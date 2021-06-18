Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукЧто делать России, Дании и Финляндии в третьем туре?
  • 06:47
    • Гол Неймара помог Бразилии разгромить Перу на Кубке Америки
  • 23:54
    • Сборная Нидерландов обыграла Австрию и вышла из группы Евро-2020
  • 20:54
    • Гол и ассист Де Брейне принесли Бельгии победу над Данией
  • 20:19
    • Гаттузо согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом»
  • 19:36
    • Экс-наставник «Тобола» вошел в тренерский штаб ЦСКА
    Все новости спорта

    Гол Неймара помог Бразилии разгромить Перу на Кубке Америки

    Бразилия — Перу: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Кубок Америки-2021 Сборная Бразилии Сборная Перу Календарь Кубка Америки-2021
    Сборная Бразилии одержала крупную победу над Перу со счетом 4:0 в матче группового турнира Кубка Америки.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

    Сборная Бразилии набрала шесть очков в стартовых двух турах при общем соотношении голов 7:0 и возглавляет группу B. Перу находится на пятой строчке.

    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B
    Бразилия — Перу 4:0
    Голы: 1:0 Алекс Сандро (12'), 2:0 Неймар (68'), 3:0 Everton Ribeiro (89'), 4:0 Ришарлисон (90') Бразилия: Эдерсон Мораес, Данило (Эмерсон, 84'), Тьяго Силва, Алекс Сандро (Ренан Лоди, 77'), Эдер Милитао, Фред, Габриэл Жезус (Роберто Фирмино, 72'), Фабиньо, Эвертон (Everton Ribeiro, 46'), Неймар, Gabriel Barbosa (Ришарлисон, 46') Перу: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Christian Ramos, Marcos Lopez, Серхио Пенья (Luis Iberico, 67'), Кристиан Куэва (Gerald Tavara, 74'), Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун (Алексис Ариас, 74'), Джанлука Лападула (Alex Valera, 67') Предупреждения: Christian Ramos (23'), Йосимар Йотун (44'), Габриэл Жезус (59'), Gerald Tavara (82')

    В оставшихся матчах группового этапа Бразилии предстоит встретиться с Колумбией и Эквадором.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия обыграет Шотландию с крупным счетом?
  • Англия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли Швеция Словакию в турнирной таблице?
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли чехи шокировать Хорватию?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Португалия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венгрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Берреттини — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры