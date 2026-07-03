В пятницу, 3 июля, сборная Португалии сыграет против сборной Хорватии в рамках 1/16 финала Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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01:40 Матч пройдет на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, вмещающем 30 991 зрителя.

01:30 Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.

01:25 Стартовый состав Португалии: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.

01:20 Последняя игра между соперниками состоялась в рамках Лиги Наций УЕФА в 6-ом туре группы «А», в ноябре 2024 года в Хорватии команды сыграли вничью 1:1.

01:14 За всю историю команды сыграли между собой 10 матчей. В 7 играх победила Португалия, в 1 Хорватия, оставшиеся 2 матча завершились вничью.

01:08 Сборная Хорватии начала групповой этап с поражения от сборной Англии, а затем встрепенулась, набрала 6 баллов и вышла в плей-офф мундиаля со второго места в группе L. Сборная Хорватии уступила лидерство только Англии, а ниже расположились Гана и Панама.

01:05 Сборная Португалии по итогам групповой стадии заняла 2-е место (группа К) с 5-ю очками в активе и напрямую пробилась в плей-офф мундиаля. Стоит отметить, что сборная Португалии в двух матчах из трех сыграла вничью, но все равно пробилась в плей-офф. Большую роль сыграл второй победный поединок против сборной Узбекистана.

01:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10