28 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют ДР Конго и Узбекистан. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
ДР Конго: ставка на голы
Турнирное положение: «Леопарды» изо всех сил сражаются за выход в плей-офф. Команда находится на 3-м месте в группе, набрав при этом всего один балл.
При этом ДР Конго в двух матчах забила один мяч. А вот в собственные ворота «леопарды» пропустили дважды.
Последние матчи: «Леопарды» явно не преуспевают в плане реализации. Между тем, в случае победы над узбеками африканцы почти гарантированно прошагают в плей-офф.
В предыдущем туре команда уступила колумбийцам (0:1). А вот поединок с Португалией завершился боевой ничьей (1:1).
В 5 своих последних матчах ДР Конго добыла лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась тремя забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Леопарды» считаются неуступчивой командой. Да и настрой на битву с узбеками у них будет максимальным. Вот только голы даются крайне натужно.
И уж точно «леопарды» будут активно нестись к воротам узбеков. Тем более, тылы соперника в двух первых турах напоминали проходной двор. Грех не воспользоваться!
Узбекистан: шанс хлопнуть дверью
Турнирное положение: Узбеки на Мундиале выглядят откровенно убого. Команда Фабио Каннаваро находится на дне турнирной таблицы своей группы.
Причем Узбекистан в двух турах отличилась всего одним голом. А вот пропустила команда на долгожданном Мундиале уже восемь мячей.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился неудачным. Узбеки уступили Колумбии (1:3).
После того подопечные Каннаваро попали под португальский каток (0:5). К тому же команда равномерно пропускала: по 4 мяча в каждом из таймов двух проигранных матчей.
В четырех своих последних матчах Узбекистан потерпел четыре поражения. В этих поединках команда отличилась лишь двумя результативными ударами, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: Узбеки уже прыгнули выше головы, попав на главный турнир четырехлетия. А вот на нем команда Каннаваро полностью проваливается, да моральная составляющая после двух зычных оплеух провисает.
Мотивация хлопнуть дверью напоследок у узбеков огромная. Команда Каннаваро явно попробует рискнуть. Терять-то уже нечего…
Узбекистан постарается вскрыть надежные тылы африканцев. Да и пора бы сказать свое веское слово лидеру атак Эльдору Шомуродову.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ДР Конго в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 4.10, тогда как победа узбеков — в 4.33.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.93.
Прогноз: Африканцам срочно нужно побеждать, к тому же оборона узбеков слишком часто совершает результативные ошибки.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Узбеки в двух стартовых турах пропустили 8 мячей
- ДР Конго еще сражается за выход в плей-офф
- Узбекистан уступил в четырех своих последних поединках
- Обе команды в двух стартовых матчах забили лишь по одному мячу
- ДР Конго не побеждает в 4 матчах кряду