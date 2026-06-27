Ещё три группы закрылись, и сетка плей-офф уже почти ясна. Франция забрала первое место благодаря хет-трику Усмана Дембеле и почти наверняка получила Швецию. Кабо-Верде стало самой маленькой страной в истории плей-офф ЧМ и теперь сыграет с Аргентиной. Уругвай вылетел после поражения от Испании, Кевин Де Брёйне разбудил Бельгию, а Иран пережил все возможные эмоции в концовке матча и остался ждать чужих результатов.

Франция — Норвегия 4:1

Группа I

Матч продавался как вечер Мбаппе против Холанна, но тренер Норвегии оставил Эрлинга на скамейке, а у Франции был совсем другой герой. Усман Дембеле забил три раза за первый тайм и, кажется, закрыл все разговоры о своей пользе для сборной.

Усман Дембеле globallookpress.com

Хет-трик Дембеле

Дембеле забивал с правой, с левой, из штрафной и с такой сложностью ударов, что статистика не успевала за красотой. Три гола случились с мизерного xG, но в этом и была суть: Дембеле не ждал идеальных моментов, он сам делал их идеальными. Норвегия ответила прямо с центра поля после второго французского гола, но это только ненадолго вернуло матчу интригу.

Гол Дембеле globallookpress.com

Дезире Дуэ в концовке добавил четвёртый, а Франция спокойно выиграла группу I. У Дидье Дешама, который пропустил матч из-за смерти матери, перед плей-офф, возможно, лучшая команда турнира. Норвегия, отдохнувшая и без лишней драмы, идёт на Кот-д’Ивуар. Франция, скорее всего, получит Швецию и дальше может выйти на Германию.

Сенегал — Ирак 5:0

Группа I

Сенегалу нужна была не только победа, но и счёт, который спасёт разницу мячей. После двух поражений команда Папа Тьяу оказалась в положении, где преимущество в один мяч почти ничего не решало. Ирак остался вдесятером уже на 13-й минуте, но Сенегал долго будто не мог понять, насколько сильно ему нужно добивать соперника.

Игроки сборной Сенегала празднуют гол globallookpress.com

Пять голов для третьего места

Хабиб Диарра забил первым, а потом почти час игра оставалась слишком нервной для команды, которой требовался разгром. Всё изменили замены: Пап Гейе вышел и сразу вколотил два дальних удара, Исмаила Сарр добавил гол с близкой дистанции, Илиман Ндиайе тоже получил свой момент. Сенегал довёл счёт до 5:0 и серьёзно поправил разницу перед плей-офф.

Это, кстати, крупнейшая победа африканской сборной в истории чемпионатов мира — Сенегал всё ещё не гарантировал плей-офф, но теперь его шансы сильно выросли. Ирак вылетел без единого очка в группе, зато его болельщики устроили в Торонто один из самых шумных маршей всего турнира.

Игроки сборной Сенегала празднуют гол globallookpress.com

Испания — Уругвай 1:0

Группа H

Уругваю нужна была победа, Испании хватало одного очка, а в итоге испанское спокойствие оказалось сильнее. Команда Луиса де ла Фуэнте не устраивала шоу, но сыграла достаточно чисто, чтобы выиграть группу и отправить одного из самых громких неудачников турнира домой.

Привоз Муслеры

Алекс Баэна забил в конце первого тайма, но не без помощи Фернандо Муслеры, который привозит уже не первый раз на турнире. Мяч прошёл через руки опытного вратаря, а после перерыва Фернандо вообще не вышел на поле. Бьелса позже сказал, что замена была решением самого Муслеры — в любом случае, для игрока с огромной историей в сборной такой финал получился особенно жестоким.

Ошибка Муслеры globallookpress.com

Уругвай пытался нагружать штрафную, но всё больше злился на самого себя. Федерико Вальверде болезненно отреагировал на замену, Агустин Каноббио получил красную в добавленное время и активно спорил с арбитром, явно переходя грань. Испания прошла дальше с первого места и ждёт Австрию или Алжир. Уругвай второй ЧМ подряд не выходит из группы, и теперь в команде неизбежен большой разбор.

Каноббио спорит с арбитром globallookpress.com

Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0

Группа H

Кабо-Верде не устроило красивый финал группы, зато добилось уникального результата. Нулевая ничья с Саудовской Аравией вывела команду в плей-офф и сделала её самой маленькой страной в истории плей-офф мужских чемпионатов мира.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия globallookpress.com

Путёвка к Аргентине

Матч был тяжёлым для просмотра, но его смысл не в количестве моментов. Кабо-Верде уже отобрало очки у Испании, уже не сломалось против Уругвая, а теперь просто дотерпело до нужного результата. Ларош Дуарте и Гарри Родригеш могли забить, но и без этого команда провела историческую игру.

Дальше — Аргентина в Майами. Возможно, это самая красивая и самая жестокая награда одновременно: маленькая островная сборная против Месси и действующих чемпионов мира. Ну а Саудовская Аравия закончила группу последней, хотя и не выглядела безнадёжно.

Игроки сборной Кабо-Верде празднуют гол globallookpress.com

Бельгия — Новая Зеландия 5:1

Группа G

Бельгия два тура выглядела так, будто забыла, зачем ей мяч. А в матче против Новой Зеландии стерильное владение наконец-то прекратилось, и команда полетела забивать. Леандро Троссард забил дважды, Ромелу Лукаку вышел и быстро добавил свой гол, но главным человеком на поле был Кевин Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Де Брёйне в игре

Гол Кевина был именно тем моментом, которого от бельгийца ждали весь групповой этап. Приём на краю штрафной, уход от соперника и хлёсткий удар в угол — прямо как в лучшие годы за «Сити». По ходу матча Бельгия пропустила от Джасат и на время потеряла первое место, но почти сразу вернула нужный счёт благодаря Ромелу Лукаку и его первому касанию на поле.

Гол Лукаку globallookpress.com

Победа 5:1 отправила Бельгию на первое место в группе G, а значит — в Сиэтл на матч с одной из третьих команд. Дальше может быть США, если хозяева турнира пройдут Боснию. Новая Зеландия вылетела, а Бельгия по-настоящему раскрепостилась впервые на турнире. Вопрос только в том, что это было: пробуждение или подарок от соперника, который не выдержал уровень.

Египет — Иран 1:1

Группа G

Египет и Иран сыграли матч, где таблица менялась не только в зависимости от их голов, но и после новостей из Ванкувера. Египет быстро вышел вперёд после удара Махмуда Сабера, Иран почти сразу получил пенальти, Мехди Тареми не забил, но Рамин Резаян вскоре всё равно сравнял.

Египет — Иран globallookpress.com

Миллиметры офсайда

В добавленное время Иран уже праздновал гол, который выводил его в 1/16 со второго места. Шоджа Халилзаде забил после стандарта, вся команда побежала отмечать, эмоции выплеснулись наружу. Потом ВАР нашёл офсайд — минимальный, но достаточный, чтобы праздник угас. И даже после этого Иран был близок к голу, помешала перекладина.

Египет удержал ничью и второе место в группе. Теперь команда Мохамеда Салаха сыграет с Австралией, хотя определённая тревога перед плей-офф есть — Салах рано ушёл с поля и сразу пошёл лечить левую ногу. Иран с тремя очками и нулевой разницей ещё может пройти с третьего места, но теперь его судьба зависит от Австрии, Алжира, Хорватии и ДР Конго.

Игроки сборной Ирана празднуют отменённый гол globallookpress.com

Что будет дальше

Франция выиграла группу I, Норвегия стала второй, Сенегал почти гарантировал себе плей-офф. В группе H Испания идёт дальше с первого места, Кабо-Верде сыграет исторический матч с Аргентиной, а Уругвай уезжает домой. В группе G Бельгия забрала верхнюю строчку, Египет — вторую, Иран остался смотреть за чужими результатами.

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