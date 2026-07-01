Роналду и компания завершат свое выступление на ЧМ-2026?

3 июля в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сыграют Португалия и Хорватия. Начало игры — в 02:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.90.

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Португалия: что делать с Роналду?

Путь к 1/16 финала: По итогам групповой стадии национальная команда заняла 2-е место (группа К) с 5-ю очками в активе и напрямую пробилась в плей-офф мундиаля.

Стоит отметить, что сборная Португалии в двух матчах из трех сыграла вничью, но все равно пробилась в плей-офф. Большую роль сыграл второй победный поединок против сборной Узбекистана.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Португалия поделила очки с ДР Конго (1:1), упустив минимальное преимущество в концовке первого тайма. Во 2-й встрече национальная команда разгромила Узбекистан со счетом 5:0.

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Уже в заключительном поединке против сборной Колумбии решалась судьба первого места в группе К. Сборные сыграли вничью (0:0), а Португалия завершила групповой этап на 2-й позиции.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Сборная Португалии провела групповой этап неоднозначно. С одной стороны, национальная команда не проиграла ни одного матча, а с другой — могла в теории и не пройти в плей-офф, если бы проиграла колумбийцам.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче против Узбекистана, а в остальных поединках не сумел отметиться результативными действиями.

Хорватия: хватит ли сил у Модрича?

Путь к 1/16 финала: Эта национальная команда начала групповой этап с поражения от сборной Англии, а затем встрепенулась, набрала 6 баллов и вышла в плей-офф мундиаля со второго места в группе L.

Сборная Хорватии уступила лидерство только Англии, а ниже расположились Гана и Панама. В плей-офф хорваты встретятся с грозным соперником, который настроен пошуметь на этом чемпионате мира.

Последние матчи: В стартовом поединке мундиаля сборная Хорватии уступила Англии со счетом 2:4, пропустив ключевые голы во втором тайме. После этого матча национальная команда реабилитировалась и обыграла Панаму (1:0).

В последнем туре групповой стадии сборная Хорватии одержала победу над Ганой со счетом 2:1. Национальная команда сумела забить победный гол уже на 83-й минуте.

Состояние команды: Сборная Хорватии вылезла из довольно сложной ситуации после поражения от англичан. Хорваты сумели добиться виктории в двух поединках и уверенно вышли в плей-офф, где будут готовы дать бой сборной Португалии.

В последних 3-х очных встречах Хорватия однажды обыгрывала Португалию, а также по одному разу уступила и сыграла вничью. Получится ли на сей раз у Луки Модрича и компании не пустить соперника в следующий раунд плей-офф? Большой вопрос...

Статистика для ставок

Португалия не проиграла ни одного матча на ЧМ-2026 (одна победа и две ничьих)

Хорватия победила в последних двух встречах, пропустив только один гол

В последних трех очных матчах сборные Португалии и Хорватии по одному разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

На что ставят в матче Португалия — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение сборной Португалии с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.55, а победа сборной Хорватии — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: Можно предположить, что сборная Португалии столкнется с большими проблемами в предстоящем матче.

4.90 Победа сборной Хорватии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.90 на матч Португалия — Хорватия принесёт прибыль 3900₽, общая выплата — 4900₽

Ставка: Победа сборной Хорватии за 4.90.

Прогноз: В 1-м тайме сборные сыграют очень внимательно.

2.10 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Португалия — Хорватия принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.