Шик тянет Чехию в плей-офф. Хорваты не сумели подтвердить статус фаворита

Равная игра двух команд в группе D завершилась ничейным результатом — 1:1. Чехи практически обеспечили себе выход из группы, а Патрик Шик возглавил бомбардирскую гонку.

Ход матча

3’ Команды активно начали встречу. Янкто прострелил с левого фланга вдоль ворот сборной Хорватии — защитники выбили мяч, но недалеко. С подбора по воротам пробивал Соучек, но выстрел блокировал Вида.

13’ Чехи провели контратаку правым флангом, и после навеса в штрафную площадку мяч дошёл до Янкто, который с ходу пальнул по воротам метров с девяти, но мяч полетел выше цели.

18’ В быстрой контратаке чехи шикарно разыграли в касание комбинацию в чужой штрафной площади, но Шик с семи метров правой ногой пробил довольно коряво, и Ливакович уверенно мяч поймал.

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21’ Чехи сами едва не устроили пожар у своих ворот — Боржил отдал рискованный пас на голкипера Вацлика, которого едва не опередил Ребич, но вратарь всё же был первым на мяче. Выбил мяч Томаш точно в Ребича, и снаряд срикошетил правее створа ворот.

24’ Хорватам удалось выровнять ход матча. После розыгрыша углового последовала прострельная передача вдоль линии штрафной площади, и по воротам Чехии в касание пробивал Перишич, но получилось прямо в то место, где находился Вацлик.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

34’ Сборная Чехии заработали угловой. Разыгран был мяч накоротке, после чего Янкто подавал мяч на дальнюю штангу, но там хорватские защитники были на высоте. Вот только в верховой борьбе Деян Ловрен разбил локтем нос Патрику Шику.

35’ Судья пошёл к монитору, внимательно посмотрел повтор эпизода с разных камер, и назначил пенальти в ворота Хорватии, наказав Ловрена желтой карточкой.

36’ После того, как медики остановили кровь Шика, судья потребовал чтобы тот покинул поле, но Патрику очень хочется пробить этот пенальти. Внимательно рассмотрев лицо пострадавшего, арбитр всё же позволил ему остаться.

🇨🇿 Чехия (с учетом матчей Чехословакии) реализовала на ЕВРО 24 пенальти подряд, включая серии 11-метровых. Единственный промах пришелся на первый пенальти команды в 1960 году 😲#ЕВРО2020 pic.twitter.com/mIVtdf7PML — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 18, 2021

37’ 0:1 Патрик Шик (П) Кровь снова проступила из носа у Шика перед ударом с «точки», но это всё же не помешало ему развести мяч и вратаря по разным углам.

40’ Провалилась оборона чехов, и прошла передача на Ребича на левый край штрафной площади. Хорвату никто не мешал бить с несколько острого угла, но Анте в створ ворот не попал.

44’ Крамарич с левого фланга сместился с мячом в центр, после чего решился на удар метров с 25-ти. Получилось недостаточно сильно, и Вацлик в падении намертво поймал мяч, который шёл в левый нижний угол ворот сборной Чехии.

48’ 1:2 Иван Перишич. Проморгали чехи забегание Перишича по левому флангу, Иван получил передачу, сместился в штрафную площадь, после чего нанёс мощнейший удар в дальний верхний угол.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

53’ Ответную атаку провели чехи, и с дальней дистанции достаточно неплохо по воротам пробил Соучек, однако мяч улетел немного левее цели.

57’ После подачи с левого фланга Патрик Шик падал в хорватской штрафной площади в борьбе с двумя защитниками, но после арбитр и видеоассистенты не посчитали это поводом для второго пенальти.

63’ После подачи чехами углового с левого фланга с линии вратарской площади сборной Хорватии головой пробивал Шик, но мяч полетел над воротами.

72’ После навеса в штрафную площадку с правого фланга, Перишич головой сбросил мяч на Влашича, вышедшего на замену десятью минутами ранее. Никола пробивал метров с девяти с полуразворота из-под защитника — над перекладиной мяч просвистел.

76’ Чехи правым флангом провели атаку с мягким набросом в штрафную площадку, Соучек головой сбросил мяч на Гложека, но последний с лёта пальнул выше ворот — практически вертикально вверх.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

81’ Перишич на левом фланге атаки отдал короткий пас на Гвардиола, который простреливал вдоль ворот уже из пределов штрафной площади, но Вацлику удалось уверенно сыграть на перехвате.

89’ С левого фланга прошла передача в центр штрафной площади сборной Чехии на Петковича, который с разворота пробивал по воротам, но Калаш успел вставить ногу, чем спас команду от больших неприятностей.

Футбол. Евро-2020. Группа D Хорватия — Чехия 1:1 Голы: 0:1 Патрик Шик (пенальти) (37'), 1:1 Иван Перишич (47') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Йосип Брекало (Лука Иванушец, 46'), Матео Ковачич (Марсело Брозович, 87'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 62'), Лука Модрич, Анте Ребич (Бруно Петкович, 46') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида (Антонин Барак, 87'), Томаш Голеш (Алекс Краль, 63'), Лукаш Масопуст (Адам Гложек, 63'), Якуб Янкто (Петр Шевчик, 74'), Томаш Соучек, Патрик Шик (Михал Крменчик, 74') Предупреждения: Деян Ловрен (35'), Лукаш Масопуст (50'), Ян Борил (82'), Адам Гложек (90')

Награду «Звезде матча» получил капитан сборной Хорватии Лука Модрич, который всегда стремился созидать, получая мяч и отдавая пас вперед, как только для этого появлялась возможностью.

Турнирная таблица

Сборная Чехии с 4 очками временно возглавила группу Д, практически гарантировав себе выход в плей-офф.

Календарь и таблица Евро-2020

Хорваты набрали первое очко на турнире и пока идут третьими. Сборные Англии (3 очка) и Шотландии (0) еще не провели свой матч 2-го тура.

Таблица группы Д LiveSport.ru

Следующие матчи

В 3-м туре чехи на лондонском «Уэмбли» оспорят первое место в группе с командой Англии.

В параллельном матче сборная Хорватии на арене «Хэмпден Парк» в Глазго будет биться с командой Шотландии за путевку в плей-офф.

Обе встречи группы Д пройдут 22 июня и начнутся в 22:00 мск.

Прямая речь

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии

— Обе команды заслужили ничейный результат. У нас было плохое начало, медлительное, с прессингом там, где не нужно. Действовали не компактно. Но после гола заиграли лучше. Все по-прежнему в наших собственных руках. Нам необходима энергичность. Мы упорно боремся, после перерыва вот выглядели лучше, но этого недостаточно для победы. Против сборной Шотландии нам придется нелегко, но таков уж ЕВРО: каждый матч сложен. Постараемся сыграть сильнее и победить в заключительном матче.

Лука Модрич, капитан сборной Хорватии

— От такого матча остается горькое послевкусие, так как мы не выиграли. Игру мы начали и вправду неорганизованно, но во втором тайме выглядели лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не выиграли. Теперь нам необходимо побеждать сборную Шотландии для того, чтобы выйти из группы.

Иван Перишич, полузащитник сборной Хорватии

— Хорошо мы не играем. Просто не играем — и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч, но против сборной Шотландии должны показать гораздо больше. Каждый в команде должен выкладываться больше, иначе мы отправимся домой после группового этапа. Шансы у нас есть, мы можем пройти дальше, но нам нужно стать сильнее.

Хорватия — Чехия globallookpress.com

Никола Влашич, полузащитник сборной Хорватии

— Мы и вправду начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 — наиболее справедливый итог. Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе — их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше, — если бы не верил, меня б здесь не было.