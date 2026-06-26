Колумбия и Португалия ярко поспорят за победу в группе

прогноз на матч за победу в группе ЧМ-2026, ставка за 2.05

28 июня в рамках третьего тура группы K ЧМ-2026 сыграют Колумбия и Португалия. Начало встречи — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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Колумбия: битва за первое место

Турнирное положение: Колумбия после двух туров захватила лидерство в группе K чемпионата мира, набрав максимальные шесть очков.

Команда на два балла опережает своего нынешнего соперника и ближайшего преследователя, а также на пять пунктов — третью ДР Конго и на шесть — четвертый в таблице Узбекистан.

Последние матчи: в предыдущем туре нынешней стадии турнира сборная одержала победу над ДР Конго с минимальным результатом 1:0.

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В первом же поединке североамериканского мундиаля команда также набрала три очка, когда не оставила шансов аутсайдеру квартета — Узбекистану (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах (двух официальных и двух товарищеских) Колумбия только выигрывала.

Со столь сильной формой «Кофейщики» способны если не обыграть фаворита грядущей дуэли, то по крайней мере сыграть вничью, что, конечно, также будет непросто.

Даниэль Муньос — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Португалия: снова слово Роналду?

Турнирное положение: Португалия сумела поправить для себя ситуацию в группе после первого тура, поднявшись на второе место с четырьмя очками.

Команда двумя баллами уступает лидирующей Колумбии, а также на три пункта опережает третью в таблице ДР Конго и на четыре — последний в квартете Узбекистан.

Последние матчи: во втором туре основной стадии мирового форума коллектив реабилитировался за осечку на старте мундиаля, разгромив Узбекистан (5:0).

Та самая потеря очков в первом поединке североамериканского турнира была допущена пиренейцами против ДР Конго (1:1), хотя именно они вели в счёте по ходу игры.

Не сыграют: травмирован — Араужу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были контрольными, Португалия выиграла четырежды при одной ничьей.

Такая форма только усиливает статус Роналду и компании как главного фаворита предстоящей дуэли, и все же, их соперник весьма силён и способен как минимум сыграть вничью.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Колумбия — Португалия Букмекерские коэффициенты на матч Колумбия — Португалия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Колумбия забивала больше одного гола

в четырех из пяти последних матчей Португалия забивала больше одного гола

в трех из четырех последних матчей Португалии забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.80, успех Колумбии — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей европейской сборной забивали больше двух голов. Пиренейцы наверняка хотят выиграть группу, поэтому будут усиленно атаковать.

Между тем, в шести из восьми последних матчей южноамериканцев также забивали больше двух мячей.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Колумбия — Португалия позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Колумбии.

3.65 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч Колумбия — Португалия позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.65