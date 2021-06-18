Герой дня: Кевин де Брейне

Появившийся во втором тайме Кевин де Брейне помог своей сборной совершить камбэк и выйти в плей-офф.

Самая топовая замена на Евро

Кевин де Брейне вышел на поле во втором тайме globallookpress.com

Бельгия на этом Евро является командой, где всю мощь атаки готова перечеркнуть собственная защита. Настырных датчан оборона «дьяволов» подпустила к своим воротам уже на 2-й минуте, позволив Поульсену открыть счет.

Быстрый гол настолько смутил Бельгию, что она подарила Дании еще несколько солидных шансов на второе взятие ворот, но хозяева отказались от такой возможности, хотя сам первый тайм провели идеально.

После перерыва Роберт Мартинес выпускает человека, от которого всегда ждут красоты. Кевин де Брейне был готов пошуметь на «Паркен», поэтому с самого начала второго тайма он взялся придумывать что-то интересное.

С Кевином на поле датчане продержались 10 минут, после чего возникла шикарная атака, в которой Лукаку не позволил себя завалить на газон, а затем выполнил пас на Де Брейне.

Будь на месте Кевина процентов 90% других футболистов, они бы обязательно бахнули в створ, но ДНК семерки Бельгии заточено на максимальную эффективность, поэтому Кевин аккуратненько увел мяч от группы защитников и катнул его на Торгана Азара, который ввинтил его в пустую сетку.

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При равенстве в счете «дьяволы» учуяли запах крови и начали чаще тусоваться на чужой половине поля. На 59- минуте Роберт Мартинес меняет Карраско на Эдена Азара, а через 10 минут Азар и Де Брейне снова делают красоту.

Разрулил ситуацию и освежил историю

Кевин де Брейне празднует гол в ворота Дании globallookpress.com

На 70-й минуте один Азар отбросил мяч на второго, а Эден накатил под удар набегающему Де Брейне. Кевин без раздумий крутанул мяч в ближний угол и зарешал этот эпизод.

Ассист и гол Кевина обеспечили бельгийцам победу и путевку в плей-офф. Сам же Де Брейне не был признан игроком матча, возможно, из-за того, что провел на поле лишь тайм. Но зато какой крутой это был тайм.

Когда Кевин в норме, его вклад в успех команды переоценить просто нереально, поскольку он способен стать ключевой фигурой даже в том матче, который, кажется, можно конкретно провалить.

Шикарный результативный пас на 50-й минуте стал восьмым для Кевина на крупных турнирах (ЧМ и ЧЕ). Ни один представитель Европы начиная с ЧМ-2014, не может похвастаться чем-то подобным.

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А дуэт Де Брейне и Эдена Азара стал первым с 2008 года, оформившим два голевых паса, выйдя на замену. Последний раз такое удавалось провернуть Арьену Роббену и Робину ван Перси на Евро-2008.