Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ДзенеПодписаться+

Ещё три группы закрылись, и сетка плей-офф уже почти ясна. Франция забрала первое место благодаря хет-трику Усмана Дембеле и почти наверняка получила Швецию. Кабо-Верде стало самой маленькой страной в истории плей-офф ЧМ и теперь сыграет с Аргентиной. Уругвай вылетел после поражения от Испании, Кевин Де Брёйне разбудил Бельгию, а Иран пережил все возможные эмоции в концовке матча и остался ждать чужих результатов.

Франция — Норвегия 4:1

Группа I

Матч продавался как вечер Мбаппе против Холанна, но тренер Норвегии оставил Эрлинга на скамейке, а у Франции был совсем другой герой. Усман Дембеле забил три раза за первый тайм и, кажется, закрыл все разговоры о своей пользе для сборной.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

Хет-трик Дембеле

Дембеле забивал с правой, с левой, из штрафной и с такой сложностью ударов, что статистика не успевала за красотой. Три гола случились с мизерного xG, но в этом и была суть: Дембеле не ждал идеальных моментов, он сам делал их идеальными. Норвегия ответила прямо с центра поля после второго французского гола, но это только ненадолго вернуло матчу интригу.

Гол Дембеле
Гол Дембеле globallookpress.com

Дезире Дуэ в концовке добавил четвёртый, а Франция спокойно выиграла группу I. У Дидье Дешама, который пропустил матч из-за смерти матери, перед плей-офф, возможно, лучшая команда турнира. Норвегия, отдохнувшая и без лишней драмы, идёт на Кот-д’Ивуар. Франция, скорее всего, получит Швецию и дальше может выйти на Германию.

Сенегал — Ирак 5:0

Группа I

Сенегалу нужна была не только победа, но и счёт, который спасёт разницу мячей. После двух поражений команда Папа Тьяу оказалась в положении, где преимущество в один мяч почти ничего не решало. Ирак остался вдесятером уже на 13-й минуте, но Сенегал долго будто не мог понять, насколько сильно ему нужно добивать соперника.

Игроки сборной Сенегала празднуют гол
Игроки сборной Сенегала празднуют гол globallookpress.com

Пять голов для третьего места

Хабиб Диарра забил первым, а потом почти час игра оставалась слишком нервной для команды, которой требовался разгром. Всё изменили замены: Пап Гейе вышел и сразу вколотил два дальних удара, Исмаила Сарр добавил гол с близкой дистанции, Илиман Ндиайе тоже получил свой момент. Сенегал довёл счёт до 5:0 и серьёзно поправил разницу перед плей-офф.

Это, кстати, крупнейшая победа африканской сборной в истории чемпионатов мира — Сенегал всё ещё не гарантировал плей-офф, но теперь его шансы сильно выросли. Ирак вылетел без единого очка в группе, зато его болельщики устроили в Торонто один из самых шумных маршей всего турнира.

Игроки сборной Сенегала празднуют гол
Игроки сборной Сенегала празднуют гол globallookpress.com

Испания — Уругвай 1:0

Группа H

Уругваю нужна была победа, Испании хватало одного очка, а в итоге испанское спокойствие оказалось сильнее. Команда Луиса де ла Фуэнте не устраивала шоу, но сыграла достаточно чисто, чтобы выиграть группу и отправить одного из самых громких неудачников турнира домой.

Привоз Муслеры

Алекс Баэна забил в конце первого тайма, но не без помощи Фернандо Муслеры, который привозит уже не первый раз на турнире. Мяч прошёл через руки опытного вратаря, а после перерыва Фернандо вообще не вышел на поле. Бьелса позже сказал, что замена была решением самого Муслеры — в любом случае, для игрока с огромной историей в сборной такой финал получился особенно жестоким.

Ошибка Муслеры
Ошибка Муслеры globallookpress.com

Уругвай пытался нагружать штрафную, но всё больше злился на самого себя. Федерико Вальверде болезненно отреагировал на замену, Агустин Каноббио получил красную в добавленное время и активно спорил с арбитром, явно переходя грань. Испания прошла дальше с первого места и ждёт Австрию или Алжир. Уругвай второй ЧМ подряд не выходит из группы, и теперь в команде неизбежен большой разбор.

Каноббио спорит с арбитром
Каноббио спорит с арбитром globallookpress.com

Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0

Группа H

Кабо-Верде не устроило красивый финал группы, зато добилось уникального результата. Нулевая ничья с Саудовской Аравией вывела команду в плей-офф и сделала её самой маленькой страной в истории плей-офф мужских чемпионатов мира.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия
Кабо-Верде — Саудовская Аравия globallookpress.com

Путёвка к Аргентине

Матч был тяжёлым для просмотра, но его смысл не в количестве моментов. Кабо-Верде уже отобрало очки у Испании, уже не сломалось против Уругвая, а теперь просто дотерпело до нужного результата. Ларош Дуарте и Гарри Родригеш могли забить, но и без этого команда провела историческую игру.

Дальше — Аргентина в Майами. Возможно, это самая красивая и самая жестокая награда одновременно: маленькая островная сборная против Месси и действующих чемпионов мира. Ну а Саудовская Аравия закончила группу последней, хотя и не выглядела безнадёжно.

Игроки сборной Кабо-Верде празднуют гол
Игроки сборной Кабо-Верде празднуют гол globallookpress.com

Бельгия — Новая Зеландия 5:1

Группа G

Бельгия два тура выглядела так, будто забыла, зачем ей мяч. А в матче против Новой Зеландии стерильное владение наконец-то прекратилось, и команда полетела забивать. Леандро Троссард забил дважды, Ромелу Лукаку вышел и быстро добавил свой гол, но главным человеком на поле был Кевин Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Де Брёйне в игре

Гол Кевина был именно тем моментом, которого от бельгийца ждали весь групповой этап. Приём на краю штрафной, уход от соперника и хлёсткий удар в угол — прямо как в лучшие годы за «Сити». По ходу матча Бельгия пропустила от Джасат и на время потеряла первое место, но почти сразу вернула нужный счёт благодаря Ромелу Лукаку и его первому касанию на поле.

Гол Лукаку
Гол Лукаку globallookpress.com

Победа 5:1 отправила Бельгию на первое место в группе G, а значит — в Сиэтл на матч с одной из третьих команд. Дальше может быть США, если хозяева турнира пройдут Боснию. Новая Зеландия вылетела, а Бельгия по-настоящему раскрепостилась впервые на турнире. Вопрос только в том, что это было: пробуждение или подарок от соперника, который не выдержал уровень.

Египет — Иран 1:1

Группа G

Египет и Иран сыграли матч, где таблица менялась не только в зависимости от их голов, но и после новостей из Ванкувера. Египет быстро вышел вперёд после удара Махмуда Сабера, Иран почти сразу получил пенальти, Мехди Тареми не забил, но Рамин Резаян вскоре всё равно сравнял.

Египет — Иран
Египет — Иран globallookpress.com

Миллиметры офсайда

В добавленное время Иран уже праздновал гол, который выводил его в 1/16 со второго места. Шоджа Халилзаде забил после стандарта, вся команда побежала отмечать, эмоции выплеснулись наружу. Потом ВАР нашёл офсайд — минимальный, но достаточный, чтобы праздник угас. И даже после этого Иран был близок к голу, помешала перекладина.

Египет удержал ничью и второе место в группе. Теперь команда Мохамеда Салаха сыграет с Австралией, хотя определённая тревога перед плей-офф есть — Салах рано ушёл с поля и сразу пошёл лечить левую ногу. Иран с тремя очками и нулевой разницей ещё может пройти с третьего места, но теперь его судьба зависит от Австрии, Алжира, Хорватии и ДР Конго.

Игроки сборной Ирана празднуют отменённый гол
Игроки сборной Ирана празднуют отменённый гол globallookpress.com

Что будет дальше

Франция выиграла группу I, Норвегия стала второй, Сенегал почти гарантировал себе плей-офф. В группе H Испания идёт дальше с первого места, Кабо-Верде сыграет исторический матч с Аргентиной, а Уругвай уезжает домой. В группе G Бельгия забрала верхнюю строчку, Египет — вторую, Иран остался смотреть за чужими результатами.

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