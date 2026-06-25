Группы чемпионата мира начали закрываться, и у каждого гола появился адрес в сетке плей-офф. Канада уже была в следующем раунде, но проиграла Швейцарии и потеряла шанс сыграть в 1/16 дома. Босния почти оформила встречу с США, Марокко и Бразилия забрали свои места из группы C, но сделали это в разном настроении. Мексика устроила прощальный поклон Гильермо Очоа, а Южная Африка резко выскочила со дна группы A прямо к матчу с Канадой.

Швейцария — Канада 2:1

Группа B

Канада могла остаться в Ванкувере, выиграть группу и получить неделю без переездов перед плей-офф. Вместо этого — второе место, перелёт в Лос-Анджелес и Южная Африка в 1/16 финала. Матч долго стоял на месте, но сразу после перерыва Швейцария взялась за дело.

Ассист Салибы

Рубен Варгас забил через минуту после возобновления игры, потом Йоан Манзамби оформил и второй. Канаде нужен был кто-то, кто возьмёт игру на себя, и таким человеком стал Натан Салиба. Он здорово обработал длинную передачу, развернулся и одним касанием выложил передачу Промису Дэвиду. Дэвид ответил таким же резким касанием — и вколотил мяч в сетку.

Йоан Манзамби globallookpress.com

Гол однозначно будет в нарезках хайлайтов этого ЧМ, но для Канады красота не перекрыла цену поражения. Команда Джесси Марша прошла дальше, только теперь без лишнего отдыха и без домашнего матча в Ванкувере. Швейцария выиграла группу B и спокойно ждёт соперника там же, где испортила канадский идеальный сценарий.

Промис Дэвид после забитого гола globallookpress.com

Босния и Герцеговина — Катар 3:1

Группа B

Для Боснии и Катара это был буквально матч плей-офф, что-то вроде 1/32 финала. Победа почти точно означала проход дальше, поражение закрывало турнир. Босния справилась с этим давлением лучше и теперь почти наверняка сыграет с США в Сан-Франциско.

Гол Алайбеговича

Кериму Алайбеговичу всего 18, а его удар в первом тайме выглядел как заявление об амбициях в большом футболе. Алайбегович ушёл от трёх соперников, сместился чуть в сторону и мощно пробил в ближнюю девятку, а Махмуд Абунада не успел среагировать. В таком голе важен не только удар, но и правильная наглость без страха сделать что-то не так.

Гол Алайбеговича globallookpress.com

Чуть позже Абунада срезал мяч в свои ворота после неудачного выноса защитника, а ещё в первом тайме Катар отыграл один мяч. Тем не менее, Босния всё-таки была сильнее по игре и закрыла матч поздним голом Эрмина Махмича. Катар точно вылетел с одним очком, боснийцы ещё ждут формального подтверждения, но их турнир почти точно продолжится матчем против хозяев ЧМ.

Пас Джеко на автогол globallookpress.com

Марокко — Гаити 4:2

Группа C

Гаити уже не могло выйти из группы, но решило уйти так, чтобы его запомнили. Матч с Марокко получился предельно хаотичным, а особенно всех впечатлил выстрел Вильсона Изидора, после которого даже чужие болельщики жестами показывали, что увидели нечто нереальное.

Вильсон Изидор globallookpress.com

Праздник Гаити

Гаити дважды выходило вперёд. Сначала мяч залетел в ворота от Яссина Буну после прострела Жан-Кевина Дюверна, потом Изидор зарядил из-за штрафной и влепил мяч в самую девятку. Марокко пришлось по-настоящему сражаться за статус фаворита, хотя без плей-офф африканская команда не осталась бы даже в случае ничьей.

Ашраф Хакими сравнял, Исмаэль Сайбари снова забил важный гол, Суфиан Рахими вывел Марокко вперёд, а Жессим Яссин добил матч после долгой проверки ВАР. Марокко прошло дальше со второго места и теперь, вероятно, попадёт на Нидерланды. Гаити отправляется домой с тремя поражениями, зато шоу команда показала отменное.

Игроки сборной Марокко празднуют гол globallookpress.com

Бразилия — Шотландия 3:0

Группа C

Бразилия закрыла группу C на первом месте, а Шотландия теперь ждёт чужих результатов и надеется, что трёх очков хватит для плей-офф. Если коротко, бразильцы сделали то, что должны были, а шотландцы сами помогли Винисиусу включиться в гонку бомбардиров турнира.

Шотландские подарки

Скотт Маккенна слишком долго возился с мячом в своей штрафной, Райан накрыл его, и отскок ушёл прямо к Винисиусу. Тот обошёл Ангуса Ганна одним касанием и покатил в пустые ворота. Вингер «Реала» сейчас в слишком хорошей форме, чтобы за такое прощать.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Винисиус забил ещё раз и приблизился к Мбаппе и Холанну в гонке бомбардиров. Матеус Кунья добавил третий, а потом уступил место Неймару, который впервые с 2023 года сыграл за Бразилию. Болельщики встречали своего кумира буквально со слезами на глазах — и, конечно, с надеждой, что Неймар ещё сыграет свою роль на этом ЧМ. А вот Шотландии предстоит нервное ожидание результатов других групп в не самой лучшей ситуации.

Неймар с мячом globallookpress.com

Мексика — Чехия 3:0

Группа A

Мексика прошла группу идеально: три матча, три победы, ноль пропущенных. С Чехией команда Хавьера Агирре снова долго не блистала, зато после перерыва быстро справилась с соперником и написала ещё одну главу своей истории.

Минуты Очоа

Когда Мексика уже вела 2:0, Агирре выпустил на поле Гильермо Очоа. Сорокалетний вратарь, участник шести чемпионатов мира и человек, который давно стал частью мексиканской футбольной мифологии, получил свои 15 минут под шум вечной «Ацтеки». Очоа не пришлось спасать свою команду, но важен был и не вклад в конкретную игру, а прощальный кадр легендарного игрока на домашнем стадионе.

Гильермо Очоа globallookpress.com

До этого Матео Чавес забил красивым ударом, Хулиан Киньонес добавил второй, а Альваро Фидальго оформил разгром. Нельзя пройти мимо 17-летнего Хильберто Моры, самого молодого мексиканца в старте на ЧМ. Он не сыграл идеально, но помог начать первую голевую атаку и отдал передачу перед вторым мячом. Чехия вылетела, Мексика остаётся в Мехико и ждёт соперника с третьего места.

Гол Чавеса globallookpress.com

Южная Корея — Южная Африка 0:1

Группа A

Южная Африка начинала третий тур последней командой группы, а закончила на втором месте и впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ. Южная Корея оставила Сон Хын Мина на скамейке в первом тайме, и это решение повисло над матчем тяжёлым вопросом.

Южная Корея — Южная Африка globallookpress.com

Гол Масеко

Тапело Масеко ещё до перерыва несколько раз убегал в свободные зоны, будто корейская оборона не успевала выучить один и тот же урок. На 63-й минуте он получил мяч, убрал под левую и пробил мимо Кима Сын Гю. На арене, при этом, была довольно странная атмосфера — мексиканские болельщики праздновали голы своей команды на экранах, а Южная Африка тихо делала главное дело вечера.

Игроки сборной Южной Африки празднуют гол globallookpress.com

Сон вышел после перерыва, но Корея так и не нашла гол, который оставил бы её второй, а теперь азиатская сборная ждёт расклад по третьим местам. Южная Африка же сыграет с Канадой в Лос-Анджелесе и уже точно не выглядит командой, случайно заскочившей в плей-офф. Дисциплина, контратаки и возвращение Тебохо Мокоэны после дисквалификации делают её очень неудобным соперником.

Что будет дальше

Швейцария выиграла группу B и останется в Ванкувере, Канада поедет в Лос-Анджелес к Южной Африке, а Босния почти наверняка сыграет с США. В группе C Бразилия ждёт соперника из группы F, Марокко готовится к, возможно, самой яркой паре 1/16 финала с Нидерландами, а Шотландия зависла между надеждой и вылетом. Мексика идёт дальше с идеальной группой и домашней «Ацтекой», где теперь любому сопернику придётся играть не только против самой сборной, но и бороться с атмосферой намоленного стадиона.

Календарь и таблица ЧМ-2026

В матчах следующего игрового дня ЧМ-2026 решится судьба ещё трёх групп — об этом мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».