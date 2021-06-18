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    Швеция обыграла Словакию благодаря голу Эмиля Форсберга

    Швеция — Словакия: счет 1:0, обзор гола

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Швеции Сборная Словакии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Швеции одержала победу над сборной Словакии (1:0) в матче 2 тура группы E на Евро-2020.

    Эмиль Форсберг
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    Эмиль Форсберг

    Шведы выиграли благодаря единственному голу, забитому на 77 минуте. Вышедший на замену Робин Куайсон заработал пенальти, который успешно реализовал Эмиль Форсберг.

    Футбол. Евро-2020. Группа E
    Швеция — Словакия 1:0
    Гол: 1:0 Эмиль Форсберг (пенальти) (77') Швеция: Робин Ольсен, Микаэль Лустиг, Виктор Нильссон Линделёф, Людвиг Аугустинсон (Пьер Бенгтссон, 88'), Marcus Danielson, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль (Густав Свенссон, 88'), Эмиль Форсберг (Эмиль Крафт, 90'), Кристофер Ольссон (Виктор Классон, 64'), Маркус Берг (Робин Куайсон, 64'), Александер Исак Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик (Лукаш Гараслин, 65'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан (Давид Ганцко, 84'), Патрик Грошовски (Михал Дюриш, 84'), Марек Гамшик (Ласло Бенеш, 77'), Юрай Куцка, Роберт Мак (Vladimir Weiss, 77'), Мартин Косцельник, Ондрей Дуда Предупреждения: Кристофер Ольссон (23'), Мартин Дубравка (76'), Ондрей Дуда (80'), Vladimir Weiss (88')

    Таким образом, сборная Швеции набрала уже 4 очка и вышла на первое место в группе E. Шведы останутся на вершине независимо от результата поединка Испания — Польша.

    Словаки пока что на 2 месте с 3 очками на счету. Однако в случае победы сборной Испании, они отправятся на 3 строчку.

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