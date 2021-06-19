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    Сможет ли Германия обыграть Португалию и Роналду?

    Португалия — Германия. Прогноз (к. 2.38) и ставки на Евро-2020 19 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Германия
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    Сборная Германии начала Евро с поражения от Франции
    Сборная Германии сыграет против команды Португалии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 19 июня в Мюнхене, начало — в 19:00 мск. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 19 Июня 2021 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 19:00 Германия Германия
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
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  • 2.30
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    Португалия

    Португальцы стартовали на Евро с разгромной победы над сборной Венгрии — 3:0. Но здесь надо сделать несколько важных замечаний.

    По счету все выглядит максимально красиво и просто, но на самом деле игра у Португалии совершенно не получилась. Несмотря на результат, матч для действующих чемпионов Европы можно даже назвать неудачным.

    Во-первых, все три мяча Португалия забила уже после 80-й минуты, а до этого у нее практически не было моментов, особенно во втором тайме. При этом в эпизоде с первым голом команде Фернанду Сантуша очень помог рикошет.

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    Германия

    Тем временем Германия начала с поражения. Бундестим проиграла в Мюнхене сборной Франции — 0:1.

    В этом вся парадоксальность футбола: Португалия играла так себе, но победила, тогда как Германия показала очень солидный футбол, но все равно уступила.

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    Календарь и таблица Евро-2020

    Но такая Германия имеет все шансы на выход из сложнейшей группы. Несмотря на поражение в первом матче, команду Йоахима Лева можно только похвалить, это была классная игра.

    Прогноз и ставка

    На Португалию в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу Германии — за 2.38.

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    Если отталкиваться от увиденного в первом туре, то здесь наши симпатии точно на стороне немецкой сборной, которая точно не заслуживала поражения от французов.

    Португалия же совершенно не убедила, несмотря на победу с крупным счетом. Так бывает.

    Ставка — победа Германии за 2.38. У Португалии все-таки не такая надежная полузащита, и, кроме того, у нее есть определенные проблемы в обороне. В общем, немцы должны воспользоваться шансом.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Германии по итогам первого тайма за 2.92. Первые 15-20 минут могут стать ключевыми в предстоящей игре.

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