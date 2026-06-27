Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Продолжаются матчи третьего тура — 6 матчей в группах L, K и J.

Панама — Англия

00:00 мск, Ист Рутерфорд

Для сборной «трех львов» еще ничего не решено. Англия приехала на заключительный тур с четырьмя очками в активе и задачей попасть в плей-офф мундиаля с первого места, однако нулевая ничья с Ганой заметно испортила настроение вокруг сборной. Панама же дважды уступила с минимальным счетом и уже не может претендовать на выход из группы, хотя эта национальная команда выглядела довольно неплохо в первых двух турах.

Старт для сборной Панамы на ЧМ-2026 получился обидным. В матче с Ганой подопечные Томаса Кристиансена долго держались в игре, создавали моменты и не выглядели безнадежным аутсайдером. Однако в компенсированное время панамцы пропустили решающий мяч и уступили со счетом 0:1 — матч упущенных возможностей. Против хорватов Панама снова сыграла дисциплинированно, снова не развалилась под давлением и снова проиграла с разницей в один мяч — 0:1. После перерыва хорваты нашли момент, а панамцы уже не сумели ответить. Два матча без забитых голов стали главным объяснением раннего вылета сборной Панамы. Оборона выдерживала многое, национальная команда не выпадала, но в финальной трети поля не хватило ни хладнокровия, ни последнего паса, который конвертировался бы в гол.

Англия начала чемпионат мира совершенно иначе, нежели панамцы. В первом туре подопечные Томаса Тухеля обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2. В атаке англичане действовали смело, быстро перемещались на чужой половине поля, а Гарри Кейн оформил дубль. Однако уже во втором матче против Ганы мощь сборной «трех львов» куда-то исчезла. Соперник закрылся, Англия много владела мячом, но долго не могла найти пространство перед чужими воротами. Итоговые 0:0 оставили сборную на первом месте в группе, но не дали оформить комфортный и уверенный выход в плей-офф. Борьба англичан продолжается.

А что по раскладам в группе L? Перед заключительным туром сборная Англии идет первой с 4 очками в активе и разницей забитых и пропущенных мячей +2. У Ганы также четыре балла, но показатели немного хуже, Хорватия набрала три очка, а Панама остается без набранных баллов. Панамцы уже лишились возможности попасть в плей-офф, в том числе через рейтинг третьих мест. Англии же ничья гарантирует выход в первую двойку. Победа почти наверняка позволит подопечным Тухеля сохранить лидерство, но здесь многое зависит и от параллельной встречи Ганы с Хорватией. Поражение не станет для англичан катастрофой, однако заставит смотреть на чужой счет и точно добавит критики со стороны общественности.

У Англии все внимание снова будет приковано к Гарри Кейну, который умеет и любит забивать много голов. В первом матче он подтвердил свой статус дублем, а во втором оказался в непростых условиях, сборная Ганы просто лишила его пространства, а сам форвард не реализовал важный момент в концовке. К слову, именно Кейн забил трижды сборной Панаме на ЧМ-2018 в России, может быть и сейчас получится?

Гарри Кейн globallookpress.com

А Томас Тухель, в свою очередь, после ничьей с Ганой (0:0) оказался под привычным для тренера сборной Англии давлением. От национальной команды ждут уверенной игры, а тут футболисты не смогли взломать африканский автобус. Нулевая ничья вообще не сказалась на перспективах сборной «трех львов», но осадок остался. Если подопечные Тухеля забьют быстро в предстоящем матче против Панамы, все для англичан должно пойти отлично. Если нет, напряжение будет нарастать буквально с каждой минутой.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко все-таки верит в Гарри Кейна и компанию, которая попытается отгрузить сборной Панаме довольно много голов, сделав ставку на тотал 3.5 больше за 2.10.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Даже и не подумаю ставить меньше трех будильников на этот матч. Если вы их не услышите, то пеняйте на себя. Сборной Англии необходима победа и она большими силами побежит вперед, это будет очень интересно!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Хорватия — Гана

00:00 мск, Филадельфия

Это противостояние будет настоящей борьбой за выживание, не иначе. Хорватам нужен результат, который снимет все вопросы, а Гана вырывала очки с зубами в каждом матче на этом мундиале. Причем, сборная Хорватии в первом туре не справилась с англичанами и попала под атакующий натиск, а африканская команда поставила такой автобус, который сборная «трех львов» не смогла сдвинуть.

Сразу с самого интересного, какие расклады у сборных Хорватии и Ганы перед заключительным туром? Напомним, что сборная Англии лидирует в группе L с четырьмя очками и разницей мячей +2. У Ганы также четыре балла, но разница немного хуже — +1. Хорватия идет третьей с тремя очками и показателем -1, а Панама остается без набранных баллов. Победа или ничья гарантируют сборной Гане прямой выход в плей-офф. Хорватии нужна победа, чтобы не оглядываться на таблицу лучших третьих мест. Ничья оставит балканцев на четырех очках и почти наверняка отправит в ожидание результатов других групп. Поражение же будет означать, что судьба команды полностью перейдет в руки чужой турнирной математики. Сборная Ганы может позволить себе осторожность, а Хорватии придется рисковать, отступать уже некуда.

Лука Модрич globallookpress.com

Напомним, что подопечные Златко Далича настрадались от англичан в первом туре, проиграв со счетом 2:4. Хорваты держались достойно в первом тайме, а во втором отрезке сборная «трех львов» вышла и раздавила соперника, забив парочку ключевых голов. Во втором туре сборная Хорватии все-таки взяла 3 очка, но также с большим трудом. Национальная команда победила со счетом 1:0 благодаря голу вышедшего на замену Анте Будимира. Матч получился довольно скудным на события, а у сборной Хорватии прослеживались довольно большие проблемы в атакующей линии.

Сборная Ганы также стартовала на мундиале очень тяжело, попав под организованную сборную Панамы. Казалось, что этот поединок завершится нулевой ничьей, но на 90+5-й минуте национальная команда все-таки вырвала победу и взяла важнейшие три очка. Во втором туре ганцы провели совершенно другой матч против Англии. Они почти не владели мячом, сознательно отдали территорию и закрыли пространство перед своей штрафной. Англия давила, но долго не могла создать по-настоящему опасный момент. Нулевая ничья стала для сборной Ганы чуть ли не победным результатом, который приблизил ее к плей-офф мундиаля.

Главная фигура сборной Хорватии по-прежнему является Лука Модрич, без всяких сомнений. В матче с Англией хорватскому капитану не удалось приручить игру, соперник слишком мощно наседал, а Хорватия просто не успевала. Против Панамы Модрич провел свой 200-й матч за национальную команду и помог своей сборной в тяжелом поединке сохранить шансы на выход из группы. Африканцы в предстоящем матче будут пытаться лишить полузащитника времени на принятие решений, а если Модрич сумеет регулярно находить острые передачи, хорватская атака получит совсем другой уровень качества.

К слову, сборная Хорватии не относится к главному кругу фаворитов мундиаля, а ее возрастной костяк уже не способен проводить каждую встречу в максимальном темпе, но списывать хорватов рано, они могут собраться в больших матчах. В плей-офф опыт часто оказывается не менее важным, чем скорость, а у подопечных Далича его вполне достаточно. Проблема в другом, сначала нужно туда попасть. Если сборная Хорватии обыграет Гану, то получит шанс доказать, что ее не стоит недооценивать.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что во втором отрезке матча сборные разгуляются и порадуют болельщиков, сделав ставку на тотал голов 1.5 больше во 2-м тайме за 2.38.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. В одном из последних превью игрового дня посоветовал вам приобрести второй монитор, он пригодится и сейчас. Обязательно нужно смотреть два матча, которые будут идти параллельно. Сборной Хорватии тоже будет непросто в предстоящем поединке.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

ДР Конго — Узбекистан

02:30 мск, Атланта

Предстоящий поединок между этими сборными является самой скромной афишей игрового дня. Сборная Узбекистана провалилась на ЧМ-2026, потеряв математические шансы на выход из группы, а у ДР Конго они еще сохранились, но для этого нужно громить своего соперника и желательно с крупным счетом.

Сборная Узбекистана проводит свой первый мундиаль в своей истории, и это, безусловно, праздник для целой страны, но порадовать своих болельщиков футболистам не удалось. А что по остальным раскладам в группе К? Перед заключительным туром Колумбия лидирует с 6-ю очками в активе, Португалия идет второй с четырьмя баллами, ДР Конго имеет один балл, Узбекистан — ни одного. Для конголезцев ситуация понятна, победа над Узбекистаном принесет четыре очка по итогам группового этапа и обеспечит выход в плей-офф. Теоретически можно даже смотреть в сторону второго места, но для этого потребуется слишком многое от параллельного матча Португалия — Колумбия.

Для сборной ДР Конго мундиаль складывается пока очень тяжело, но не безнадежно. В 1-м туре африканская сборная почти сотворила сенсацию, отобрав очки у Португалии (1:1). Соперник быстро открыл счет, но конголезцы не посыпались и ответили голом перед перерывом, Йоан Висса реализовал момент после передачи Артура Масуаку. Ничья 1:1 стала очень важным результатом, ведь благодаря этому ДР Конго еще имеет шансы на выход из группы.

Во втором туре ДР Конго пришлось еще тяжелее, попав под давление Колумбии, но долгое время национальная команда смотрелась достойно благодаря работе вратаря Лионеля Мпаси-Нзау и уверенным действиям защитников. Колумбийцы решающий гол забили лишь на 76-й минуте. Можно сказать, что африканцы упустили очки в этом противостоянии, но соперник все-таки заслуживал победы.

Узбекистан проиграл оба матча на мундиале, но во встрече против сборной Колумбии случился исторический момент — первый гол национальной команды в истории чемпионатов мира, это сделал экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев на 60-й минуте. Этот гол не помог набрать очки, колумбийцы победили со счетом 3:1. Игра против Португалии стала для команды Фабио Каннаваро еще болезненнее. Узбекистан проиграл 0:5, а оборона не выдержала атакующий напор соперника. В двух турах азиатская сборная пропустила восемь мячей — слишком много для национальной команды, которая рассчитывала всех удивить. Да и для любой команды это много.

Аббосбек Файзуллаев globallookpress.com

Неудачный старт Узбекистана обсуждают многие потому, что перед турниром от этой сборной ожидали большего. Не сенсационного выхода, например, в полуфинал, но хотя бы яркой игры. Пока национальная команда проиграла оба матча, пропустила восемь голов и слишком редко доводила свои атаки до опасного момента. Заключительный тур станет возможностью хоть чем-нибудь запомниться.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко заявил, что сборные не закроются и покажут результативную игру, сделав ставку на тотал голов 3.5 больше за 3.40.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Хватит с нас разочарований. В первых 2-х турах мы ждали от сборной Узбекистана прорыва или хотя-бы борьбы, но ничего этого не было. Российскому нейтральному болельщику стоит обратить внимание на другой поединок, который будет проводиться в это же время. Вот там будет жара.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Колумбия — Португалия

02:30 мск, Майами-Гарденс

Вот это да, мощнейшая вывеска! Крепкая сборная Колумбии попытается навязать свой футбол португальцам, которые уже однажды оступились на этом мундиале. Не стоит думать, что команда Криштиану Роналду здесь фаворит, даже если так считают букмекеры.

Колумбийская национальная команда уже гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026, а вот португальцам нужно сделать еще один шаг в последнем туре. Какие расклады в группе К? Перед последним туром группового этапа Колумбия лидирует в группе K с 6-ю очками в активе. Португалия располагается на 2-й строчке (4 балла), ДР Конго имеет один балл, Узбекистан остается без очков. Колумбийцам достаточно ничьей, чтобы сохранить первое место и получить в плей-офф одного из лучших представителей третьих позиций. Португалии нужна только победа, чтобы обойти соперника. Ничья гарантирует ей вторую строчку, а поражение может доставить очень много хлопот, ведь ДР Конго может сместить португальцев со второй строчки.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В 1-м туре группового этапа сборная Колумбии встретилась с Узбекистаном и одержала уверенную победу со счетом 3:1. Колумбийцы наседали на соперника и не давали ему развернуться. Главной фигурой стал нападающий Луис Диас, который забил сам и помог отличиться Даниэлю Муньосу. Во 2-м матче сборная Колумбии встретила мощное сопротивление от ДР Конго, забив победный и единственный гол только на 76-й минуте — Муньос подключился из глубины и поразил ворота соперника.

Главная звезда нынешней сборной Колумбии Луис Диас пока что действительно тащит свою национальную команду. В 1-м туре он забил и отдал, а во втором поединке доставлял много проблем обороне ДР Конго. Португалии придется внимательно следить за его перемещениями, иначе один удачный рывок может решить судьбу первого места в группе. Луис Диас уже неоднократно демонстрировал свое мастерство в больших матчах.

Сборная Португалии была в центре внимания практически весь первый тур до того момента, пока Лионель Месси не оформил хет-трик за сборную Аргентины. Ничья с ДР Конго (1:1) стала для подопечных Роберто Мартинеса неожиданным результатом. Португальцы много владели мячом, но все это было бессмысленно без голевых моментов. После этого матча критика обрушилась в основном на Криштиану Роналду, от которого ждали куда большего на старте чемпионата мира. Лидер португальской сборной ответил всем хейтерам уже во втором туре. Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана (5:0). Помимо этого, Нуну Мендеш забил со штрафного, а вся атакующая линия действовала быстрее и разнообразнее, чем в первом поединке.

Криштиану Роналду остается самым обсуждаемым человеком в составе Португалии. В первом туре его критиковали за то, что практически все атаки национальной команды проходили через него. Во втором поединке Роналду ответил на критику игрой, впрочем, как обычно. Португалец дважды оказался в правильной точке и дважды забил, но все же национальная команда выглядит куда сильнее, когда не сводит каждую атаку к поиску одного завершителя.

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста считает, что сборная Колумбии не сможет отобрать очки у соперника, сделав ставку на победу Португалии с форой (-1.5) за 3.20.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Это последний мундиаль для Криштиану Роналду, нужно смотреть каждый поединок с его участием. На следующих чемпионатах мира вы уже не увидите этого выдающегося игрока на поле, это важно помнить. А может быть он провалиться, как в первом туре, и Португалия потеряет важные очки? Это можно узнать только одним способом — посмотреть своими глазами.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Алжир — Австрия

05:00 мск, Канзас-Сити

В этом противостоянии хоть и нет топовых сборных, но борьба за вторую строчку в группе J развернется очень серьезная. Сборная Австрии успела обыграть Иорданию (3:1), показав яркую игру и дать серьезный бой Аргентине, а Алжир пережил разгром от чемпионов мира на старте мундиаля, а затем набрал важнейшие 3 очка во втором туре.

Так в чем же заключается интрига группы J? Перед третьим туром Аргентина лидирует с 6-ю баллами в копилке. У Австрии и Алжира по три балла, но австрийцы идут выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Иордания остается без очков и уже не претендует на выход из группы. Победитель матча Алжир — Австрия гарантированно займет второе место и напрямую выйдет в 1/16 финала. Ничья оставит Австрию второй, а Алжир с четырьмя очками, вероятнее всего, попадет в число лучших третьих команд. Поражение в предстоящем матче ставит любую сборную на край пропасти.

На старте мундиаля сборной Алжира очень не повезло встретиться с действующим чемпионом мира сборной Аргентины. Лионель Месси и компания, а точнее только Лионель Месси, не оставили шансов алжирцам, победив со счетом 3:1. Во втором туре африканской сборной уже было некуда отступать — победа была необходима. В матче против Иордании алжирцы пропустили первыми, но сумели вернуться в игру. Замены Петковича сработали идеально, сначала Надир Бенбули сравнял счет, а затем Амин Гуири принес команде победу. Национальная команда победила со счетом 2:1 и осталась в борьбе за выход из группы.

Австрия тоже воспользовалась слабой сборной Иорданией, победив соперника в первом туре со счетом 3:1. Романо Шмид открыл счет, затем соперник сумел отыграться, а окончательно австрийцы сняли вопросы лишь в концовке. Помог автогол, а Марко Арнаутович реализовал пенальти уже в добавленное время.

Матч с Аргентиной завершился поражением 0:2, однако по содержанию Австрия не заслужила такого исхода. Месси реализовал два момента, а у австрийцев не хватило хладнокровия в завершающей стадии. После перерыва команда Рангника заметно прибавила, больше контролировала мяч и заставляла аргентинцев ошибаться, но забить не получилось.

Давид Алаба globallookpress.com

О перспективах сборной Австрии на ЧМ-2026 говорить тяжело, ведь эта национальная команда и близко не входит в круг фаворитов турнира, но она может доставить проблемы какой-нибудь топовой сборной в плей-офф, если туда выйдет. Главный вопрос — хватит ли сборной мастерства в атаке. Против Иордании голы пришли ближе к концу матча, против Аргентины хорошие отрезки не превратились в голевые. Если подопечные Рангника научатся лучше использовать свои моменты, она может пройти один или даже два раунда, но сначала нужно пережить Алжир.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин ожидает мощного сопротивления от номинальных хозяев поля, сделав ставку на победу сборной Алжира за 3.85.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Этому поединку поставил бы полтора будильника, тут практически ничего интересного для нейтрального болельщика нет, кроме интриги в группе. Стоит обратить внимание на следующий матч, который все равно не даст уснуть, как бы вам ни хотелось.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Иордания — Аргентина

05:00 мск, Арлингтон

В этом матче вообще нет никакой интриги. Сборная Иордании уже потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля, а аргентинцы гарантировали себе лидерство в группе J. Кажется, что Лионель Месси и компания хотят пройти этот турнир без единого поражения, но не все может пойти гладко.

Перед последним туром Аргентина имеет 6 очков в своем активе и разницу мячей забитых и пропущенных +5. Австрия и Алжир набрали по три балла, а Иордания остаётся без очков. Аргентинцы уже гарантировали себе первое место и могут позволить себе ротацию, не думая о параллельном матче. Иордания завершит выступление на групповом этапе вне зависимости от результата. Ее возможная победа не изменит расположение национальных команд в группе.

Лионель Месси globallookpress.com

Сборная Иордании вообще оказалась мальчиком для битья в рамках группы J на мундиале, ведь она не смогла по-настоящему навязать борьбу ни Австрии, ни Алжиру. Против алжирцев, кстати, Иордания первой открыла счет — Низар Аль-Рашдан точно пробил после активного эпизода с участием Мусы Аль-Тамари. До перерыва национальная команда сохраняла преимущество, однако во втором тайме Алжир серьезно добавил и дважды реализовал стандарты. Поражение 1:2 лишило Иорданию шансов на плей-офф мундиаля.

Про сборную Аргентины можно написать кучу слов, ведь именно о ней сейчас говорят больше всего. В первом туре подопечные Лионеля Скалони обыграли Алжир со счетом 3:0, а все три мяча забил Месси. Этот хет-трик, кстати, стал историческим. Он позволил Месси сравняться с легендой немецкого футбола Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Во втором матче против Австрии Месси снова забил дважды, а Аргентина победила 2:0. Выходит, что именно Лео забил все голы своей сборной за первые два тура мундиаля, это удивительно!

О Месси в предстоящем матче будут говорить даже в том случае, если он останется на скамейке запасных. Благодаря хет-трику и дублю аргентинец достиг отметки в 18 голов на чемпионатах мира — больше не забивал никто. Криштиану Роналду после двух мячей Узбекистану имеет 10 голов на мундиалях и остается уникальным игроком. Португалец первым отличился на шести разных чемпионатах мира, но конкретно на этом турнире Месси пока впереди и по цифрам, и по влиянию на результат своей сборной. Португалия может распределить ответственность между несколькими атакующими футболистами. У Аргентины же Месси стал не просто лидером, а автором всех голов команды, другие футболисты у этой национальной команды вообще существуют?

Это не означает, что спор о том, кто сильнее, можно закрыть одной неделей чемпионата мира, вся борьба еще впереди. А поможет ли феноменальная игра одного Месси выиграть трофей мундиаля? В плей-офф одной магии даже величайшего футболиста может не хватить. Если партнеры сделают все возможное для Лео, а тот останется в форме, то Аргентина снова будет одним из самых неприятных соперников для любой сборной в сетке.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин уверен, что Месси и компания не оставят ни единого шанса аутсайдеру группы, сделав ставку на победу сборной Аргентины с форой (-2.5) за 2.48.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Месси творит историю прямо на наших глазах, а мы возьмем и закроем их? Ну так нельзя. Лео и остальная аргентинская банда будут издеваться над Иорданией на протяжении 90 минут без СМС и регистрации. Приятного просмотра.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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