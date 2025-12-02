The Athletic объясняет, как классическая форма с длинными рукавами вернулась в Премьер-лигу — и почему игроки, бренды и болельщики приняли ее с восторгом.

Есть футболисты, которых невозможно представить без футболки с длинным рукавом.

Дэвид Бекхэм — от 1990-х до начала 2000-х. Фернандо Торрес — ближе к концу десятилетия. Эрик Кантона — еще раньше. Длинный рукав был обязательным элементом образа.

Рио Фердинанд вспоминал, как выходил против Тьерри Анри — того самого, кто превратил сочетание длинных рукавов и перчаток в иконный стиль. В эфире BT Sport он сказал: «Когда ты видишь длинные рукава на футболке "Арсенала", ты сразу понимаешь, с кем столкнулся. Наступает момент полной концентрации — этот парень умел заканчивать карьеры».

Именно так футбол выглядел еще пятнадцать лет назад.

Under Armour добилась успеха с компрессионными слоями в американском спорте — и производители футбольной экипировки быстро перестроились.

Вместо настоящих футболок с длинными рукавами стали повсеместными «фальшивые» версии, когда под короткий рукав надевают термобелье. К 2010-м многие бренды вовсе перестали выпускать длинные версии. Главным требованием стала максимальная легкость и технологичность формы.

И все же такие игроки, как Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе, поддерживали эстетику длинных рукавов, а болельщики могли купить реплики. Но увидеть настоящую игровую футболку с длинным рукавом в матче или даже в магазине было огромной редкостью на протяжении последних десяти лет.

Однако в этом сезоне в футболе случилось полноценное возвращение аутентичных игровых футболок с длинными рукавами. Даг Биртон, основатель и генеральный директор Classic Football Shirts, называет происходящее «ренессансом золотой эпохи футбольной формы».

Биртон испытывает особую любовь к таким комплектам. Помимо управления одним из самых популярных в мире магазинов винтажных футболок, он в 2021 году выпустил на YouTube ролик под названием «Печальный закат футболок с длинными рукавами», чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Это определенно была реакция на 2010-е», — рассказывает уроженец Манчестера в интервью The Athletic. По словам Биртона, в некоторых клубах Премьер-лиги по итогам сезона в кладовых оставались стопки футболок с длинными рукавами — отделы спортивной науки запрещали футболистам их носить.

Разрыв «Арсенала» с традицией длинного рукава оказался более постепенным, чем у других клубов. На севере Лондона долгие годы существовал обычай: капитан определял, в форме с длинными или короткими рукавами выйдет команда на конкретный матч. Эта традиция была нарушена в ноябре 2013 года, когда Матьё Фламини перед игрой с «Марселем» попросту отрезал себе длинные рукава.

В этом сезоне футболки с длинным рукавом вернулись по‑настоящему. Особенно заметно это в клубах АПЛ, которые сотрудничают с Adidas.

Adidas — не единственный бренд, который снова выпускает полноценные игровые версии с длинным рукавом: Nike делает такие для «Челси». Но именно Adidas сегодня доминирует: восемь из двадцати команд Премьер‑лиги (40 процентов) играют в форме этой компании.

Фирма позволила своим культовым трем полоскам проходить по всей длине рукава и завершаться аккуратными манжетами. Такой дизайн пришелся по вкусу и болельщикам, и самим игрокам.

Фанаты «Арсенала» заметили это еще в мае, когда был представлен домашний комплект сезона‑2025/26. А футболисты — Мартин Субименди, Итан Нванери, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард — регулярно выбирают полноценную модель с длинными рукавами, вместо того чтобы, как часть партнеров, продолжать носить термобелье под короткий рукав.

«Если честно, мне они всегда нравились, — сказал Троссард на пресс-конференции перед недавним матчем против "Славии" (Прага), отвечая на вопрос о возвращении длинных рукавов. — Их долго не было в футболе, но когда я был моложе, я тоже их носил. Поэтому я действительно обрадовался, когда они вернулись — и теперь надеваю их снова. Мне нравится, как они сидят, и в них есть немного ностальгии».

О причинах возвращения настоящей игровой формы с длинными рукавами в интервью The Athletic рассказал вице‑президент Adidas по дизайну футбольной экипировки Томас Мейс.

Как команда дизайнеров, мы всегда внимательно слушаем игроков и клубы. Их обратная связь лежит в основе каждого продукта, который мы создаем. За последние сезоны мы заметили растущий спрос как со стороны профессионалов, так и со стороны болельщиков на возвращение длинного рукава. Для игроков это вопрос комфорта в разных климатических условиях; для клубов и фанатов — еще и тема наследия и идентичности. Футболка с длинным рукавом объединяет обе стороны — функциональность и культуру. Именно поэтому пришло время вернуть их. Томас Мейс вице‑президент Adidas по дизайну футбольной экипировки

Биртон отмечает, что сотрудничество «Ливерпуля» и «Ньюкасла» с Adidas сыграло важную роль в том, что длинные рукава стали заметнее. Доминик Собослаи, Алексис Макаллистер и Ник Вольтемаде охотно приняли этот ностальгический стиль.

Юго Экитике тоже — хотя его удаление в матче с «Саутгемптоном» в сентябре произошло как раз тогда, когда он снял футболку с коротким рукавом, под которой было термобелье.

В случае «Ливерпуля» тема длинного рукава вышла на первый план при презентации третьего комплекта формы этого сезона. Клуб работал над рекламной кампанией в сотрудничестве с All Our Friends — креативным агентством, основанным уроженцем Ливерпуля Джейком Ноланом.

В съемках участвовали Экитике, Александер Исак, Энди Робертсон, Стив Макманаман, Трей Ньони, а также Фука Нагано из женской команды. Нолан вспоминает эту съемку одним словом — «безумие».

«Мы предложили Adidas одну идею пару лет назад, — рассказывает Нолан The Athletic. — И они посмотрели друг на друга так, будто мы только что изобрели лампочку. Мы просто хотели рассказать историю о том что подлинная скаузерская культура редко правильно отражается брендами. А они переглядывались, потому что знали: вот-вот будет объявлена большая сделка».

Чтобы создать действительно аутентичный ролик, команда All Our Friends отвезла игроков на Док-роуд в Ливерпуле — поиграть в местную уличную игру «one bounce» (аналог дворового футбола).

Все говорили о длинных рукавах. Актер Джеймс Нельсон-Джойс был в восторге. Он примерно моего возраста, и для нас в этом есть преемственность. Мои ранние воспоминания — как дед показывал мне фотографии тех самых длинных рубашек Umbro с логотипом Hitachi. А у отца были снимки, где Кенни Далглиш играет и забивает «Челси» тот самый гол, который принес «Ливерпулю» чемпионство. Современный дизайн формы теперь ориентирован на пересечение с уличной модой, и выглядит она аккуратнее и свежо. А на северо‑западе Англии длинные рукава еще и теплее. Работа над этим проектом стала настоящей мечтой, мы хотели показать настоящий Ливерпуль, его субкультуру и моду. Джейк Нолан основатель агентства All Our Friends

Свою роль в возвращении длинных рукавов сыграло и желание самих игроков иметь выбор.

Кай Хаверц всегда был поклонником длинных рукавов. С 2020 года, когда он перешел в «Челси», он стабильно играл в сочетании «термобелье плюс короткий рукав». Даже в предсезонке «Арсенала» этим летом он выходил в коротких рукавах без термобелья только в матчах против «Милана» и «Ньюкасла» в жарком и влажном Сингапуре.

В игре против «Тоттенхэма» в Гонконге термобелье вернулось, а в единственном матче АПЛ этого сезона (немец выбыл с августа из‑за травмы колена) он сыграл против «Манчестер Юнайтед» в третьем комплекте «Арсенала» с длинным рукавом.

Не все футболисты придерживаются одного варианта. Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор меняет их по настроению. Против «Лидса» и «Ливерпуля» он выходил в длинных рукавах, но во всех остальных играх предпочитал короткие.

Похоже, решение принимается прямо в день матча — например, когда «Арсенал» играл с «Ливерпулем» на «Энфилде» в конце августа, у Эдегора и Мартинелли в раздевалке висели оба варианта, и каждый выбирал то, что комфортнее именно сегодня.

На протяжении многих лет аутентичные футболки с коротким рукавом для болельщиков всегда отличались более узким кроем. Но нынешняя линейка длинных игровых рукавов — совсем другое дело. Они сидят свободнее, чуть «свисают» с корпуса и обеспечивают больший комфорт по сравнению с короткими версиями.

Мы хотели переосмыслить силуэт футболки с длинным рукавом через призму современных требований к спортивной одежде. Новые материалы, посадка, детали — все это делает ее такой же технологичной, как и версия с коротким рукавом, но при этом сохраняет вечную визуальную привлекательность. Речь о том, чтобы уважать прошлое футбольной культуры, двигая инновации вперед. Любопытно то, что игроки выбирают длинные рукава не только из-за функциональности, но и как элемент стиля, индивидуальности. Это говорит о том, что футболисты сегодня выражают себя через экипировку — и наши продукты помогают им в этом. Для нас это подтверждение, что мы нашли правильный баланс между аутентичностью и современностью. Томас Мейс вице‑президент Adidas по дизайну футбольной экипировки

Раньше выбор у игроков был значительно шире, чем у болельщиков.

«Adidas Tech Fit появился примерно в 2008 году, — вспоминает Биртон. — Тогда игрокам команд Adidas представляли выбор между Formotion (максимальный комфорт и эффективность движений) и Tech Fit (усиленная компрессия мышц).

На деле Tech Fit носил в основном только Арьен Роббен, а большинство футболистов предпочитали чуть более свободный крой. Сейчас у покупателей есть тот же выбор, что и у игроков. Пятнадцать лет назад у футболистов была огромная палитра вариантов, но болельщики не видели почти ничего из этого».

«В некоторых случаях болельщикам предлагали купить только короткий рукав — и радоваться, — продолжает Биртон. — А игроки могли выбирать: короткий рукав одной спецификации, короткий — другой, длинный рукав одной спецификации, длинный — другой.Adidas выпускал футболки для футболистов с числовой размерной сеткой, фактически индивидуальный крой. Игрок мог выбрать от четвертого до двенадцатого размера — по две опции на каждый привычный размер. А болельщикам доставались просто S, M, L, XL».

Сегодня то, что висит на полке в магазине, и то, что надевают игроки АПЛ, фактически совпадает. Поклонники могут купить тот же крой, в котором выходят на поле футболисты, и больше не ограничены ретро-репликами, если хотят длинный рукав.

Слишком много ностальгии может наскучить, но это взгляд назад с движением вперед. Форма «Ливерпуля» вызывает эмоции конца 80‑х, когда клуб выигрывал чемпионаты. Новые комплекты могут рассказывать истории, возвращать воспоминания. Когда я думаю о Торресе и Хаби Алонсо, мой отец на матче вспоминает Далглиша и Алана Хансена. Среди болельщиков всегда есть элемент соревнования. Это как надеть лучшее пальто, лучшие кроссовки — и пойти на матч или в паб, куда угодно, чтобы смотреть футбол. Длинный рукав добавляет к этому особый статус. Джейк Нолан основатель агентства All Our Friends

После многих лет, когда фанатам приходилось довольствоваться репликами, теперь они могут носить настоящие игровые модели. А игрокам больше не нужно ограничиваться термобельем под коротким рукавом.

С приближением холодных зимних месяцев мы получим возможность увидеть, кто из нынешних футболистов Премьер-лиги по-настоящему «тащит» эстетику длинного рукава.

Для тех, кто ценит визуальную сторону футбола, игра вовсе не утратила своего шарма. Напротив — возможно, он возвращается.