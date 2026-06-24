У Роналду был плохой первый матч, но второго такого он себе не позволил. Англия после шести голов с Хорватией упёрлась в ганскую стену и впервые на этом ЧМ ушла на перерыв без ударов в створ. Хорватия в день 200-го матча Луки Модрича спасла своё положение голом со скамейки, а Колумбия долго билась о защиту ДР Конго, пока Даниэль Муньос не исправил собственный промах и не вывел команду в плей-офф.

Португалия — Узбекистан 5:0

Группа K

После ничьей с ДР Конго к Португалии было много вопросов, а лично к Криштиану Роналду — ещё больше. В Хьюстоне все они исчезли очень быстро. Уже на шестой минуте Роналду открылся у ближней штанги и замкнул прострел Жоау Канселу, запустив разгром.

Гол Роналду globallookpress.com

Шестой ЧМ Роналду

Этот гол сделал Роналду первым футболистом, который забивал на шести чемпионатах мира. Его серия началась ещё в 2006-м, а теперь продолжилась в 41 год. Второй мяч получился ещё более изящным — Бруну Фернандеш разрезал оборону передачей между защитниками, Роналду убежал в свободную зону и спокойно пробил в дальний угол.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану мог и хотел забивать ещё, но оставил голы на следующие матчи. Нуну Мендеш вонзил красивый гол со штрафного, пока все ждали удара Роналду, а ещё один мяч случился после углового и ошибки вратаря. А в самой концовке вышел Рафа Леау и замкнул прострел с правого фланга. Узбекистану этот матч вряд ли стоило считать главным на турнире, но пять пропущенных всё равно нельзя просто взять и забыть. Для команды Фабио Каннаваро теперь всё решит игра с ДР Конго в последнем туре группы.

Гол Мендеша со штрафного globallookpress.com

Англия — Гана 0:0

Группа L

Англия вышла на поле после ярких 4:2 с Хорватией, но против Ганы попала совсем в другую обстановку. Карлуш Кейруш не собирался устраивать открытую игру, и его команда закрыла центр так плотно, что первый тайм закончился без единого удара в створ с обеих сторон.

Англия – Гана globallookpress.com

Ганская стена

Гана почти не играла с мячом, зато отлично понимала, где ей нельзя лениться. Три защитника бросались под удар Гарри Кейна, четверо стягивались на Нони Мадуэке, фланги не давали Англии разогнаться. Это был точно не красивый футбол, но именно такой вечер был нужен команде, которая приехала за результатом и получила его.

Англия всё же могла вытащить победу в концовке. Нико О’Райли попал головой в перекладину, а Кейн с восьми метров пробил выше. Были и спорные эпизоды у ворот англичан — Джордан Пикфорд грубо вышел из штрафной, а Эзри Конса рискованно играл у своих ворот. Команда Тухеля набрала четыре очка после двух туров, но теперь у немецкого тренера есть новая проблема. Против низкого блока его команда снова выглядит чересчур осторожной.

Гарри Кейн после промаха по воротам globallookpress.com

Хорватия — Панама 1:0

Группа L

Панама снова осталась без очков, хотя по игре заслужила куда больше, чем ноль в таблице. Команда Томаса Кристиансена смело прессинговала, много бежала и не давала Хорватии комфортно разыгрывать. В день 200-го матча Луки Модрича всё совсем не выглядело как спокойный юбилей.

Двести матчей Модрича

Модрич стал четвёртым футболистом в истории, который дошёл до 200 игр за сборную. На поле было видно, что ему уже тяжело вести матч так, как раньше, особенно против Панамы, которая не давала времени на паузу и удобный разворот. Но после гола Хорватии у него всё же был один фирменный момент — тонкая передача на Марио Пашалича, которую тот не превратил в красивый ассист.

Лука Модрич globallookpress.com

А главным событием матча с точки зрения результата стала замена — Анте Будимир вышел после перерыва и через восемь минут забил единственный гол. Дальше Хорватию удержал Доминик Ливакович, вратарь несколько раз спас команду от ничьей. Панама вылетела, но её турнир не стоит сводить к двум поражениям, она играла смелее многих команд, у которых в таблице сейчас больше очков.

Анте Будимир globallookpress.com

Колумбия — ДР Конго 1:0

Группа K

Колумбия почти весь матч держала ДР Конго у её штрафной, но долго делала всё, чтобы оставить соперника в игре. В первом тайме колумбийцы нанесли 14 ударов, Лионель Мпаси совершил пять сейвов, а Даниэль Муньос не попал в пустой угол ворот на добивании.

Промах Муньоса globallookpress.com

Искупление Муньоса

За 15 минут до конца мяч снова пришёл к Муньосу после паса без касания от Джона Кордобы. Даниэль с левой бил в дальний угол, а рикошет от Стива Капуади не дал Мпаси в очередной раз спасти свою команду. Не самый эффектный гол, но раз уж Колумбия не могла пробить вратаря чисто, и такой подойдёт.

Колумбийцы празднуют гол globallookpress.com

ДР Конго, кстати, едва не спаслась в компенсированное время, когда Камило Варгас вытащил удар Натанаэля Мбуку. Теперь Колумбия точно будет в плей-офф, а за первое место в группе сыграет с Португалией. ДР Конго остаётся третьей, но её главная игра турнира впереди — с Узбекистаном.

Что будет дальше

В группе K всё сведётся к Колумбии и Португалии: южноамериканцам хватит ничьей для первого места, команде Роналду нужна победа. ДР Конго и Узбекистан сыграют матч, который, по сути, станет отдельным плей-офф за шанс пройти дальше. В группе L Англия и Гана идут с четырьмя очками, Хорватия держится рядом, а Панама уже выбыла, хотя точно не выглядела лишней.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».