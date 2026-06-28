ESPN восхищается историческим выходом скромной сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Поразительно, что ничья 0:0 между командами, занимающими 59-е и 64-е места в рейтинге ФИФА, вызвала ликование не только на стадионе «Эн-ар-джи Стэдиум» (и бурное празднование с большим барабаном в торговом комплексе через дорогу), но и в Массачусетсе, Роттердаме и небольшом островном государстве у побережья Западной Африки.

Поводом для праздника стало то, что Кабо-Верде стало самой маленькой страной в истории, сумевшей выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Ничья 0:0 с Саудовской Аравией, добытая в пятницу вечером [по местному времени], обеспечила команде второе место в группе H — впереди Уругвая и Саудовской Аравии.

То, что начиналось как красивая сенсация после нулевой ничьей с Испанией — результата, который в одночасье сделал 40-летнего вратаря Возинью знаменитостью, — теперь продолжится матчем на вылет против Лионеля Месси и сборной Аргентины.

Возинья globallookpress.com

«Не думаю, что кто-то из нас мог о таком мечтать, — сказал Возинья после матча. — Но мы знали, что у нас очень качественная команда. Сегодняшний выход в следующий раунд приносит нам огромное удовлетворение. Для любого футболиста сыграть против Аргентины и против Месси — это мечта».

После финального свистка игроки Кабо-Верде столпились вокруг телефона, чтобы убедиться, что Испания удержала победу над Уругваем со счётом 1:0.

«Я был почти готов расплакаться, — признался полузащитник Дерой Дуарте. — Это было невероятно эмоционально. Все просто ждали, молились и надеялись, что результат окажется для нас благоприятным. Это был совершенно особенный момент. Такого я никогда раньше не испытывал на футбольном поле. И надеюсь, что сможем пережить такие же эмоции и в следующем матче».

Аутсайдер среди аутсайдеров

Страна с населением примерно как у Фресно, штат Калифорния (около 530 тысяч человек), Кабо-Верде — настоящий аутсайдер даже среди аутсайдеров. Все 26 футболистов, вошедшие в заявку сборной на чемпионат мира, в прошлом сезоне выступали за 26 разных клубов из 14 различных стран.

Семеро из них играли в Португалии, что вполне объяснимо: до 1975 года страна была португальской колонией, а португальский язык до сих пор остаётся официальным языком страны.

Из 2970 игровых минут, которые футболисты сборной провели на нынешнем мундиале, лишь 256 пришлись на игроков, выступающих за один из топ-100 клубов мира (по версии Opta). Из них 166 минут сыграл левый защитник Сидни Кабрал ( «Бенфика»), а ещё 90 — левый вингер Вилли Семеду ( «Омония» Никосия).

Возинья сейчас свободный агент: в прошлом сезоне он выступал во втором дивизионе чемпионата Португалии. Дуарте, признанный лучшим игроком матча против Саудовской Аравии, играет за болгарский «Лудогорец».

Другие ключевые футболисты сборной выступают в чемпионатах ОАЭ ( Диней, «Аль-Батаех»), Ирландии ( Пику, «Шемрок Роверс»), Турции ( Райан Мендеш, «Ыгдыр»), Нидерландов ( Жамиру Монтейру, «Зволле») и Израиля ( Элиу Варела, «Маккаби» Тель-Авив).

Дерой Дуарте globallookpress.com

Кабо-Верде получило независимость от Португалии в 1975 году и вступило в ФИФА лишь через 11 лет. Однако на протяжении большей части последних 20-ти лет уровень национальной сборной неуклонно рос. И хотя многие игроки нынешнего состава родились за пределами страны, представители кабовердской диаспоры также испытывают огромную гордость за свою историческую родину.

«Мы любим нашу страну, — сказал Возинья. — Мы очень страстные люди. Мы выросли, сталкиваясь со множеством трудностей. Наши родители и бабушки с дедушками многим пожертвовали ради того, чтобы мы получили образование. И благодаря этому мы научились ценить то, что имеем. Думаю, нам удалось показать всему миру стойкость народа Кабо-Верде».

Дуарте добавил:

«Конечно, многие кабовердцы живут за пределами страны. Мы — небольшое государство с маленьким населением, но у нас большое сердце».

«Синие акулы» вышли в плей-офф, трижды подряд сыграв вничью, но каждая из этих мировых стала достижением совершенно разного рода.

Нулевая ничья с Испанией стала испытанием на стойкость. Чемпион Европы нанёс 27 ударов по воротам, однако футболисты Кабо-Верде заблокировали восемь из них, а Возинья отразил ещё семь.

Помогла и стойка: в концовке первого тайма после удара Феррана Торреса мяч угодил в каркас ворот. Впрочем, это был единственный удар испанцев с показателем ожидаемых голов (xG) выше 0,2. Кабо-Верде надёжно оборонялось в своей штрафной, практически не нарушая правил, и удержало историческую ничью.

Ничья 2:2 с Уругваем, напротив, стала проверкой характера. Сборная быстро открыла счёт, но после того как Макси Араухо восстановил равновесие, настроение и уверенность команды заметно упали. Казалось, второй пропущенный мяч неизбежен — так и произошло незадолго до перерыва. Однако спасительным оказался сам свисток на отдых.

Во втором тайме команда преобразилась: на 61-й минуте Элиу Варела сравнял счёт после стремительной контратаки. После перерыва сборная нанесла 10 ударов по воротам (0,83 xG), тогда как соперник ответил лишь шестью (0,41 xG). Если кто-то и был ближе к победному голу в том матче, то именно Кабо-Верде.

Элиу Варела globallookpress.com

Решающая ничья 0:0 с Саудовской Аравией стала испытанием нервов. Когда Испания незадолго до перерыва вышла вперёд в матче с Уругваем, а это означало, что Кабо-Верде поднимается на второе место в группе H, информация об этом появилась на табло стадиона. Почти сразу после этого саудовцы организовали несколько опасных атак подряд. Забей они — именно Саудовская Аравия вышла бы в плей-офф со второго места.

Но Кабо-Верде выстояло до перерыва, а затем провело отличный второй тайм, едва не забив в нескольких быстрых контратаках в концовке встречи. Сопернику так и не удалось прибавить в тот момент, когда это было жизненно необходимо, хотя уже на второй компенсированной минуте Абдулла Аль-Хамдан нанёс опасный удар в створ ворот. Тем не менее, счёт так и не изменился, и Кабо-Верде вышло в плей-офф.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы удерживать ничью, — сказал после матча Возинья. — Во втором тайме, как только вернулись на поле, мы всё время старались выиграть. Мы знали, что это будет непросто, потому что Саудовская Аравия — тоже очень сильная команда. Мы сделали всё возможное, чтобы забить, но не смогли».

Но главное — они сумели сохранить хладнокровие в решающий момент.

Чудо расширенного чемпионата мира

Можно сколько угодно скептически относиться к причинам, по которым ФИФА решила расширить чемпионат мира с 32 до 48 участников. С финансовой точки зрения это, пожалуй, одно из самых выгодных решений в истории организации. Но именно таким всегда был своеобразный компромисс между ФИФА и самим футболом.

Негласное соглашение выглядит так: организация может быть сколь угодно бесстыдной в стремлении заработать всё больше денег, но взамен она обязуется делиться футболом — и связанными с ним доходами — со всё большим числом стран.

Мы же благодаря этому получаем бесконечный поток новых героев, новых сборных и новых историй, в которые невозможно не влюбиться. Что бы ни делала ФИФА, ей всё равно не под силу испортить саму игру.

Расширение числа участников чемпионата мира было задумано именно для таких сборных, как Кабо-Верде — команды, которая уже давно находится на пороге футбольной элиты Африки.

В отборочном турнире к ЧМ-2010 кабовердцы заняли второе место в своей группе, уступив лишь Камеруну. В квалификации к ЧМ-2014 финишировали вторыми вслед за Тунисом, а в отборе к ЧМ-2022 — позади Нигерии.

Кроме того, за последние 13 лет сборная трижды доходила до четвертьфинала Кубка африканских наций. Во времена чемпионатов мира с 32 участниками Африка имела всего пять путёвок на турнир. После расширения их число почти удвоилось — до девяти.

Конечно, Кабо-Верде настолько уверенно провело нынешний отбор (23 очка в 10 матчах), что, возможно, пробилось бы на мундиаль даже при старой квоте в пять мест. Но именно расширение открыло дорогу таким сборным, как эта сборная, а также Кюрасао и Иордания, и все они сумели подарить болельщикам яркие, запоминающиеся моменты. Более того, они вдохновили новое поколение футболистов.

Сборная Кюрасао и её фанаты globallookpress.com

«Всё, что произошло, приносит нам огромное удовлетворение, — сказал Возинья. — Мы приехали сюда, чтобы оставить после себя воспоминания и стать примером для молодого поколения. И кто знает? Возможно, теперь у детей в Кабо-Верде появятся собственные футбольные кумиры.

Они будут смотреть на наших игроков и говорить: "Однажды я хочу стать таким, как [защитник] Стопира, как [полузащитник] Райан Мендеш или как другие футболисты сборной Кабо-Верде". Это невероятно полезно».

Снизилась ли значимость многих матчей группового этапа после того, как в плей-офф стали выходить 32 из 48 сборных? Стало ли на групповой стадии меньше напряжения и меньше риска вылететь? Безусловно.

Но теперь весь мир знает о Кабо-Верде. Теперь он знает и о Кюрасао. (Было невероятно наблюдать, какую гордость вызвала даже безголевая ничья Кюрасао с Эквадором. После финального свистка несколько журналистов в пресс-ложе стучали по столам и скандировали: «Кюрасао! Кюрасао! Самая маленькая страна в мире!")

Теперь мир знает о ДР Конго не только из-за войны или эпидемий Эболы. Этот турнир объединяет людей по всему миру, делает его одновременно теснее и человечнее. Он напоминает нам, что люди повсюду переживают за те же вещи, что и мы. Можно ненавидеть ФИФА — и всё равно признавать это.

"Мы видели это и в матчах против Уругвая и Испании: нас поддерживали люди из самых разных стран, — сказал Дуарте. — Именно в этом и заключается сила футбола. Футбол сближает людей. И это, мне кажется, тоже часть характера кабовердцев. Мы любим принимать гостей, любим относиться к людям, как к своим. Это очень типично для Кабо-Верде, и именно этим мы гордимся».

Сборная Кабо-Верде отмечает выход в плей-офф ЧМ-2026 globallookpress.com

Чемпионаты мира выигрывают футбольные гиганты, но душой турнира становятся маленькие страны. Скорее всего, трофей в итоге достанется Франции, Испании, Англии или Аргентине. Но именно эмоции, которые подарили нынешнему чемпионату Эквадор, ДР Конго и, конечно же, Кабо-Верде, пока стали его главным украшением. Мундиаль стал богаче благодаря их участию.

Скорее всего, сказка Кабо-Верде завершится на следующей неделе в матче против Месси и сборной Аргентины. Но... кто знает? Ведь в футболе возможно всё.

«Конечно, это особенный момент, особенный матч, — сказал Дуарте. — Но мяч круглый. Мы уже сыграли вничью с Испанией и Уругваем. Так почему бы и нет?».