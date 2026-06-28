Аргентина уже решила свою задачу: две победы, первое место и гарантированная путёвка в 1/16 финала. Иордания, наоборот, потеряла шансы на плей-офф после поражений от Австрии и Алжира, но именно поэтому матч в Далласе для неё важен. Команда впервые играет на чемпионате мира и выходит против Аргентины, поэтому даже последний матч группы превращается в событие.

До матча 20 сек. 20 секунд

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04:30 А это стартовый состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Сенеси, Паредес, Ло Чельсо, Паласиос, Пас, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.

04:28 Сборная Иордании начнёт в таком составе: Абу Лайла, Аль-Араб, Хаддад, Насиб, Абу Дагаб, Абу Таха, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Олван, Аль-Фахури, Азайзе.

04:20 У Аргентины всё пока слишком спокойно, чтобы пытаться говорить о её проблемах. Команда Лионеля Скалони выиграла у Алжира, затем справилась с Австрией, а Лионель Месси снова бьёт рекорды. Он уже забивал в обоих матчах этого турнира, остаётся главным магнитом для внимания и при этом не выглядит человеком, которому команда просто подаёт мячи. Аргентина по-прежнему играет через него, но не зависит от него так примитивно, как это бывало в прошлые годы.

04:15 Именно в этом главное отличие нынешней сборной. У неё есть Месси, но вокруг него давно выстроена взрослая команда: с Родриго Де Полем, который держит температуру матча; с Алексисом Мак Аллистером, который умеет быть и рабочим полузащитником, и игроком последней передачи, с Лаутаро Мартинесом и Хулианом Альваресом, которые дают разные варианты впереди. Аргентина может не устраивать фейерверк каждые десять минут, зато умеет постепенно сжимать соперника, пока у того не остаётся нормального выхода из обороны.

04:10 Но матч с Иорданией не обойдётся без ротации. Аргентина уже первая в группе, а впереди плей-офф, поэтому Скалони нет смысла перегружать всех лидеров. Для таких сборных третий тур часто превращается в тонкую настройку — кому дать отдых, кого оставить в тонусе, кого проверить в реальном матче, а не на тренировке. Это не значит, что Аргентина будет играть вполсилы. Скорее наоборот: футболисты, которые получат шанс, будут доказывать, что могут быть полезны не только в спокойной игре с аутсайдером, но и позже, когда цена каждой ошибки станет другой.

04:05 У Иордании турнир получился достаточно односторонним, и не в её пользу. Дебют на чемпионате мира редко бывает комфортным, особенно в группе, где рядом Аргентина, Австрия и Алжир. Команда уже почувствовала разницу в скорости решений, в качестве единоборств, в наказании за каждую потерю. Матч против Аргентины — не тот случай, когда команда просто доиграет. Для игроков Иордании это шанс выйти против лучших и показать характер.

04:00 Главная фигура Иордании — Муса Аль-Тамари. Против Аргентины ему почти наверняка будет трудно получать мяч в удобных зонах, но именно его скорость и умение тащить атаку в одиночку могут дать команде редкие минуты на мяче. Шанс Иордании — быстрый первый пас после отбора и смелость в тех эпизодах, где обычно у аутсайдера включается осторожность. Если просто отбиваться, Аргентина рано или поздно найдёт гол.