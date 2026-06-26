28 июня в 3‑м туре чемпионата мира 2026 года по футболу в группе К сыграют Колумбия и Португалия. Начало встречи — 2:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Колумбия

Турнирное положение: после двух матчей Колумбия занимает первую строчку в группе К с 6 очками и уже обеспечила себе выход в плей‑офф.

Последние матчи: во втором туре Колумбия обыграла ДР Конго с минимальным счётом 1:0. На протяжении всех 90 минут колумбийцы играли лучше, владели инициативой, но забили только на 76‑й минуте после удара латераля Даниэля Муньоса, который был самым активным в этой встрече.

Ранее была уверенная победа над Узбекистаном (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: есть вероятность, что главный тренер Нестор Лоренсо будет немного ротировать состав перед плей‑офф, чтобы дать отдохнуть некоторым возрастным футболистам (Хамес, Лерма, Санчес, Мохика) и проявить себя резервистам в условиях плотного сопротивления сильного противника.

Португалия

Турнирное положение: сейчас Португалия идёт второй в таблице группы К с 4 очками.

Последние матчи: во втором туре Португалия отыгралась на Узбекистане, разгромив его со счётом 5:0. Дублем в этой встрече отметился Криштиану, также забивали Мендес со штрафного, Леао, и ещё один мяч был забит в результате автогола.

До этого была неожиданная ничья с ДР Конго (1:1).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: это будет первая серьёзная проверка Португалии, которую традиционно причисляют к числу фаворитов турнира. Игра с Узбекистаном вернула уверенность после ДР Конго, и теперь надо закрепить её против выстроенной Колумбии. В общем, команда Роберто Мартинеса постепенно набирает обороты.

На что ставят в матче Колумбия — Португалия Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — Португалия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Никогда до этого они между собой не встречались.

Португалия не знает поражений на протяжении семи последних матчей.

Колумбия выиграла четыре последних матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Колумбии дают 4,30, а на Португалию — 1,81, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

Прогноз: сейчас в составе сборной Колумбии только одна звезда мирового масштаба (Луис Диас), и никого нет близко к нему по уровню. Да, Хамес неплохо отыграл два матча, но там соперники были намного слабее, да и Нуну Мендеш его съест на фланге. Португалия будет мотивированнее, явным фаворитом и должна забирать 3 очка.

1.81 Победа Португалии Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Колумбия — Португалия позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Основная ставка: победа Португалии за 1,81.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу.

3.20 Португалия выиграет с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Колумбия — Португалия позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Дополнительная ставка: Португалия выиграет с форой −1,5 за 3,20.