прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 1.96

28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Алжир и Австрия. Начало встречи — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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Алжир: битва за плей-офф

Перед матчем: Алжир замыкают турнирную таблицу группы G, набрав три очка за два тура при разнице мячей 2:4.

Последние матчи: На ЧМ-2026 алжирцы стартовали с разгромного поражения от Аргентины (0:3), но реабилитировались победой над Иорданией (2:1)

Перед мундиалем команда провела «товарняки» очень даже удачно, поочередно обыграв Нидерланды (1:0) и Боливию (4:0).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Владимира Петковича приехала на турнир явно не отбывать номер, а выходить во второй раз в своей истории в плей-офф чемпионата мира.

Конечно, победа над Иорданией вряд ли вселяет огромный оптимизм поклонникам «лисов пустыни», но матч с австрийцами имеет определенную принципиальность, ведь в 1982-м году именно Австрия (на пару с Германией) лишила африканскую команду выхода в плей-офф того мундиаля.

Австрия: без права на ошибку

Перед матчем: Австрийцы занимают второе место в своей подгруппе, набрав три балла за первые две встречи при разнице мячей 3:3.

Последние матчи: После уверенной победы над Иорданией (3:1) на старте ЧМ-2026, австрийцы вполне ожидаемо и буднично уступили во втором туре Арегнтине со счетом 0:2.

Перед мундиалем команда Ральфа Рангника провела одну контрольную встречу против Туниса, где одержала минимальную победу.

Состояние команды: Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника производит весьма приятное впечатление и имеет нотку недосказанности после вылета в 1/8 финала Евро-2024.

Безусловно, австрийцы будут вновь доказывать футбольной общественности о своей состоятельности и матч против мотивированных и пассионарных алжирцев будет прекрасным экзаменом для этого.

На что ставят в матче Алжир — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Алжир — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Австрия до поражения от Аргентины не проигрывала в шести встречах кряду

Алжир проиграл один матч из шести предыдущих

Команды играли между собой на ЧМ-1982, тогда Австрия одержала победу со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают ничью самым ожидаемым результатом с коэффициентом 2.34. Победа сборной Австрии оценивается в 2.80, а победа сборной Алжира — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 2.85 и 1.40.

Прогноз: Алжирцы вряд ли будут будут играть на ничью, учитывая историческую подоплеку этой вывески, поэтому почти наверняка да североафриканцы свой гол забьют. И сами заодно пропустят.

1.96 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Алжир — Австрия принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Обе забьют за 1.96.

Прогноз: Безусловно, ничья устраивает обе команды, но более мотивированные североафриканцы вполне способны обыграть австрийцев, которые все-таки уступают в классе ранее обыгранным в Роттердаме голландцам.

3.85 Победа Алжира Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч Алжир — Австрия принесёт прибыль 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Победа Алжира за 3.85