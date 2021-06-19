Неудавшееся шоу на «Уэмбли» создает интригу в группе D

Историческая ничья в Лондоне, убедительная Чехия, первые баллы Хорватии и Шотландии. В группе D разворачивается беспощадная борьба.

Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь

1. Чехия

Томаш Холеш globallookpress.com

Ничья с Хорватией во втором туре (1:1) принесла Чехии 1 балл. Столько же очков имеет и Англия, но команда Ярослава Шилгавы оформила лучшую разницу голов — 3:1, благодаря чему она лидирует в группе D.

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В третьем туре Чехия зарубится с как раз с Англией. Победа или даже ничейный исход поединка оставят чехов на первой позиции, а это гарантирует «народной команде» матч в 1/8 финала со второй сборной квартета F.

Если команда Ярослава Шилгавы проиграет, а в параллельном матче будет ничья, Чехия опустится на второе место.

Победа Шотландии над Хорватией также сможет расслабить чехов, поскольку те, даже уступив англичанам, будут вторыми из-за положительного исхода встречи с шотландцами. В случае удачной игры Хорватии и поражения Чехии итоговое место решит общая разница голов.

2. Англия

Фил Фоден globallookpress.com

Скатав первую в истории нулевую ничью в официальной игре с Шотландией на «Уэмбли», Англия заполучила 1 очко и опустилась на вторую позицию в группе из-за унылой разницы мячей — 1:0.

Прихлопнув Чехию в третьем туре, подопечные Гарета Саутгейта выйдут на чистое первое место, а мировой исход оставит «трех львов» на второй строчке. В плей-офф вторая сборная таблицы D попадает на вторую команду таблицы E.

Таблица группы D LiveSport.ru

Если же Англия позволит себе слиться Чехии, а Хорватия разберется с Шотландией, то по личной победе над хорватами ребята Саутгейта все равно будут вторыми. Победа же Шотландии и 0 очков Англии заставят нас смотреть на общую разницу голов.

3. Хорватия

Лука Модрич globallookpress.com

Важный матч против Чехии коллектив Златко Далича завершил вничью (1:1). Хорватия получила первый балл и заняла третье место в группе D по лучшему гандикапу мячей.

Победа над Шотландией в заключительном туре гарантирует «шашечным» минимум третье место. Оказавшись в списке лучших третьих команд, в 1/8 финала можно встретиться с победителем группы B, C или E.

Есть расклад, при котором победа Хорватии поднимет ее выше. Для этого нужно поражение Чехии и лучшая общая разница голов. Англичан ребята Далича не обойдут из-за проигрыша в дебюте чемпионата Европы.

4. Шотландия

Эндю Робертсон globallookpress.com

Шотландская сборная выбила для себя важнейшую ничью с Англией в гостях (0:0), благодаря чему заработала первый балл на Евро, но осталась четвертой в таблице из-за худших цифр по голам.

Чтобы ворваться в рейтинг третьих команд, Шотландии нужна победа над Хорватией, поскольку ничья не позволит футболистам Стива Кларка обойти «шашечных». Всему виной разница мячей.

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Если же Шотландия тащит встречу с Хорватией, Англия проигрывает Чехии, а у ребят Кларка возникает перевес по голам, то шотландцы способны будут забронировать вторую строчку.