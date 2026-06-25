Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в GoogleПодписаться+

Группы чемпионата мира начали закрываться, и у каждого гола появился адрес в сетке плей-офф. Канада уже была в следующем раунде, но проиграла Швейцарии и потеряла шанс сыграть в 1/16 дома. Босния почти оформила встречу с США, Марокко и Бразилия забрали свои места из группы C, но сделали это в разном настроении. Мексика устроила прощальный поклон Гильермо Очоа, а Южная Африка резко выскочила со дна группы A прямо к матчу с Канадой.

Швейцария — Канада 2:1

Группа B

Канада могла остаться в Ванкувере, выиграть группу и получить неделю без переездов перед плей-офф. Вместо этого — второе место, перелёт в Лос-Анджелес и Южная Африка в 1/16 финала. Матч долго стоял на месте, но сразу после перерыва Швейцария взялась за дело.

Ассист Салибы

Рубен Варгас забил через минуту после возобновления игры, потом Йоан Манзамби оформил и второй. Канаде нужен был кто-то, кто возьмёт игру на себя, и таким человеком стал Натан Салиба. Он здорово обработал длинную передачу, развернулся и одним касанием выложил передачу Промису Дэвиду. Дэвид ответил таким же резким касанием — и вколотил мяч в сетку.

Йоан Манзамби
Йоан Манзамби globallookpress.com

Гол однозначно будет в нарезках хайлайтов этого ЧМ, но для Канады красота не перекрыла цену поражения. Команда Джесси Марша прошла дальше, только теперь без лишнего отдыха и без домашнего матча в Ванкувере. Швейцария выиграла группу B и спокойно ждёт соперника там же, где испортила канадский идеальный сценарий.

Промис Дэвид после забитого гола
Промис Дэвид после забитого гола globallookpress.com

Босния и Герцеговина — Катар 3:1

Группа B

Для Боснии и Катара это был буквально матч плей-офф, что-то вроде 1/32 финала. Победа почти точно означала проход дальше, поражение закрывало турнир. Босния справилась с этим давлением лучше и теперь почти наверняка сыграет с США в Сан-Франциско.

Гол Алайбеговича

Кериму Алайбеговичу всего 18, а его удар в первом тайме выглядел как заявление об амбициях в большом футболе. Алайбегович ушёл от трёх соперников, сместился чуть в сторону и мощно пробил в ближнюю девятку, а Махмуд Абунада не успел среагировать. В таком голе важен не только удар, но и правильная наглость без страха сделать что-то не так.

Гол Алайбеговича
Гол Алайбеговича globallookpress.com

Чуть позже Абунада срезал мяч в свои ворота после неудачного выноса защитника, а ещё в первом тайме Катар отыграл один мяч. Тем не менее, Босния всё-таки была сильнее по игре и закрыла матч поздним голом Эрмина Махмича. Катар точно вылетел с одним очком, боснийцы ещё ждут формального подтверждения, но их турнир почти точно продолжится матчем против хозяев ЧМ.

Пас Джеко на автогол
Пас Джеко на автогол globallookpress.com

Марокко — Гаити 4:2

Группа C

Гаити уже не могло выйти из группы, но решило уйти так, чтобы его запомнили. Матч с Марокко получился предельно хаотичным, а особенно всех впечатлил выстрел Вильсона Изидора, после которого даже чужие болельщики жестами показывали, что увидели нечто нереальное.

Вильсон Изидор
Вильсон Изидор globallookpress.com

Праздник Гаити

Гаити дважды выходило вперёд. Сначала мяч залетел в ворота от Яссина Буну после прострела Жан-Кевина Дюверна, потом Изидор зарядил из-за штрафной и влепил мяч в самую девятку. Марокко пришлось по-настоящему сражаться за статус фаворита, хотя без плей-офф африканская команда не осталась бы даже в случае ничьей.

Ашраф Хакими сравнял, Исмаэль Сайбари снова забил важный гол, Суфиан Рахими вывел Марокко вперёд, а Жессим Яссин добил матч после долгой проверки ВАР. Марокко прошло дальше со второго места и теперь, вероятно, попадёт на Нидерланды. Гаити отправляется домой с тремя поражениями, зато шоу команда показала отменное.

Игроки сборной Марокко празднуют гол
Игроки сборной Марокко празднуют гол globallookpress.com

Бразилия — Шотландия 3:0

Группа C

Бразилия закрыла группу C на первом месте, а Шотландия теперь ждёт чужих результатов и надеется, что трёх очков хватит для плей-офф. Если коротко, бразильцы сделали то, что должны были, а шотландцы сами помогли Винисиусу включиться в гонку бомбардиров турнира.

Шотландские подарки

Скотт Маккенна слишком долго возился с мячом в своей штрафной, Райан накрыл его, и отскок ушёл прямо к Винисиусу. Тот обошёл Ангуса Ганна одним касанием и покатил в пустые ворота. Вингер «Реала» сейчас в слишком хорошей форме, чтобы за такое прощать.

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор globallookpress.com

Винисиус забил ещё раз и приблизился к Мбаппе и Холанну в гонке бомбардиров. Матеус Кунья добавил третий, а потом уступил место Неймару, который впервые с 2023 года сыграл за Бразилию. Болельщики встречали своего кумира буквально со слезами на глазах — и, конечно, с надеждой, что Неймар ещё сыграет свою роль на этом ЧМ. А вот Шотландии предстоит нервное ожидание результатов других групп в не самой лучшей ситуации.

Неймар с мячом
Неймар с мячом globallookpress.com

Мексика — Чехия 3:0

Группа A

Мексика прошла группу идеально: три матча, три победы, ноль пропущенных. С Чехией команда Хавьера Агирре снова долго не блистала, зато после перерыва быстро справилась с соперником и написала ещё одну главу своей истории.

Минуты Очоа

Когда Мексика уже вела 2:0, Агирре выпустил на поле Гильермо Очоа. Сорокалетний вратарь, участник шести чемпионатов мира и человек, который давно стал частью мексиканской футбольной мифологии, получил свои 15 минут под шум вечной «Ацтеки». Очоа не пришлось спасать свою команду, но важен был и не вклад в конкретную игру, а прощальный кадр легендарного игрока на домашнем стадионе.

Гильермо Очоа
Гильермо Очоа globallookpress.com

До этого Матео Чавес забил красивым ударом, Хулиан Киньонес добавил второй, а Альваро Фидальго оформил разгром. Нельзя пройти мимо 17-летнего Хильберто Моры, самого молодого мексиканца в старте на ЧМ. Он не сыграл идеально, но помог начать первую голевую атаку и отдал передачу перед вторым мячом. Чехия вылетела, Мексика остаётся в Мехико и ждёт соперника с третьего места.

Гол Чавеса
Гол Чавеса globallookpress.com

Южная Корея — Южная Африка 0:1

Группа A

Южная Африка начинала третий тур последней командой группы, а закончила на втором месте и впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ. Южная Корея оставила Сон Хын Мина на скамейке в первом тайме, и это решение повисло над матчем тяжёлым вопросом.

Южная Корея — Южная Африка
Южная Корея — Южная Африка globallookpress.com

Гол Масеко

Тапело Масеко ещё до перерыва несколько раз убегал в свободные зоны, будто корейская оборона не успевала выучить один и тот же урок. На 63-й минуте он получил мяч, убрал под левую и пробил мимо Кима Сын Гю. На арене, при этом, была довольно странная атмосфера — мексиканские болельщики праздновали голы своей команды на экранах, а Южная Африка тихо делала главное дело вечера.

Игроки сборной Южной Африки празднуют гол
Игроки сборной Южной Африки празднуют гол globallookpress.com

Сон вышел после перерыва, но Корея так и не нашла гол, который оставил бы её второй, а теперь азиатская сборная ждёт расклад по третьим местам. Южная Африка же сыграет с Канадой в Лос-Анджелесе и уже точно не выглядит командой, случайно заскочившей в плей-офф. Дисциплина, контратаки и возвращение Тебохо Мокоэны после дисквалификации делают её очень неудобным соперником.

Что будет дальше

Швейцария выиграла группу B и останется в Ванкувере, Канада поедет в Лос-Анджелес к Южной Африке, а Босния почти наверняка сыграет с США. В группе C Бразилия ждёт соперника из группы F, Марокко готовится к, возможно, самой яркой паре 1/16 финала с Нидерландами, а Шотландия зависла между надеждой и вылетом. Мексика идёт дальше с идеальной группой и домашней «Ацтекой», где теперь любому сопернику придётся играть не только против самой сборной, но и бороться с атмосферой намоленного стадиона.

Календарь и таблица ЧМ-2026

В матчах следующего игрового дня ЧМ-2026 решится судьба ещё трёх групп — об этом мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».