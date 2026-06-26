28 июня в рамках третьего тура группы K ЧМ-2026 сыграют Колумбия и Португалия. Начало встречи — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
Колумбия: битва за первое место
Турнирное положение: Колумбия после двух туров захватила лидерство в группе K чемпионата мира, набрав максимальные шесть очков.
Команда на два балла опережает своего нынешнего соперника и ближайшего преследователя, а также на пять пунктов — третью ДР Конго и на шесть — четвертый в таблице Узбекистан.
Последние матчи: в предыдущем туре нынешней стадии турнира сборная одержала победу над ДР Конго с минимальным результатом 1:0.
В первом же поединке североамериканского мундиаля команда также набрала три очка, когда не оставила шансов аутсайдеру квартета — Узбекистану (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах (двух официальных и двух товарищеских) Колумбия только выигрывала.
Со столь сильной формой «Кофейщики» способны если не обыграть фаворита грядущей дуэли, то по крайней мере сыграть вничью, что, конечно, также будет непросто.
Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Португалия: снова слово Роналду?
Турнирное положение: Португалия сумела поправить для себя ситуацию в группе после первого тура, поднявшись на второе место с четырьмя очками.
Команда двумя баллами уступает лидирующей Колумбии, а также на три пункта опережает третью в таблице ДР Конго и на четыре — последний в квартете Узбекистан.
Последние матчи: во втором туре основной стадии мирового форума коллектив реабилитировался за осечку на старте мундиаля, разгромив Узбекистан (5:0).
Та самая потеря очков в первом поединке североамериканского турнира была допущена пиренейцами против ДР Конго (1:1), хотя именно они вели в счёте по ходу игры.
Не сыграют: травмирован — Араужу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были контрольными, Португалия выиграла четырежды при одной ничьей.
Такая форма только усиливает статус Роналду и компании как главного фаворита предстоящей дуэли, и все же, их соперник весьма силён и способен как минимум сыграть вничью.
Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Колумбия забивала больше одного гола
- в четырех из пяти последних матчей Португалия забивала больше одного гола
- в трех из четырех последних матчей Португалии забивали больше двух голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.80, успех Колумбии — в 4.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.80.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей европейской сборной забивали больше двух голов. Пиренейцы наверняка хотят выиграть группу, поэтому будут усиленно атаковать.
Между тем, в шести из восьми последних матчей южноамериканцев также забивали больше двух мячей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Колумбии.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.65