28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Алжир и Австрия. Начало встречи — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Алжир: битва за плей-офф
Перед матчем: Алжир замыкают турнирную таблицу группы G, набрав три очка за два тура при разнице мячей 2:4.
Последние матчи: На ЧМ-2026 алжирцы стартовали с разгромного поражения от Аргентины (0:3), но реабилитировались победой над Иорданией (2:1)
Перед мундиалем команда провела «товарняки» очень даже удачно, поочередно обыграв Нидерланды (1:0) и Боливию (4:0).
Состояние команды: Команда Владимира Петковича приехала на турнир явно не отбывать номер, а выходить во второй раз в своей истории в плей-офф чемпионата мира.
Конечно, победа над Иорданией вряд ли вселяет огромный оптимизм поклонникам «лисов пустыни», но матч с австрийцами имеет определенную принципиальность, ведь в 1982-м году именно Австрия (на пару с Германией) лишила африканскую команду выхода в плей-офф того мундиаля.
Австрия: без права на ошибку
Перед матчем: Австрийцы занимают второе место в своей подгруппе, набрав три балла за первые две встречи при разнице мячей 3:3.
Последние матчи: После уверенной победы над Иорданией (3:1) на старте ЧМ-2026, австрийцы вполне ожидаемо и буднично уступили во втором туре Арегнтине со счетом 0:2.
Перед мундиалем команда Ральфа Рангника провела одну контрольную встречу против Туниса, где одержала минимальную победу.
Состояние команды: Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника производит весьма приятное впечатление и имеет нотку недосказанности после вылета в 1/8 финала Евро-2024.
Безусловно, австрийцы будут вновь доказывать футбольной общественности о своей состоятельности и матч против мотивированных и пассионарных алжирцев будет прекрасным экзаменом для этого.
Статистика для ставок
- Австрия до поражения от Аргентины не проигрывала в шести встречах кряду
- Алжир проиграл один матч из шести предыдущих
- Команды играли между собой на ЧМ-1982, тогда Австрия одержала победу со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ничью самым ожидаемым результатом с коэффициентом 2.34. Победа сборной Австрии оценивается в 2.80, а победа сборной Алжира — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 2.85 и 1.40.
Прогноз: Алжирцы вряд ли будут будут играть на ничью, учитывая историческую подоплеку этой вывески, поэтому почти наверняка да североафриканцы свой гол забьют. И сами заодно пропустят.
Ставка: Обе забьют за 1.96.
Прогноз: Безусловно, ничья устраивает обе команды, но более мотивированные североафриканцы вполне способны обыграть австрийцев, которые все-таки уступают в классе ранее обыгранным в Роттердаме голландцам.
Ставка: Победа Алжира за 3.85