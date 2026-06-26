28 июня в рамках третьего тура группы J ЧМ-2026 сыграют Иордания и Аргентина. Начало встречи — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.
Иордания: просто для опыта
Перед матчем: Иорданцы замыкают турнирную таблицу своего квартета, не набрав ни одного очка при разнице мячей 2:5.
Последние матчи: В первых двух турах мундиаля ближневосточная команда уступила командам Австрии (1:3) и Алжира (1:2).
Перед мундиалем Иордания провела крайне неудачные товарищеские встречи, в которых проиграла сборным Швейцарии (1:4) и Колумбии (0:2).
Состояние команды: Азиатская команда переживает лучший период в своей истории — Иордания после первого финала Кубка Азии смогла выйти на чемпионат мира.
Правда, как мы увидели, команда не смогла отобрать очки у более искушенных австрийцев и алжирцев, а в последнем матче против аргентинцев будто бы и шансов практически нет.
Аргентина: бенефис Месси продолжается?
Перед матчем: Аргентина лидирует в своей подгруппе, набрав шесть баллов за две встречи при разнице мячей 5:0.
Последние матчи: В первых двух турах ЧМ-2026 Аргентина поочередно обыграла команды Алжира (3:0) и Австрии (2:0).
Перед мундиалем команда Лионеля Скалони провели два «товарняка», в которых были обыграны Гондурас (2:0) и Исландия (3:0).
Состояние команды: Сборная Аргентины по праву считается одним из главных фаворитов турнира, да и уровень сопротивления в группе вполне позволял команде без проблем выйти в плей-офф мундиаля.
Действующие чемпионы мира хоть и одержали уверенно свои победы, но все мячи были забиты исключительно одним игроком — единственным и неповторимым Лионелем Месси.
Статистика для ставок
- Аргентина выиграла в восьми матчах кряду
- Иордания не побеждала в семи играх подряд
- Команды никогда прежде не играли друг против друга
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Аргентины безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 7.90, а победа сборной Иордании — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.58 и 2.28.
Прогноз: Разница в уровне между командами ожидаема, как и разгромная победа аргентинцев.
Ставка: Победа Аргентины с форой -2,5 за 2.48.
Прогноз: Также можно поставить на то, что «альбиселесте» выиграют в каждом из таймов.
Ставка: Аргентина выиграет оба тайма за 2.32