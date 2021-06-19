Сборная Германии сыграет против команды Португалии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 19 июня в Мюнхене, начало — в 19:00 мск. Португалия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы стартовали на Евро с разгромной победы над сборной Венгрии — 3:0. Но здесь надо сделать несколько важных замечаний.

По счету все выглядит максимально красиво и просто, но на самом деле игра у Португалии совершенно не получилась. Несмотря на результат, матч для действующих чемпионов Европы можно даже назвать неудачным.

Во-первых, все три мяча Португалия забила уже после 80-й минуты, а до этого у нее практически не было моментов, особенно во втором тайме. При этом в эпизоде с первым голом команде Фернанду Сантуша очень помог рикошет.

А уже на последних минутах Криштиану Роналду оформил дубль, благодаря чему стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (11 мячей — на два больше, чем у предыдущего рекордсмена француза Мишеля Платини).

Германия

Тем временем Германия начала с поражения. Бундестим проиграла в Мюнхене сборной Франции — 0:1.

В этом вся парадоксальность футбола: Португалия играла так себе, но победила, тогда как Германия показала очень солидный футбол, но все равно уступила.

И тут надо учитывать, что немцы очень мощно выглядели на фоне топовой Франции. Более того, справедливым результатом стала бы ничья. Все решили детали и автогол Матса Хуммельса.

Календарь и таблица Евро-2020

Но такая Германия имеет все шансы на выход из сложнейшей группы. Несмотря на поражение в первом матче, команду Йоахима Лева можно только похвалить, это была классная игра.

Прогноз и ставка

На Португалию в этом матче можно поставить за 3.42, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу Германии — за 2.38.

Если отталкиваться от увиденного в первом туре, то здесь наши симпатии точно на стороне немецкой сборной, которая точно не заслуживала поражения от французов.

Португалия же совершенно не убедила, несмотря на победу с крупным счетом. Так бывает.

Ставка — победа Германии за 2.38. У Португалии все-таки не такая надежная полузащита, и, кроме того, у нее есть определенные проблемы в обороне. В общем, немцы должны воспользоваться шансом.

Также можно рассмотреть ставку на победу Германии по итогам первого тайма за 2.92. Первые 15-20 минут могут стать ключевыми в предстоящей игре.