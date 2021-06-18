Бразилия — Перу: счет матча 4:0, обзор голов

Сборнаяодержала крупную победу надсо счетом 4:0 в матче группового турнира Кубка Америки.

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте крайним защитником бразильской сборной Алексом Сандро. В середине второго тайма Бразилия удвоила преимущество после забитого мяча Неймара, а в самой концовке встречи отличились Эвертон Рибейро и Ришарлисон.

Сборная Бразилии набрала шесть очков в стартовых двух турах при общем соотношении голов 7:0 и возглавляет группу B. Перу находится на пятой строчке.

Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B Бразилия — Перу 4:0 Голы: 1:0 Алекс Сандро (12'), 2:0 Неймар (68'), 3:0 Everton Ribeiro (89'), 4:0 Ришарлисон (90') Бразилия: Эдерсон Мораес, Данило (Эмерсон, 84'), Тьяго Силва, Алекс Сандро (Ренан Лоди, 77'), Эдер Милитао, Фред, Габриэл Жезус (Роберто Фирмино, 72'), Фабиньо, Эвертон (Everton Ribeiro, 46'), Неймар, Gabriel Barbosa (Ришарлисон, 46') Перу: Педро Гальесе, Луис Абрам, Альдо Корсо, Christian Ramos, Marcos Lopez, Серхио Пенья (Luis Iberico, 67'), Кристиан Куэва (Gerald Tavara, 74'), Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун (Алексис Ариас, 74'), Джанлука Лападула (Alex Valera, 67') Предупреждения: Christian Ramos (23'), Йосимар Йотун (44'), Габриэл Жезус (59'), Gerald Tavara (82')

В оставшихся матчах группового этапа Бразилии предстоит встретиться с Колумбией и Эквадором.