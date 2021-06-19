В матче 2 тура группы F на Евро-2020 встретятся сборные Венгрии и Франции. Встреча запланирована на 19 июня в Будапеште (стадион «Пушкаш-Арена»). Стартовый свисток будет дан в 16:00 мск. Венгрия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

В прошлом матче с португальцами венгры были близки к тому, чтобы набрать одно очко, но шансы на ничью начали рассеиваться с 84 минуты. В итоге хозяева проиграли со счетом 0:3 и заняли последнее место в квартете.

Кстати, на Евро-2016 Венгрия смогла добиться ничьи в матче с Португалией (3:3). Тогда она даже вышла из своей группы с первой позиции, опередив исландцев и португальцев с 5 набранными очками и без единого поражения.

Поражение от португальцев стало для команды Марко Росси первым в этом календарном году. Ранее «Волшебные мадьяры» разгромили Андорру (4:1) и Сан-Марино (3:0), а также сыграли вничью с Польшей (3:3) в рамках отбора на ЧМ.

Календарь и таблица Евро-2020

Если рассматривать и товарищеские поединки, то за 3 встречи у венгеркой команды всего один забитый мяч в матче с Кипром (1:0). После этого была нулевая ничья с Ирландией.

Франция

Французы идут на второй позиции, хотя тоже выиграли свой первый матч. Они обыграли Германию, но с более скромным счетом 1:0. Так что пока «Триколоры» уступают португальцам по разнице голов.

Победная серия для Франции продолжается и насчитывает она уже 5 матчей с учетом всех турниров. При этом последнее поражение команда терпела 11 ноября в игре с финской сборной (0:2), которая носила товарищеский характер.

Кроме победы над немцами, гости могут похвастаться победами над Боснией и Герцеговиной (1:0) и Казахстаном (2:0) в рамках отбора на ЧМ. Во время подготовки к Евро подопечные Дидье Дешама разгромили Уэльс и Болгарию с одинаковым счетом 3:0.

Все прогнозы на Евро-2020

На прошлом Евро французы со старта одержали две победы подряд, но и группа у них была намного легче, чем сейчас. В 4 матчах турнира у команды 3 победы и ничья.

Прогноз и ставка

После разгрома от Португалии венгры получили достаточно высокий коэффициент, который составляет 11.5. Победа сборной Франции оценивается букмекерами коэффициентом 1.33. Ничья выставлена с котировкой 5.40.

Вопрос о победителе в матче не стоит. Французы уже доказали, что являются одним из фаворитов группы. Однако интересно, сможет ли команда Дидье Дешама продавить оборону венгров, как это сделали португальцы.

Вполне возможно, что Франция снова сыграет прагматично ради результата. Она забивала не больше гола в 3 из 4 официальных поединков. Дважды гости смогли отметиться лишь в воротах Казахстана. Давайте поставим на тотал меньше 2 мячей у Франции (коэфф. 1.92).