Автор ESPN Билл Коннелли разбирает все 32 команды плей-офф ЧМ-2026 и объясняет, почему каждая из них может стать чемпионом — и почему, скорее всего, этого не произойдет. Представляем вторую часть большого гида. Первая — здесь.

Англия (1-е место в группе L; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 9,7%

Соперник в 1/16 финала: ДР Конго (1 июля, Атланта)

Сборная Англии globallookpress.com

Почему Англия может выиграть ЧМ

Неукротимая сила звезд. Томас Тухель прекрасно знает, чего хочет. Ему нужна скорость на флангах, работоспособность в центре поля и команда, которая постепенно подавляет соперника, заставляя ощущать неизбежность успеха Англии. Именно это она и демонстрировала в первых двух матчах.

Несмотря на неуверенную игру в первом тайме встречи с Хорватией и непростой отрезок в концовке матча с Ганой, англичане создали разницу ожидаемых голов (xG) на уровне +1,5 за матч — шестой показатель на турнире. Они занимают второе место по количеству ударов за владение мячом и 13-е — по числу допущенных ударов.

Англия нанесла шесть ударов с вероятностью гола не менее 0,2 xG и не позволила соперникам сделать ни одного такого удара. 79% всех ее попыток были выполнены из штрафной площади, тогда как соперникам она позволила наносить из штрафной лишь 56% ударов.

Сборная Англии globallookpress.com

И как и следовало ожидать от страны, подарившей миру АПЛ (и «Арсенал»), англичане лидируют на турнире по ударам после стандартных положений — в среднем 6,0 за матч.

Даже в худшем случае Англия располагает третьим по силе составом на чемпионате мира. Тухель умело расставляет фигуры на шахматной доске и терпеливо ждет, пока соперник сам начнет ошибаться. Чаще всего так и случается.

Почему Англия не выиграет ЧМ

Где креатив? Тухель выбрал прагматизм и порядок, оставив дома Трента Александера‑Арнольда, Коула Палмера, Фила Фодена и Джаррода Боуэна. Команда получилась мощной физически, но в созидании — скромной: 13‑е место по прогрессивным передачам (61,7 за матч) и всего две разрезающие передачи за первые два тура.

Доминирование во втором тайме встречи с Хорватией подтвердило высокий потенциал этой сборной, однако неспособность вскрыть насыщенную оборону Ганы напомнила, насколько важна индивидуальная креативность в моменты, когда игра заходит в тупик.

К тому же, у Деклана Райса проблемы с икроножной мышцей — неудивительно после девяти месяцев бесконечных спринтов за клуб. Без полностью готового Райса — как и без полностью здорового правого защитника — Англии будет значительно сложнее доминировать за счет физической мощи.

ДР Конго (3-е место в группе K; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: менее 0,1%

Соперник в 1/16 финала: Англия (1 июля, Атланта)

Сборная ДР Конго globallookpress.com

Почему ДР Конго может выиграть ЧМ

Железная оборона и атака, которая включается по звонку. Из десяти африканских сборных на турнире девять вышли в плей‑офф. Это впечатляющее достижение стало возможным прежде всего благодаря великолепно организованной игре в защите.

Впрочем, те, кто следил за последним Кубком Африки, вряд ли удивятся: в четырех заключительных матчах турнира — полуфиналах, игре за третье место и финале — было забито всего два мяча.

Сборная ДР Конго обороняется не хуже любой другой команды турнира. Она допускает лишь 0,08 xG за удар соперника (пятое место на турнире), а в 95,6% случаев между мячом и воротами находятся как минимум два защитника — шестой показатель этого ЧМ.

Йоан Висса globallookpress.com

В составе есть защитники уровня топ-клубов: фулбеки Эрон Уан-Биссака и Артюр Масуаку, центрбек Аксель Туанзебе. Это одна из самых физически мощных команд турнира.

Но и в атаке есть искра — благодаря Йоану Виссе из «Ньюкасла». Форвард сравнял счет в матчах с Португалией и Узбекистаном, а затем поставил точку в победной встрече с командой Каннаваро (3:1), забив третий мяч.

Они уступали в счете во всех трех матчах группового этапа, но все равно набрали четыре очка и вышли в плей-офф. Команда талантлива, физически сильна и психологически устойчива.

Почему ДР Конго не выиграет ЧМ

Игра слишком предсказуема. ДР Конго крайне опасны в быстрых атаках, но больше у них ничего нет. За три матча «леопарды» провели всего одну позиционную атаку — эпизод с 10 и более передачами, завершившийся ударом или касанием в штрафной (45-й результат на турнире). Среднее количество передач за одно владение составляет всего 4,3 (42-е место).

Иными словами, ставка делается исключительно на прямолинейный футбол. И отсутствие тактической гибкости, скорее всего, станет причиной вылета команды, какой бы надежной ни была ее оборона.

Бельгия (1-е место в группе G; 1 победа, 2 ничьи, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 1,6%

Соперник в 1/16 финала: Сенегал (1 июля, Сиэтл)

Сборная Бельгии globallookpress.com

Почему Бельгия может выиграть ЧМ

Жереми Доку. Он, как известно, пропустил скучнейшую нулевую ничью Бельгии с Ираном, и, несмотря на то что сыграл лишь 53% доступных минут, именно он лидирует в команде по попыткам обыгрыша один в один (19) и заработанным фолам в чужой трети (три). Это яркое напоминание о том, на что способен Доку.

Когда он на поле, атака Бельгии выглядит по-настоящему хищной. Доку постоянно угрожает обороне, рвет фланг и создает моменты для тех, кто находится в штрафной. В двух матчах с его участием Бельгия забила шесть мячей, а в игре без него не отличилась ни разу. Если Доку сможет сыграть в одном из оставшихся матчей (от одного до пяти), бельгийцы будут представлять серьезную угрозу для любого соперника.

Почему Бельгия не выиграет ЧМ

Скрежет в суставах. Тибо Куртуа, Кевин де Брёйне и Тома Мёнье — всем по 34 года, а Ромелу Лукаку, Брандону Мехеле и Хансу Ванакену — по 33. 29-летний Юри Тилеманс в этом составе сойдет за юнца.

Жереми Доку и Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Игроки старше 30 провели больше половины всех минут Бельгии на турнире. «Золотое поколение» страны начало тускнеть уже давно, но до сих пор выходит на поле — потому что молодые сменщики не дают должной искры. Даже Доку, вероятно, не сможет перекрыть эту проблему.

Сенегал (3-е место в группе I; 1 победа, 0 ничьих, 2 поражения)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,5%

Соперник в 1/16 финала: Бельгия (1 июля, Сиэтл)

Сборная Сенегала globallookpress.com

Почему Сенегал может выиграть ЧМ

Голы. Большинство африканских сборных вышли в плей-офф благодаря надежной игре в обороне, однако Сенегал стал приятным исключением. Команда забила восемь мячей — второй показатель группового этапа — и в среднем наносила по 16,7 удара за матч, что стало восьмым результатом турнира.

Значительная часть этих голов пришлась на матч против Ирака, когда сенегальцам необходимо было любой ценой побеждать и забивать, однако они также сумели отличиться в матче с Францией и дважды поразили ворота Норвегии.

Исмаила Сарр и Николас Джексон globallookpress.com

Подбор атакующих исполнителей впечатляет: Исмаила Сарр из «Кристал Пэлас», Николас Джексон из «Челси», Ибраим Мбайе из «Пари Сен-Жермен» и легендарный Садио Мане способны доставить проблемы любой обороне.

Впрочем, силен и состав команды в целом: 20 из 26 футболистов в прошлом сезоне выступали в клубах пяти ведущих европейских чемпионатов.

Почему Сенегал не выиграет ЧМ

Провалы в обороне. В защитной линии у Сенегала тоже хватает игроков высокого уровня, однако это не мешает команде регулярно позволять соперникам создавать опасные моменты.

По показателю ожидаемых голов, допущенных на один удар (xG), сенегальцы занимают лишь 45-е место. Кроме того, только в 61,9% ударов соперников между мячом и воротами находились как минимум два защитника — это 47-й показатель турнира. Сенегал играет в очень открытый футбол. Для зрелищности — отлично. Для длинного пути в плей‑офф — сомнительно.

Испания (1-е место в группе H; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 12,8%

Соперник в 1/16 финала: Австрия (2 июля, Лос-Анджелес)

Сборная Испании globallookpress.com

Почему Испания может выиграть ЧМ

Это же Испания. Вряд ли нужно долго объяснять, почему команда, выигравшая Евро-2024 и располагающая такими игроками, как Ламин Ямаль, Педри и целой группой опытных ветеранов, способна завоевать Кубок мира.

И если неожиданная нулевая ничья с Кабо-Верде заставила кого-то усомниться в испанцах, то в двух следующих матчах они быстро развеяли эти сомнения, разгромив соперников с общим счетом 5:0.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Испания по-прежнему умеет полностью контролировать мяч, но при этом способна наказывать соперников и за счет скорости Ямаля и Нико Уильямса. Явных слабых мест у этой команды нет. Это все еще Испания.

Почему Испания не выиграет ЧМ

Сохранился ли победный рецепт Евро-2024? Стоит признать, что некоторые ключевые игроки триумфального состава чемпионата Европы сейчас далеки от своей лучшей формы. Вклад Нико Уильямса в ту победу был огромным, однако затем его преследовали травмы, а эффективность заметно снизилась. За последний год на клубном и международном уровне он набрал лишь шесть голов и пять результативных передач.

Родри, чей блестящий сезон принес ему «Золотой мяч» спустя несколько недель после Евро, остается хорош, но после разрыва крестообразной связки в сентябре 2024‑го он уже не тот доминирующий опорник.

Без оптимальной формы Уильямса Испания может слишком увлечься стерильным контролем мяча, а без лучшей версии Родри — чаще пропускать опасные контратаки. В плей-офф, где нужно пройти пять раундов, одного неудачного игрового отрезка может оказаться достаточно для вылета.

Австрия (2-е место в группе J; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,1%

Соперник в 1/16 финала: Испания (2 июля, Лос-Анджелес)

Сборная Австрии globallookpress.com

Почему Австрия может выиграть ЧМ

Высокий прессинг и доминирование в воздухе. Под руководством Ральфа Рангника — одного из главных идеологов гегенпрессинга — сборная Австрии регулярно создает опасные моменты после потерь соперника. Команда совершила 38 высоких перехватов (седьмое место на турнире), а средняя точка начала ее владений находится в 40,3 метра от чужих ворот — третий показатель чемпионата.

Плюс — габариты. В обороне выделяются Штефан Пош (188 см) и Кевин Дансо (190 см), в атаке — ротация из Михаэля Грегорича (193 см), Марко Арнаутовича (192 см) и Саши Калайджича (200 см).

Саша Калайджич globallookpress.com

Итог: 63,6% выигранных верховых единоборств (четвертое место) и два гола головой (делит первое место), включая спасительный мяч Калайджича в компенсированное время против Алжира. Это самобытная команда, у которой есть свои уникальные козыри.

Почему Австрия не выиграет ЧМ

Кроме игры в воздухе, преимуществ немного. За три матча Австрия выиграла лишь 75 единоборств внизу — меньше всех. Процент успешных дуэлей на земле составил всего 47,0% (43-е место).

Команда занимает лишь 21-е место по прогрессивным рывкам и передачам, 23-е — по числу допущенных ударов за владение соперника и 30-е — по показателю xG, допущенного на один удар.

Как и Алжир, они платили «налог Месси», попав в группу с Аргентиной, но даже с отдельными вспышками давления это возрастная и медленная команда. Игроки не старше 25 лет провели лишь 17% всех игровых минут сборной на турнире. И рано или поздно это даст о себе знать.

Португалия (2-е место в группе K; 1 победа, 2 ничьи, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 4,7%

Соперник в 1/16 финала: Хорватия (3 июля, Торонто)

Сборная Португалии globallookpress.com

Почему Португалия может выиграть ЧМ

Лучшая полузащита в мире. Немногие команды способны гипнотизировать соперников своим контролем мяча так, как это делает Португалия — что логично, когда в составе есть Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Нуну Мендеш, Педру Нету и Жуан Невеш.

После группового этапа португальцы лидируют на турнире по среднему количеству передач за одно владение (9,2) и точности паса (91,3%), а также занимают второе место по числу продвигающих передач за матч (83,0). Один только Витинья за первые два матча выполнил 35 продвигающих передач — больше, чем Катар (16), Кабо-Верде (24) и Парагвай (26)!

Витинья globallookpress.com

Конечно, одними передачами чемпионат мира не выигрывают. Но недавняя победа Португалии в Лиге наций, где она обыграла Испанию и Германию, стала напоминанием, что эта команда умеет не только владеть мячом, но и доводить свое преимущество до результата.

Почему Португалия не выиграет ЧМ

Не хватает физической мощи. Здесь можно было бы вновь вспомнить, что главный тренер Роберто Мартинес продолжает безоговорочно доверять нестабильному 41-летнему центральному нападающему.

Именно проблемы Криштиану Роналду во многом способствовали вылету Португалии четыре года назад, однако Мартинес по-прежнему готов заменить кого угодно, кроме него. Это тренерское упрямство вполне может дорого обойтись команде.

Но это уже избитая тема, поэтому скажу иначе. Я работал на матче Португалии с ДР Конго, и бросалось в глаза, что ни один португальский игрок не был физически сильнее своего конголезского оппонента.

Эта сборная не будет выигрывать за счет единоборств, силового футбола или доминирования на «втором этаже». Таких козырей у нее попросту нет.

Хорватия (2-е место в группе L; 2 победы, 0 ничьих, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,6%

Соперник в 1/16 финала: Португалия (3 июля, Торонто)

Сборная Хорватии globallookpress.com

Почему Хорватия может выиграть ЧМ

Безупречные решения в ключевые моменты. Йошко Гвардиол и Матео Ковачич из «Манчестер Сити», Йосип Станишич из «Баварии», Иван Перишич из ПСВ, Марио Пашалич из «Аталанты», Лука Модрич из «Милана». Если в чем Хорватии точно не откажешь, так это в наличии футболистов, которые умеют сделать правильную передачу в нужный момент.

Удивительно, что команда по-прежнему настолько сильно зависит от ветеранов. Модричу уже 40 лет, Перишичу — 37, Ковачичу — 32, Пашаличу — 31, а выходящему на замену форварду Андрею Крамаричу — 35.

Иван Перишич и Лука Модрич globallookpress.com

Тем не менее после поражения от Англии этот опытный костяк вновь доказал свою ценность, одержав победы над Панамой и Ганой. И Хорватия снова стала той самой сборной, с которой никто не хочет встречаться в матчах на вылет.

Статистика отлично подкрепляет тезис о «правильном касании в нужный момент». На турнире хорваты занимают четвертое место по точности передач в финальной трети поля (86,4%) и шестое — по доле ударов в створ ворот (45,8%). Кроме того, они регулярно заставляют соперников нарушать правила, занимая восьмое место по количеству заработанных фолов за матч (14,0).

Они все еще хитры, все еще опасны и все еще Хорватия.

Почему Хорватия не выиграет ЧМ

Возраст дает о себе знать. Да, в команде есть и молодые игроки: Станишич, Пашалич и Гвардиол — всем не больше 26 лет, а левый вингер Мартин Батурина и вовсе считается восходящей звездой. Однако статистический профиль сборной Хорватии буквально кричит о том, что команда становится возрастной.

«Шашечные» занимают лишь 30-е место по возвратам мяча, 37-е — по показателю PPDA (количество передач соперника на одно оборонительное действие) и 43-е — по прямой скорости продвижения мяча.

Скоростной футбол — явно не их сильная сторона. И если в матчах плей-офф возникнет необходимость резко прибавить в темпе или спасать игру, для Хорватии это, скорее всего, станет серьезной проблемой.

Швейцария (1-е место в группе B; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 2,2%

Соперник в 1/16 финала: Алжир (3 июля, Ванкувер)

Сборная Швейцарии globallookpress.com

Почему Швейцария может выиграть ЧМ

Доверьтесь xG. На данный момент лишь пять сборных имеют разницу ожидаемых голов (xG) +3,8 или выше. Фавориты — Испания, Англия и Германия — в их числе, четвертая — Канада, которая разгромила сборную Катара, игравшую вдевятером почти весь матч.

Пятая команда в этом списке? Швейцария.

«Красные крестоносцы» полностью переиграли Боснию и Герцеговину, причем даже убедительнее, чем Канада. А в матче с Катаром только слабая реализация не позволила оформить разгром: при созданных моментах на 3,2 xG команда забила всего один мяч. По показателю xG Швейцария уступила Канаде, но лишь потому, что «кэнакс» создали несколько опасных моментов в концовке, когда коллектив Мурата Якина уже удерживал победный счет 2:1.

Сборная Швейцарии globallookpress.com

После двух матчей Швейцария занимает четвертое место на турнире по суммарному xG в атаке и третье — по наименьшему количеству допущенных ожидаемых голов. Слабые соперники? Да. Но сколько фаворитов уже потеряли очки именно в матчах с командами, считавшимися аутсайдерами?

У швейцарцев есть футболисты высокого уровня во всех линиях. Отличный баланс ветеранов ( Гранит Джака) и молодых (20‑летний Жоан Манзамби). И они создают куда более опасные моменты, чем позволяют у своих ворот. А это весьма надежная формула успеха.

Почему Швейцария не выиграет ЧМ

Драма на ровном месте. Пожалуй, это касается почти любой сборной, но у Швейцарии негативные заголовки в прессе вспыхивают моментально, если что‑то идет не по плану.

Джака уже не раз публично критиковал молодых партнеров. А когда швейцарцы не смогли забить второй мяч Катару, по языку тела игроков складывалось впечатление, что они сами ожидают пропущенного гола в концовке. Именно так и произошло. Нервной получилась и концовка встречи с Канадой.

Статистика для меня важнее невербальных сигналов, но в футболе значение имеют оба фактора. И если говорить о психологической устойчивости, эта сборная пока не внушает полного доверия.

Алжир (3-е место в группе J; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,2%

Соперник в 1/16 финала: Швейцария (3 июля, Ванкувер, четверг)

Сборная Алжира globallookpress.com

Почему Алжир может выиграть ЧМ

Великолепный контроль мяча. Обычно доминировать во владении способны команды, превосходящие соперников в классе. У Алжира, безусловно, хватает качественных футболистов — 13 из 26 игроков в прошлом сезоне выступали в клубах пяти ведущих европейских лиг, — однако качество его позиционной игры значительно превосходит ожидания.

На групповом этапе алжирцы стали лучшими по точности передач (91,3%), а также лидировали по этому показателю в финальной трети поля (87,9%). Они занимают второе место по количеству передач за одно владение (9,4) и шестое — по среднему проценту владения мячом (62,1%).

Набиль Бенталеб globallookpress.com

При этом контроль ради контроля — не их стиль. Команда создала шесть моментов с ценностью не менее 0,2 xG за удар (13-е место) и забила пять мячей (19-е место).

В центре построения атак у Алжира действует опытный костяк: центральные защитники Рами Бенсебаини (31 год) и Аисса Манди (34), а также опорный полузащитник Набиль Бенталеб (31). А молодые футболисты, такие как Ибрахим Маза (20) и Райан Аит-Нури (25), добавляют энергии в прессинге и переходных фазах.

Почему Алжир не выиграет ЧМ

Уставшая оборона. Линия защиты у Алжира опытная и терпеливая в атаке, но в обороне — медленная и вымотанная. Они пропустили семь голов с игры за три матча — пятый худший показатель на турнире. И по количеству допущенных ударов (22‑е место), и по качеству (23‑е по xG за удар) они ниже среднего.

Конечно, стартовать пришлось против Аргентины во главе с Лионелем Месси, но еще четыре гола они пропустили от Иордании и Австрии. При должной скорости их можно серьезно наказать в переходных фазах.

Австралия (2-е место в группе A; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta:0,3%

Соперник в 1/16 финала: Египет (3 июля, Арлингтон)

Сборная Австралии globallookpress.com

Почему Австралия может выиграть ЧМ

Ни одного чистого момента. За три матча группового этапа Австралия позволила соперникам нанести лишь один удар с ценностью выше 0,2 xG — это гол Алекса Фримена в концовке первого тайма встречи со сборной США. Во всех остальных случаях «Соккеруз» практически ничего не позволяли создать у своих ворот.

Команда играет по схеме с пятью защитниками, перекрывает практически все зоны для ударов — 96,4% попыток соперников были нанесены при наличии как минимум двух австралийских игроков между мячом и воротами — и терпеливо ждет возможности убежать в контратаку. Если контратаки нет, ничего страшного: они все равно не позволят вам создать ничего опасного.

Харри Суттар globallookpress.com

Центральные защитники Алессандро Чиркати и Харри Суттар проводят отличный турнир, голкипер Патрик Бич отражает 91,7% ударов в створ, а Австралия сохранила свои ворота «сухими» в двух матчах из трех.

Почему Австралия не выиграет ЧМ

Сами они тоже почти ничего не создают. Надежная оборона — это прекрасно, но за три матча Австралия не только пропустила всего два мяча, но и забила лишь два.

Команда занимает лишь 40-е место на турнире по показателю xG на один удар (0,10). Они пытались часто действовать на контратаках, но кроме блестящего гола Нестори Иранкунды в ворота Турции, ничего толкового не вышло, да и позиционной игры у них нет.

Самоотдача и организованная оборона — сильные стороны Австралии, но для успешного выступления в плей-офф рано или поздно придется регулярно забивать.

Египет (2-е место в группе G; 1 победа, 2 ничьи, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,4%

Соперник в 1/16 финала: Австралия (3 июля, Арлингтон)

Мохаммед Салах globallookpress.com

Почему Египет может выиграть ЧМ

Мо и умение держать баланс. Для страны, где футбол является практически национальной религией, достижения на чемпионатах мира долгое время оставались весьма скромными.

Несмотря на семь побед на Кубке Африки и 17 титулов Лиги чемпионов КАФ, завоеванных «Аль-Ахли» и «Замалеком», до нынешнего турнира Египет провел на чемпионатах мира всего семь матчей — две ничьи и пять поражений. В 2018 году команда бесславно завершила выступление на групповом этапе, а на чемпионат мира 2022 года и вовсе не квалифицировалась.

Сборная Египта globallookpress.com

Теперь — другое дело. Египет прошел группу без поражений: победа над Новой Зеландией и две ничьи, пять очков и удивительно ровная статистика. Они нанесли чуть больше ударов, чем соперники, активно контратаковали, вступали в множество единоборств — и выигрывали чуть больше половины.

Когда игра в целом проходит на равных, наличие на поле Мохаммеда Салаха становится решающим преимуществом. На счету лидера сборной уже один гол и две результативные передачи, а Египет впервые в своей истории вышел в плей-офф чемпионата мира.

Почему Египет не выиграет ЧМ

Возраст и ставка на рывки. В матче с Новой Зеландией египтяне попросту перебегали соперника, и в целом на турнире они остаются одной из самых опасных команд в быстрых вертикальных атаках.

Однако против более сильных соперников такой стиль может оказаться уже не столь эффективным. Полагаться на рывки и скорость, когда твоя команда — одна из самых возрастных на турнире (игроки 29 лет и старше провели 57% игрового времени, а ключевая фигура — 34-летний Салах), выглядит не самым удачным сочетанием.

Аргентина (1-е место в группе J; 3 победы, 0 ничьих, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 16,3%

Соперник в 1/16 финала: Кабо-Верде (4 июля, Майами)

Лионель Месси globallookpress.com

Почему Аргентина может выиграть ЧМ

Команда снова идеально заточена под Лео Месси. И он, кажется, становится… лучше? В первых 19 матчах на чемпионатах мира Месси забил шесть голов — результат, о котором большинство игроков только мечтают. В последних девяти, сыгранных уже после 35‑летия, — 12.

Аргентина выиграла ЧМ-2022 во многом благодаря тому, что молодые партнеры выполняли огромный объем черновой работы, позволяя Месси сосредоточиться на созидании и завершении атак. И нынешним летом в США эта схема снова приносит результат. Энцо Фернандес, Лисандро Мартинес и остальные надежно страхуют лидера и подчищают все, что возникает у собственных ворот.

Лионель Месси и Энцо Фернандес globallookpress.com

Аргентина пока не пропустила ни одного мяча и не позволила соперникам нанести ни одного удара с ценностью хотя бы 0,15 xG. Месси лидирует на турнире по числу голов (6) и ударов в створ (9), а также является лучшим в своей команде по количеству продвигающих передач, продвижений мяча с помощью дриблинга, заработанных фолов и выигранных единоборств внизу.

Эта формула вновь работает практически безупречно. И что особенно важно — пока команда еще даже не раскрыла весь потенциал Хулиана Альвареса.

Почему Аргентина не выиграет ЧМ

Топ-соперники способны прижать их к воротам. Несмотря на колоссальный объем работы, который выполняет прежде всего Фернандес, Аргентина нередко обороняется довольно пассивно, позволяя таким командам, как Алжир и Австрия, продвигать мяч в потенциально опасные зоны.

В воздухе — тоже беда: они выиграли лишь 40% верховых единоборств, один из худших показателей на турнире. Большинство других фаворитов турнира будут иметь преимущество в габаритах и смогут навязать владение. Сработает ли стратегия «терпеть давление, а затем убегать в контратаку с Месси», чтобы обыграть сразу нескольких таких соперников?

Кабо-Верде (2-е место в группе H; 0 побед, 3 ничьи, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: менее 0,1%

Соперник в 1/16 финала: Аргентина (4 июля, Майами)

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Почему Кабо-Верде может выиграть ЧМ

Оборона, оборона и еще раз оборона. На этом турнире уже немало аутсайдеров добились успеха благодаря надежной защите, но, пожалуй, никто не был так предан этому делу, как новая любимая команда нейтральных болельщиков.

Сборная Кабо-Верде превратила своего 40-летнего голкипера Возинью в звезду чемпионата мира. Команда пропустила всего два мяча в группе, где ей противостояли Испания и Уругвай.

«Синие акулы» великолепно великолепно борются за вторые мячи, самоотверженно блокируют практически каждый удар, а все, что все же долетает до ворот, Возинья уверенно забирает, создавая впечатление, что делает это без особых усилий.

А если ты сумел отобрать очки у Испании, то почему бы не сыграть вничью или даже обыграть Аргентину, верно?

Почему Кабо-Верде не выиграет ЧМ

Атака, атака и еще раз атака. Оба забитых мяча Кабо-Верде действительно запомнились. Кевин Ленини вывел команду вперед в игре с Уругваем фантастическим ударом со штрафного почти с 30 метров, а затем Элиу Варела убежал один на один и сравнял счет во втором тайме.

Кевин Ленини globallookpress.com

К сожалению, на этом голевая продуктивность команды и закончилась. За три матча сборная Кабо-Верде создала лишь два момента с ценностью не менее 0,2 xG, а в створ пришелся только 21% всех ударов — 46-й показатель среди 48 участников турнира.

Эта команда может прессинговать, бороться и защищаться, но в чужой штрафной ей предложить почти нечего.

Колумбия (1-е место в группе K; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 3,2%

Соперник в 1/16 финала: Гана (4 июля, Канзас-Сити)

Хамес Родригес globallookpress.com

Почему Колумбия может выиграть ЧМ

Непреклонность. Когда у тебя в составе Луис Диас, Джон Ариас и стареющий (или уже постаревший?) Хамес Родригес, команда автоматически заряжена на постоянное давление и атаки.

На троих они уже записали на свой счет один гол, одну результативную передачу, 23 созданных момента, 72 продвигающие передачи (большая часть принадлежит Хамесу) и 26 выигранных единоборств внизу (здесь лидирует Диас).

Луис Диас globallookpress.com

В целом за два матча Колумбия наносит в среднем 19,7 удара за игру (третий показатель), зарабатывает 12,0 фола за матч (16-е место), выигрывает 54,6% единоборств (третье) и реализует 31,6% навесов (шестое). (Правда, их ловят на офсайде 4,3 раза за матч — второй показатель на турнире.)

Колумбия постоянно оказывает давление на соперника, и именно такая настойчивость принесла поздний победный гол в матче с Узбекистаном, а также помогла выйти вперед во встрече с ДР Конго. Даже в нулевой ничьей с Португалией они создали куда больше опасных моментов, чем соперник.

Почему Колумбия не выиграет ЧМ

Качество ударов. Смелый атакующий футбол неизбежно связан с риском ошибок. Колумбия чаще всех на турнире попадает в офсайд — в среднем пять раз за матч. А при внушительном количестве ударов качество создаваемых моментов оставляет желать лучшего: средняя ценность одного удара составляет всего 0,10 xG, что соответствует лишь 37-му месту среди 48 участников.

По xG на допущенный удар они тоже лишь 27-е. Выигрывать по количеству ударов бессмысленно, если соперники бьют с куда более опасных позиций, а ты не можешь бесконечно перевыполнять план по реализации, как это пока что удается колумбийцам.

Гана (3-е место в группе L; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение)

Шансы на чемпионство по версии Opta: 0,3%

Соперник в 1/16 финала: Колумбия (3 июля, Канзас-Сити)

Сборная Ганы globallookpress.com

Почему Гана может выиграть ЧМ

Безумная оборона. Одно дело — сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче с Панамой, которая уже давно довела до совершенства искусство играть с огромной самоотдачей, но при этом почти ничего не создавать впереди. И совсем другое — сделать то же самое против Англии.

После назначения опытного Карлуша Кейроша главным тренером Гана окончательно сделала ставку на жесткий, физически насыщенный оборонительный футбол. Несмотря на ограниченный атакующий потенциал, команда сумела выйти в плей-офф, не пропустив ни одного мяча в течение первых 210 минут турнира.

Бенджамин Асаре globallookpress.com

Даже сыграв против Англии и Хорватии, ганцы занимают восьмое место среди 48 участников по показателю xG на один допущенный удар (0,09). И даже после травмы основного голкипера Лоуренса Ати-Зиджи в матче с Панамой его сменщик Бенджамин Асаре уверенно вошел в игру и великолепно проявил себя во встрече с англичанами.

Эта команда готова терпеть, много работать без мяча и ждать своего шанса. Она создала несколько опасных моментов на контратаках и даже могла заработать пенальти в концовке и обыграть Англию. Звездный форвард Антуан Семеньо тоже пока не разогнался. Если он наберет форму по ходу турнира, Гана станет еще опаснее.

Почему Гана не выиграет ЧМ

Нужно же когда‑то забивать. Победный гол Калеб Йиренки в концовке матча с Панамой после блестящего прохода Брэндона Томаса-Асанте получился по-настоящему эффектным.

Хорватии они тоже забили, но за три матча нанесли всего 15 ударов. Только Саудовская Аравия и Узбекистан били реже за одно владение мячом. Блестящая оборона — это здорово, но выиграть пять матчей плей-офф в серии пенальти после 120 минут без голов будет чертовски сложно.