28 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют ДР Конго и Узбекистан. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

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ДР Конго: ставка на голы

Турнирное положение: «Леопарды» изо всех сил сражаются за выход в плей-офф. Команда находится на 3-м месте в группе, набрав при этом всего один балл.

При этом ДР Конго в двух матчах забила один мяч. А вот в собственные ворота «леопарды» пропустили дважды.

Последние матчи: «Леопарды» явно не преуспевают в плане реализации. Между тем, в случае победы над узбеками африканцы почти гарантированно прошагают в плей-офф.

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В предыдущем туре команда уступила колумбийцам (0:1). А вот поединок с Португалией завершился боевой ничьей (1:1).

В 5 своих последних матчах ДР Конго добыла лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась тремя забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Леопарды» считаются неуступчивой командой. Да и настрой на битву с узбеками у них будет максимальным. Вот только голы даются крайне натужно.

И уж точно «леопарды» будут активно нестись к воротам узбеков. Тем более, тылы соперника в двух первых турах напоминали проходной двор. Грех не воспользоваться!

Узбекистан: шанс хлопнуть дверью

Турнирное положение: Узбеки на Мундиале выглядят откровенно убого. Команда Фабио Каннаваро находится на дне турнирной таблицы своей группы.

Причем Узбекистан в двух турах отличилась всего одним голом. А вот пропустила команда на долгожданном Мундиале уже восемь мячей.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился неудачным. Узбеки уступили Колумбии (1:3).

После того подопечные Каннаваро попали под португальский каток (0:5). К тому же команда равномерно пропускала: по 4 мяча в каждом из таймов двух проигранных матчей.

В четырех своих последних матчах Узбекистан потерпел четыре поражения. В этих поединках команда отличилась лишь двумя результативными ударами, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: Узбеки уже прыгнули выше головы, попав на главный турнир четырехлетия. А вот на нем команда Каннаваро полностью проваливается, да моральная составляющая после двух зычных оплеух провисает.

Мотивация хлопнуть дверью напоследок у узбеков огромная. Команда Каннаваро явно попробует рискнуть. Терять-то уже нечего…

Узбекистан постарается вскрыть надежные тылы африканцев. Да и пора бы сказать свое веское слово лидеру атак Эльдору Шомуродову.

На что ставят в матче ДР Конго — Узбекистан Букмекерские коэффициенты на матч ДР Конго — Узбекистан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ДР Конго в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 4.10, тогда как победа узбеков — в 4.33.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: Африканцам срочно нужно побеждать, к тому же оборона узбеков слишком часто совершает результативные ошибки.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч ДР Конго — Узбекистан позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.10 Тотал 2-го тайма больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч ДР Конго — Узбекистан принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет