Заключительная встреча группы J обещает стать прежде всего тактическим противостоянием. Обе команды прекрасно понимают турнирные расклады, при которых первое место уже недосягаемо, а победа может привести к более сложному сопернику в плей-офф. Именно поэтому от матча не стоит ждать открытого футбола с большим количеством голевых моментов.

До матча 20 сек. 20 секунд

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04:35 Алжир: Уссама Бенбут, Рафик Белгали, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Жауэн Аджам, Набиль Бенталеб, Ибрахим Маза, Фарес Шаиби, Уссем Ауар, Рияд Марез, Амин Гуири.

04:30 Матч пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимостью 79 416 зрителей.

04:20 Официально сборные встречались лишь однажды — на чемпионате мира 1982 года в Испании, где победу со счетом 2:0 одержала Австрия. Однако гораздо сильнее сам результат запомнился последовавшими событиями: спустя несколько дней состоялся печально известный матч ФРГ — Австрия, вошедший в историю как «Позор в Хихоне». Его исход оставил Алжир за пределами плей-офф, несмотря на две победы на турнире.

04:15 Австрийцы подходят к заключительному туру со второй строчки группы, набрав три очка благодаря победе над Иорданией (3:1), после которой последовало поражение от Аргентины (0:2). Разница мячей (+1) пока позволяет команде Ральфа Рангника опережать Алжир. Несмотря на традиционно высокий прессинг, в атаке сборная действует не слишком убедительно: за два матча было нанесено лишь пять ударов в створ ворот, а против Аргентины команда создала всего один действительно опасный момент. Дополнительные кадровые сложности связаны с состоянием Марко Арнаутовича, который пока не готов проводить полный матч, а также отсутствием Кристофа Баумгартнера.

04:10 После двух туров сборная Алжира сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф. Команда Владимира Петковича стартовала с крупного поражения от Аргентины (0:3), но затем сумела взять три важных очка в матче с Иорданией (2:1), хотя победный мяч был забит лишь на 82-й минуте. На турнире алжирцы отличились дважды и пропустили четыре мяча. С учетом турнирной ситуации Алжир вряд ли станет форсировать события: ничья практически гарантирует команде место среди участников плей-офф, тогда как победа может вывести ее на значительно более сильного соперника уже в 1/16 финала.

04:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.96.