Короче, Евро. 18-19 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2020 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира «Короче, Евро». Всего две минуты на то, чтобы не пропустить ничего главного и не забивать себе голову лишней информацией.

18 июня

Прошедший игровой день получился довольно богатым на события. Наверняка от Хорватии ожидали большего, чем ничья с Чехией (1:1), но «клетчатые» сами усложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Мало того, хорваты по ходу встречи проигрывали…

А вот сборная Швеции снова сыграла на ноль. В матче со Словакией «тре крунур» улучили свой шанс в концовке. Важнейшую викторию скандинавам принес мяч Эмиля Форсберга с пенальти. Скандинавы очень близки к плей-офф!

Главной же неожиданностью стала сухая ничья сборной Англии в британском дерби с шотландцами. Да, команда Гарета Саутгейта имела преимущество, но материализоваться его не сумела. Быть может, ключевую роль в этом сыграла банальная недооценка соперника?!

19 июня

Главным событием 19 июня наверняка станет схватка португальцев с «немецкой машиной». Впрочем, обо всем по порядку.

16:00. Венгрия — Франция

Венграм очень не повезло с группой. После разгромного поражения от португальцев их ожидает свидание с не менее сильными французами. Последние мотивированы особо: победа выведет их в плей-офф.

Букмекеры отдают предпочтение Франции — 1.34 против 11.00. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Россия 1, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazsport. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

19:00. Португалия — Германия

Минимальное поражение от Франции ничуть не повлияло на максималистический настрой немцев. Не к лицу «бундестиму» опускать руки, даже если им будет предстоять еще один мастодонт — португальцы. Короче, проигрывать немцам категорически нельзя. Так и вылететь недолго!

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры отдают предпочтение Германии — 2.36 против 3.26. Прогноз на матч доступен тут.

Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

22:00. Испания — Польша

Испанцы уже потеряли очки в стартовом туре, и наверняка извлекли из этого надлежащий урок. Пора бы улучшать реализацию, иначе есть риск провалиться. Между тем, с поляками Испания справиться должна.

Коэффициент на победу Испании — 1.38, у поляков всего 9.40. Прогноз на матч — здесь.

Все прогнозы на Евро-2020

Прямая трансляция. Россия — Первый канал, Украина — Футбол 1, Белоруссия — «Беларусь 5», Казахстан — Qazaqstan. Следить в интернете можно на LiveCup.Run.

Что еще?

По итогам прошедшего игрового дня стоит отметить Патрика Шика. Форвард сборной Чехии забил свой третий мяч на турнире, возглавив на текущий момент бомбардирскую гонку.

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