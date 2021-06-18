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    Чехия и Хорватия обменялись голами в матче Евро-2020

    Хорватия — Чехия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Чехии Сборная Хорватии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Чехии (1:1) в матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 37-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти — Деян Ловрен в своей штрафной локтем разибл нос Патрику Шику. Сам пострадавший и реализовал удар с «точки».

    На 47-й минуте Перишич с фланга вошёл в штрафную сборной Чехии и мощно пробил к дальней штанге, сравняв счет.

    Футбол. Евро-2020. Группа D
    Хорватия — Чехия 1:1
    Голы: 0:1 Патрик Шик (пенальти) (37'), 1:1 Иван Перишич (47') Хорватия: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Йосип Брекало (Лука Иванушец, 46'), Матео Ковачич (Марсело Брозович, 87'), Андрей Крамарич (Никола Влашич, 62'), Лука Модрич, Анте Ребич (Бруно Петкович, 46') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида (Антонин Барак, 87'), Томаш Голеш (Алекс Краль, 63'), Лукаш Масопуст (Адам Гложек, 63'), Якуб Янкто (Петр Шевчик, 74'), Томаш Соучек, Патрик Шик (Михал Крменчик, 74') Предупреждения: Деян Ловрен (35'), Лукаш Масопуст (50'), Ян Борил (82'), Адам Гложек (90')

    Хорватия набрала первое очко на чемпионате Европы и занимает 3-е место. Чехия с 4 очками лидирует в группе.

    В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.

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