прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.48

28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Иордания и Аргентина. Начало встречи — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.

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Иордания: просто для опыта

Перед матчем: Иорданцы замыкают турнирную таблицу своего квартета, не набрав ни одного очка при разнице мячей 2:5.

Последние матчи: В первых двух турах мундиаля ближневосточная команда уступила командам Австрии (1:3) и Алжира (1:2).

Перед мундиалем Иордания провела крайне неудачные товарищеские встречи, в которых проиграла сборным Швейцарии (1:4) и Колумбии (0:2).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Азиатская команда переживает лучший период в своей истории — Иордания после первого финала Кубка Азии смогла выйти на чемпионат мира.

Правда, как мы увидели, команда не смогла отобрать очки у более искушенных австрийцев и алжирцев, а в последнем матче против аргентинцев будто бы и шансов практически нет.

Аргентина: бенефис Месси продолжается?

Перед матчем: Аргентина лидирует в своей подгруппе, набрав шесть баллов за две встречи при разнице мячей 5:0.

Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 Аргентина поочередно обыграла команды Алжира (3:0) и Австрии (2:0).

Перед мундиалем команда Лионеля Скалони провели два «товарняка», в которых были обыграны Гондурас (2:0) и Исландия (3:0).

Состояние команды: Сборная Аргентины по праву считается одним из главных фаворитов турнира, да и уровень сопротивления в группе вполне позволял команде без проблем выйти в плей-офф мундиаля.

Действующие чемпионы мира хоть и одержали уверенно свои победы, но все мячи были забиты исключительно одним игроком — единственным и неповторимым Лионелем Месси.

На что ставят в матче Иордания — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Иордания — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Аргентина выиграла в восьми матчах кряду

Иордания не побеждала в семи играх подряд

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Аргентины безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.90, а победа сборной Иордании — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.58 и 2.28.

Прогноз: Разница в уровне между командами ожидаема, как и разгромная победа аргентинцев.

2.48 Победа Аргентины с форой -2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч Иордания — Аргентина принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа Аргентины с форой -2,5 за 2.48.

Прогноз: Также можно поставить на то, что «альбиселесте» выиграют в каждом из таймов.

2.32 Аргентина выиграет оба тайма Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Иордания — Аргентина позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Аргентина выиграет оба тайма за 2.32