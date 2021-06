Футбол и слезы. Неймар разорвал Перу и снова расплакался

«Тите решил поэкспериментировать. В этот раз он не стал выбирать между Габриэлом Жезусом и Габриэлом Барбозой, а сделал ставку на пару центральных нападающих, которая не играла вместе со времен победной Олимпиады-2016. Правда, открыл счет не кто-то из тандема бомбардиров, а защитник Алекс Сандру. Причем он сам разогнал атаку на левом фланге и, когда мяч заметался по штрафной, открылся под передачу Габриэла Жезуса.

Однако, несмотря на бодрое начало, первым 45 минут получились не слишком зрелищными. Скучно было даже Тите, и на второй тайм пентакампеоны вышли без Эвертона и всего девять раз коснувшегося мяча Габигола, но с Эвертоном Рибейру и Ришарлисоном. Хозяева перестроились с 4-2-2-2 на привычные в последнее время 4-3-3 с Неймаром в центре атакующей тройки. Стало чуть веселее, и десятый номер Бразилии даже заработал пенальти, однако исполнить удар ему не дали. ВАР рекомендовал аргентинскому арбитру Патрисиу Лустау изучить запись, и тот после скрупулезных просмотров со всех ракурсов никакого нарушения не обнаружил.

И кажется, случившееся здорово мотивировало Неймара. Спустя считаные минуты в очередной раз сменивший имидж и превратившийся в платинового блондина форвард "ПСЖ" принял перед штрафной передачу Фреда и из-под Рамоса низом отправил мяч в дальний угол. В последних шести матчах за сборную у Неймара фантастические показатели — семь голов и пять результативных передач!

Пока бразильцы выглядят командой без слабых мест и не слишком напрягаются. Это потребуется уже в плей-офф», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев.

Несмотря на, казалось бы, обыденность ситуации, Неймар после игры плакал. Впрочем, причина была. А уж тем более для сентиментального лидера бразильцев, который нередко любит пустить слезу.

В матче с Перу Неймар забил 68 гол за сборную Бразилии. До рекорда Пеле (77) остается меньше 10 мячей.

«После перерыва игра стала немного динамичнее, бразильцы активнее пытались вскрывать насыщенную последнюю треть, но постоянно в ней вязли. При счёте 1:0 Неймар заработал пенальти, но VAR пробить его не дал. Тогда форвард разозлился и вскоре забил с игры, отправив мяч в угол из-за пределов штрафной. В концовке сборная Перу просто развалилась, и бразильцы на кураже могли забить и больше.

Олицетворением того, что у Бразилии пока всё идёт хорошо, стали слёзы Неймара во время послематчевого интервью.

Неймар два года назад пропустил Кубок Америки из-за травмы, но теперь у него есть отличные шансы впервые выиграть турнир. Ему осталось 9 голов до рекорда Пеле по голам за сборную, он забивает в семи подряд матчах Бразилии. Пока получается не все, но Неймар наконец-то может просто наслаждаться футболом», — пишет обозреватель «Чемпионата» Александр Самойлов.

«После матча с Венесуэлой главный тренер бразильцев Тите сделал в стартовом составе шесть замен. Но это все равно была очень сильная команда, в которой на ведущих ролях были Тьяго Силва и Неймар.

Интересно, что в первом тайме сборная Перу больше владела мячом, но моменты создавала Бразилия.

Впереди у Бразилии важный матч с Колумбией, а потом встреча с Эквадором, после которой уже начнется плей-офф, куда попадут по четыре команды из каждой группы», — отмечает ESPN.

