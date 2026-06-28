Битва за 3 место в группе К

ДР Конго и Узбекистан подходят к заключительному туру в роли аутсайдеров группы K. Обе команды уже встретились с главными фаворитами квартета — Колумбией и Португалией, а теперь сойдутся в очном поединке, который станет для них решающим. Цена каждой ошибки будет невероятно высокой: только победа оставит одной из сборных надежду на выход в плей-офф, тогда как ничья поставит крест на шансах обеих команд. Нас ждёт напряжённая битва, в которой никто не собирается сдаваться без боя.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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30' Конго провел молниеносную атаку. Опастность пришла с левого фланга. Садики подал слева, Висса пробил слету — выше ворот.

28' Мбуку самый активный игрок у Конго, часто идет в дрблинг, чаще подает в штрафную, но пока узбеки хорошо справляются с одним из лидеров африканской сборной.

27' Узбекистан получает право на угловой. Со стандарта справа подаёт Файзуллаев. Верховую борьбу на дальней штанге выигрывают конголезцы.

26' Игра возобновилась.

23' У нас рекламная пауза. Футболисты идут попить водички.

21' Первая карточка в матче. Ее получает Садики. Конголезец ногой заехал по лицу Шукурову в борьбе за верховой мяч.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 55 Владение мячом 45 0 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 4 Фолы 3

19' Отмена гола. Мбуку когда разгонял атаку своей команды в центре поля, отмахнулся от Насруллаева и заехал ему по лицу.

18' Внимание! В игру вступает ВАР!

17' ГОЛ! 1:1! Мбуку! Конго сраванивает счёт в матче, Мбуку получает мяч с левого фланга и отправляет мяч в левый верхний угол.

15' Бакамбу получил мяч в штрафной узбекской команды, предпринял попытку пробить, но его удар заблокировали два защитника азиатской команды.

14' Файзуллаев навесил с левого фланга, но Мозговой нарушил правила против защитника.

12' Узбекистан в режиме онлайн выходит на третье место в группе, но чтобы пройти в плей-офф азиатской команде надо забивать ещё пять. Задача сложная! Но можем помечтать. По такой игре всё реально.

Элдор Шомуродов globallookpress.com

10' ГОООООООООООООООООООЛ! 0:1! Шомуродов. Великолепный гол забивает Узбекистан. Мозговой делает длинный заброс на левый край, Шомуродов с левой бьет и отправляет мяч в дальний правый угол.

09' Файзуллаев в средней части поля отдает пас направо на Хамдамова, соперник перекрывает все зоны. Чтобы сохранить мяч, Файзуллаев отдает пас назад партнерам по команде.

07' Азиатская сборная чуть сбавила темп, катают узбеки мяч на своей половине поля, конголезцы демонстрируют высокий прессинг соперника, пытаясь отобрать футбольный снаряд.

05' Хамдамов сделал навесную передачу с левого фланга, Шомуродов в касание пытался попасть по мячу, но промахнулся. Могло быть опасно у ворот Конго.

03' Фол зарабатывает узбекская сборная на своей половине поля. Пострадал Насруллаев, ему в лицо заехал конголезец Мбуку.

02' Узбекистан начинает встречу ярко. Шомуродов забивает гол, но с положения вне игры. Немецкий арбитр фиксирует офсайд у Шукурова, который влетал в штрафную слева и пробил по воротам. Шомуродов на добивании отправил мяч в сетку.

02' Встречу с центра поля начинают футболисты Узбекистана. Номинальные гости играют в белой форме. Конго — в красной.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

02:25 Звучат гимны национальных сборных ДР Конго и Узбекистана.

02:22 Сборные ДР Конго и Узбекистана выходят из подтрибунного помещения под официальный гимн ЧМ — музыкальную композицию Шакиры Dai Dai.

02:21 Главный судья матча: Цвайер Феликс (Германия). Ассистенты: Кристиан Дингерт и Роберт Кемптер (оба — Германия).

Ашурматов globallookpress.com

02:15 Состав сборной Узбекистана на предстоящий поединок: Нематов, Хусанов, Урозов, Ашурматов, Алижонов, Насруллаев, Хамдамов, Мозговой, Шукуров, Файзуллаев, Шомуродов.

02:10 Состав сборной Конго на матч: Мпаси-Нзау, Масуаку, Туанзебе, Мбемба, Уан-Биссака, Чипенга, Садики, Мбуку, Мутуссами, Висса, Бакамбу.

02:00 Задача у азиатской сборной непростая. Раница забитых и пропущенных голов у сборной Узбекистана составляет минус 7 мячей. Таким образом белым волкам необходимо обыграть с крупным счетом Конго, что позволит занять промежуточное восьмое из 12 третьих мест.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

01:40 К началу матча в Атланте ожидаются благоприятные условия для футбола. Температура воздуха составит около 25°C, осадков не прогнозируется, небо будет переменно облачным, а ветер — слабым, 4–6 км/ч. Такая температура не создаёт дополнительной нагрузки на игроков, как сильная жара 30°C+, и не требует адаптации к холоду. Если крыша стадиона Mercedes-Benz Stadium будет закрыта, то условия станут и вовсе близкими к идеальным: без ветра, с постоянной температурой и оптимальным качеством газона.

01:30 История противостояния ДР Конго и Узбекистана начинается именно на нынешнем чемпионате мира. Ранее национальные сборные никогда не встречались друг с другом ни в официальных турнирах, ни в товарищеских матчах. Предстоящий поединок станет первым очным матчем в истории, а значит одна из команд впервые сможет записать себе победу в этом противостоянии. Тем интереснее будет наблюдать за встречей, ведь помимо турнирной интриги соперники откроют новую страницу своей футбольной истории.

01:25 Матч пройдёт на арене Мерседес-Бенц в Атланте, вместимостью 71 000.

Шомуродов и Каннаваро globallookpress.com

01:20 Сборная Узбекистана приехала на чемпионат мира с большими надеждами, однако старт турнира получился крайне непростым. В первом туре команда уступила Колумбии со счётом 1:3, а затем потерпела болезненное поражение от Португалии — 0:5. Несмотря на неудачные результаты, узбекистанцы сохраняют шансы на выход в плей-офф. Для этого необходимо обязательно побеждать ДР Конго. Заключительный матч группового этапа станет для команды Каннаваро настоящей проверкой характера и умения справляться с давлением.

01:10 Сборная ДР Конго оставила о себе хорошее впечатление в стартовых матчах чемпионата мира. Африканцы дали настоящий бой Португалии, добившись ничьей (1:1), а затем лишь с минимальным счётом уступили Колумбии — 0:1. Команда демонстрирует организованную игру, надёжно действует в обороне и умеет создавать проблемы даже соперникам более высокого класса. Теперь конголезцам необходима только победа над Узбекистаном, чтобы сохранить надежду на выход в плей-офф. Для ДР Конго этот матч станет настоящим финалом, в котором права на ошибку уже нет.

01:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.40.