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    Неудавшееся шоу на «Уэмбли» создает интригу в группе D

    Расклады Евро-2020: группа D

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    Стив Кларк и Че Адамс
    Историческая ничья в Лондоне, убедительная Чехия, первые баллы Хорватии и Шотландии. В группе D разворачивается беспощадная борьба.
    Подробно о том, как распределяются места в группах при равенстве очков, и какие команды выйдут в плей-офф с третьих мест, рассказано здесь.

    1. Чехия

    Томаш Холеш
    globallookpress.com

    Ничья с Хорватией во втором туре (1:1) принесла Чехии 1 балл. Столько же очков имеет и Англия, но команда Ярослава Шилгавы оформила лучшую разницу голов — 3:1, благодаря чему она лидирует в группе D.

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    В третьем туре Чехия зарубится с как раз с Англией. Победа или даже ничейный исход поединка оставят чехов на первой позиции, а это гарантирует «народной команде» матч в 1/8 финала со второй сборной квартета F.

    Если команда Ярослава Шилгавы проиграет, а в параллельном матче будет ничья, Чехия опустится на второе место.

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    • Победа Шотландии над Хорватией также сможет расслабить чехов, поскольку те, даже уступив англичанам, будут вторыми из-за положительного исхода встречи с шотландцами. В случае удачной игры Хорватии и поражения Чехии итоговое место решит общая разница голов.

    2. Англия

    Фил Фоден
    globallookpress.com

    Скатав первую в истории нулевую ничью в официальной игре с Шотландией на «Уэмбли», Англия заполучила 1 очко и опустилась на вторую позицию в группе из-за унылой разницы мячей — 1:0.

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    • Прихлопнув Чехию в третьем туре, подопечные Гарета Саутгейта выйдут на чистое первое место, а мировой исход оставит «трех львов» на второй строчке. В плей-офф вторая сборная таблицы D попадает на вторую команду таблицы E.

    Таблица группы D
    LiveSport.ru

    Если же Англия позволит себе слиться Чехии, а Хорватия разберется с Шотландией, то по личной победе над хорватами ребята Саутгейта все равно будут вторыми. Победа же Шотландии и 0 очков Англии заставят нас смотреть на общую разницу голов.

    3. Хорватия

    Лука Модрич
    globallookpress.com

    Важный матч против Чехии коллектив Златко Далича завершил вничью (1:1). Хорватия получила первый балл и заняла третье место в группе D по лучшему гандикапу мячей.

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    • Победа над Шотландией в заключительном туре гарантирует «шашечным» минимум третье место. Оказавшись в списке лучших третьих команд, в 1/8 финала можно встретиться с победителем группы B, C или E.

    Есть расклад, при котором победа Хорватии поднимет ее выше. Для этого нужно поражение Чехии и лучшая общая разница голов. Англичан ребята Далича не обойдут из-за проигрыша в дебюте чемпионата Европы.

    4. Шотландия

    Эндю Робертсон
    globallookpress.com

    Шотландская сборная выбила для себя важнейшую ничью с Англией в гостях (0:0), благодаря чему заработала первый балл на Евро, но осталась четвертой в таблице из-за худших цифр по голам.

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    • Чтобы ворваться в рейтинг третьих команд, Шотландии нужна победа над Хорватией, поскольку ничья не позволит футболистам Стива Кларка обойти «шашечных». Всему виной разница мячей.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Если же Шотландия тащит встречу с Хорватией, Англия проигрывает Чехии, а у ребят Кларка возникает перевес по голам, то шотландцы способны будут забронировать вторую строчку.

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