал почти во всех взятиях ворот соперника.

🔥 Robin Gosens scoops the prize following a fine display down Germany's left side 🅰️🅰️⚽️@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/KOsT660fq3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Турнирная таблица

Сборные Германии и Португалии после двух туров набрали по 3 очка и делят второе-третье места в турнирной таблице.

Календарь и таблица Евро-2020

Поскольку личную встречу выиграли немцы, они находятся в более выигрышном положении.

Таблица группы FТаблица группы F LiveSport.Ru LiveSport.Ru

Следующие матчи

В заключительном туре группового этапа 23 июня Германия в Мюнхене примет Венгрию, которую устроит только победа.

В этот же день Португалия в Будапеште встретится с Францией, возглавляющей квартет с 4 набранными очками.

Прямая речь

Ренату Саншеш, полузащитник сборной Португалии

— Да, итог — 2:4, но и у нас были шансы забить столько же. Результат говорит сам за себя, но, думаю, у нас были возможности сократить разницу в счете. Независимо от того, выхожу я с первых минут или нет, стараюсь всегда. Конечно же, все хотят играть, но мы должны уважать принимаемые решения.

Жоау Моутинью, полузащитник сборной Португалии

— Такого итога мы не хотели. Порой не удавалось сдерживать сборную Германии, но нам нужно вынести из этой игры и положительные моменты. У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями. Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать.

Данилу, полузащитник сборной Португалии

— Да, это тяжелый результат. Мы не справились с тактикой немцев. Им удавалось постоянно владеть мячом и переигрывать нашу полузащиту. Во втором тайме мы внесли изменения, но этого оказалось недостаточно.

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии

— Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.