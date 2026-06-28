Колумбия и Португалия перед последним туром очень близки к плей-офф, но матч всё равно не превращается в формальность. Колумбия выиграла два первых матча — у Узбекистана и ДР Конго — и теперь может удержать первое место даже ничьей. Португалия после осечки с ДР Конго ответила разгромом Узбекистана, но для победы в группе ей нужны три очка.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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31' Угловой заработала Колумбия.

29' Игра возобновляется, Колумбия с мячом.

25' А вот и перерыв на водопой, всё по расписанию.

24' Прямо по центру получился удар у Роналду, Варгас забрал мяч.

23' Роналду заработал штрафной метрах в 30 от ворот. Пока что Криштиану со штрафных не бил на этом ЧМ, сейчас попробует?

22' Рубен Невеш выбил мяч из вратарской после удара Ариаса! Джон очень плотно низом бил в дальний и вполне мог забивать.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 4 Удары мимо 2 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 2 Фолы 1

21' Не получилась стенка у Феликса с Фернандешем, Варгас на выходе забрал мяч в руки.

19' И снова Джон Ариас убегал по правому флангу, Мендеш догнал колумбийца в этот раз.

18' Джон Ариас сильно навешивал мяч во вратарскую, Кошта уверенно кулаками сыграл на выходе.

17' Ариас протащил мяч мимо трёх португальцев, отдал направо Кордобе, тот низом бил в дальний угол – Кошта вытащил!

16' Педру Нету по высокой траектории навесил в штрафную, Ариас не дал сыграть Мендешу.

14' Пуэрта тоже решил приложиться издали, мяч срезался с ноги и улетел в сторону от ворот.

12' Фернандеш мощно пробил из-за штрафной – мимо нижнего угла.

10' Мендеш был уверен, что заработал угловой в борьбе с Ариасом, но арбитр не согласен.

08' Кордоба блестяще выиграл борьбу у Вейги и скинул на Хамеса, а тот пробил мимо ворот.

07' Слишком сильным получился заброс Феликса на дальнюю штангу, Нету не дотянулся.

06' Ариас отлично вбросил из аута в штрафную, Луис Диас попробовал сложиться и пробить в касание, но не попал как следует по мячу.

05' Мяч отскочил к Невешу на линию штрафной, Рубен решил пробить в касание и не попал в створ.

04' Мендеш получил по ногам от Ариаса на фланге, штрафной подаст Португалия.

02' Опасно было у ворот Португалии! Канселу накрыл удар Диаса, а Кордоба чуть выше перекладины пробил головой!

01' Джон Кордоба разыграл с центра, поехали!

До матча

02:30 Матч начинается с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле.

02:28 В Майами сегодня чуть больше 30 градусов, но дождей и гроз вроде бы не ожидается, так что переносов не ждём.

02:23 Игроки выстраиваются в центре поля, звучат национальные гимны Колумбии и Португалии.

02:20 Матч обслужит Алиреза Фагани — австралийско-иранский арбитр, которого давно высоко ценят на международном уровне. С Португалией у Фагани уже есть история на чемпионатах мира. В 2022 году он работал на матче португальцев против Уругвая, тогда команда выиграла 2:0, а Бруну Фернандеш оформил дубль, один из голов — с пенальти. Но для части нынешних игроков Португалии воспоминания о Фагани могут быть менее приятными: именно он судил финал клубного чемпионата мира 2025 года, в котором ПСЖ Витиньи, Жоау Невеша и Нуну Мендеша проиграл «Челси» 0:3. На линиях Фагани помогут австралийцы Джордж Лакриндис и Джеймс Линдси. Четвёртым судьёй назначен Саид Мартинес из Гондураса, резервным ассистентом — его соотечественник Вальтер Лопес.

02:10 Роналду после дубля Узбекистану снова переписал историю. Он стал первым футболистом, забивавшим на шести разных чемпионатах мира, а заодно обошёл Эйсебио и вышел на первое место среди лучших бомбардиров Португалии на ЧМ — теперь у него 10 голов на турнире. Правда, все девять мячей Эйсебио забил на одном чемпионате мира в 1966 году, когда Португалия взяла бронзу.

Криштиану Роналду на разминке globallookpress.com

02:00 А сборная Португалии начнёт в таком составе: Кошта, Канселу, Вейга, Диаш, Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Бруну Фернандеш, Феликс, Нету, Роналду.

01:55 Стартовый состав сборной Колумбии на последний матч группы: Варгас, Лукуми, Ариас, Пуэрта, Санчес, Мачадо, Лерма, Родригес, Арьяс, Диас, Кордоба.

01:50 В этом есть приятная для Колумбии многослойность. Она может прессинговать, может уходить в более терпеливый блок, может долго не владеть мячом и всё равно не выглядеть командой, которая просто ждёт ошибки соперника. Победа над ДР Конго получилась не крупной, но как раз такие матчи часто лучше показывают внутреннее состояние сборной.

01:45 У Колумбии на этом турнире пока есть редкое качество — она выглядит собранной и уверенной в себе. Команда Нестора Лоренсо не производит впечатления сборной, которая пытается прыгнуть выше головы каждую минуту. Наоборот, её сила именно в том, что многое уже разложено по местам: Даниэль Муньос подключается по правому флангу и забивает, Луис Диас постоянно держит защитников в напряжении, Хамес Родригес всё ещё умеет превращать один свободный метр в ключевую передачу.

01:40 Но разгром Узбекистана не отменяет того, что первый матч с ДР Конго получился для Португалии неприятным напоминанием о том что статус сам по себе не двигает мяч быстрее и не заставляет соперника открываться. Если Колумбия выдержит первые отрезки давления и не даст португальцам забить ранний гол, игра может стать гораздо сложнее, чем кажется на бумаге. Португалии придётся постоянно придумывать что-то новое в атаке, растягивать колумбийские фланги и не сваливаться в привычное ожидание одного идеального момента для Роналду.

01:35 Португалия после 5:0 с Узбекистаном снова выглядит командой, которую легко представить в поздних стадиях турнира. У Роберто Мартинеса слишком много качественных футболистов в центре поля, а Криштиану Роналду после дубля снова оказался в центре внимания

01:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05.