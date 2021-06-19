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    Герои дня: Патрик Шик и Иван Перишич

    Игроки, которые сделали разницу в матче Хорватии с Чехией

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    Иван Перишич
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    Иван Перишич
    Патрик Шик продолжает забивать, а Иван Перишич спасает Хорватию от катастрофы.

    Гол с привкусом крови

    Гол Шика с пенальти
    EURO 2020

    Перед тем как в Лондоне англичане и шотландцы наводили скуку, соответствующую местной погоде, Хорватия и Чехия провели неплохой матч в Глазго. Ничья на «Хэмпден Парк» больше понравилась команде Ярослава Шилгавы, но и ребята Златко Далича не слишком противились одному баллу.

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    • Несмотря на то что Чехию устраивала ничья, она не отсиживалась в обороне, более того, в первом тайме выглядела заряжание, чем Хорватия. В первой половине встречи чехи заработали два угловых. Второй корнер, добытый на 33-й минуте, стал одним из важнейших событий в игре.

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    После подачи с угла возникла привычная толкотня в штрафной, в результате которой Патрик Шик оказался на газоне. Как было видно на повторах, Деян Ловрен перестарался с выставленным локтем и нокаутировал десятку Чехии. Шик лежал с разбитым носом, а рефери грамотно воспользовался подсказками VAR.

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    • Спустя четыре минуты после оказания медпомощи и просмотров момента с разных ракурсов Карлос Дель Серро указал на точку и влепил Ловрену желтую. Как в кино, решить эпизод должен был главный герой, пострадавший от рук плохого парня.

    Не покидая из-за крови пределы поля, к точке подошел Патрик Шик. Перед разбегом его кровотечение усилилось, но это не помешало ему четко решить задачу с пенальти. Он забил гол, а через пару секунд подарил телезрителям крупный план своего разбитого носа.

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    • Патрик Шик с тремя мячами возглавил список бомбардиров Евро-2020. Пока этот парень остается единственным, кто оформляет голы для Чехии. Со времен Милана Бароша на Евро-2004 это лучший показатель страны.

    VIP-игроком встречи Шик не стал, но свою работу выполнил идеально. Патрик нанес четыре удара, совершил пару обводок, выиграл единоборство и забил. А встречу с Хорватией он прокомментировал следующим образом:

  • Мы повели в счете и пытались заработать три очка, но надо отдать должное высокому классу сборной Хорватии. Взяли один балл и удовлетворены этим. Хотелось бы поблагодарить наших физиотерапевтов, которые помогли мне восстановиться.
  • Патрик Шик

    • Удар, оставляющий Хорватию в деле

    Гол Ивана Перишича
    EURO 2020

    При унылой игре хорватской сборной даже после 0:1 тащить на себе команду пытались верные старички, которые хоть как-то обостряли атаки. К примеру, Лука Модрич, ставший звездой матча, все время придумывал что-нибудь из глубины, а во время оборонительных действий совершил парочку своевременных подкатов, да и в целом был хорош.

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    А гол забил Иван Перишич на 47-й минуте, когда Крамарич быстренько сориентировался при розыгрыше стандарта с центра поля и пустил футболиста «Интера» по краю левого фланга. Иван ворвался в штрафную и впечатал всю злость вместе с пушечным ударом в дальний угол.

    Начиная с ЧМ-2014, Перишич забивал гол в каждом крупном национальном турнире, став первым хорватским игроком, который добился таких крутых показателей. А вот после игры с Чехией Иван жестко разнес действия сборной:

  • Мы плохо играем. Просто не играем и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч, но против сборной Шотландии должны показать гораздо больше.
  • Иван Перишич
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