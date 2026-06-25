Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня стартует третий тур — 6 матчей в группах E, F и D.

Кюрасао — Кот-д’Ивуар

23:00 мск, Филадельфия

У этих сборных совершенно разная история. Кот-д’Ивуар приехал в США на мундиаль с опытом в больших турнирах и довольно сильным составом, а вот Кюрасао проводит свой первый чемпионат мира. При этом, номинальные хозяева поля уже набрали один балл в матче против сборной Эквадора. Если Кюрасао доставит проблемы и ивуарийцам, то это будет настоящей сенсацией, не меньше.

Это сложно представить, но у национальной команды из маленького острова даже есть шансы выйти из группы E, но для этого нужно, чтобы все звезды сошлись. Сборной Кюрасао необходимо обыграть Кот-д’Ивуар и ожидать поражения Эквадора в матче против Германии — это единственный расклад, при котором курасаонцы выйдут в плей-офф мундиаля.

А что по остальным раскладам в группе Е? Перед последним туром Германия уже обеспечила себе первое место — 6 очков и разница мячей +7. Кот-д’Ивуар идет вторым с тремя очками и нулевой разницей забитых и пропущенных. У Эквадора и Кюрасао по одному баллу, но южноамериканцы имеют разницу -1, а карибская команда — -6. Кот-д’Ивуару достаточно не проиграть, чтобы сохранить вторую строчку и напрямую выйти в 1/16 финала. Победа вообще снимет все вопросы и позволит не смотреть на параллельный матч Германия — Эквадор, а вот Кюрасао необходимо побеждать.

Первый матч Кюрасао на чемпионате мира совсем не получился. Германия разгромила дебютанта мундиаля со счетом 7:1, быстро показав большую разницу в классе, но даже в таком вечере можно найти позитив для подопечных Дика Адвоката. Ливано Комененсия забил первый гол Кюрасао в истории чемпионатов мира. Обычно после такого неприятного поражения сборные с маленьким опытом рассыпаются, но только не национальная команда из маленького карибского острова. Во втором туре Кюрасао выстоял против Эквадора — 0:0, почти не владел мячом, но хладнокровно оборонялся и дождался исторического результата — первое очко в истории чемпионатов мира.

Сборная Кот-д’Ивуара начала свой путь на мундиале гораздо увереннее, чем Кюрасао, а самое важное — начала с победы. В первом туре ивуарийцы одолели Эквадор — 1:0, а решающий мяч на 90-й минуте забил Амад Диалло. Подопечные Эмерса Фаэ не выглядели безупречно, но сделали результат. Во втором туре против сборной Германии Кот-д’Ивуар даже повел в счете благодаря голу Франка Кессье. Африканцы долго держали игру под контролем, опасно убегали в контратаки и заставляли немцев ошибаться, но концовка разрушила почти идеальный сценарий встречи, немецкий футболист Дениз Ундав вышел на замену и оформил дубль, принеся Германии победу со счетом 2:1.

Амад Диалло globallookpress.com

Перспективы Кот-д’Ивуара на ЧМ-2026 выглядят интереснее, чем казалось до старта мундиаля, но пока этой национальной команде необходимо решить главный вопрос — выход из группы. Победа или ничья с Кюрасао откроет дорогу в плей-офф, где ивуарийцам может достаться соперник совсем другого уровня. У сборной есть сильные стороны, которыми она может воспользоваться — мощная середина поля и скоростные фланги. При этом, матч с Германией показал, что в любой момент все может пойти не так. Сборная Кот-д’Ивуара посыпалась, когда немцы взвинтили темп до предела. В матчах плей-офф против других топовых национальных команд сценарий может повториться.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко не верит в то, что Кот-д’Ивуар одержит уверенную победу, сделав ставку на ничью во 2-м тайме за 3.40.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Был близок к тому, чтобы поставить один будильник, ведь смотреть на то, как Кюрасао ставит огромный автобус у своих ворот не самое крутое зрелище. Лучше заняться домашними делами, либо обратить внимание на следующий матч, который будет идти параллельно.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Эквадор — Германия

23:00 мск, Ист Рутерфорд

Сборные Эквадора и Германии также находятся в разном положении после двух туров на мундиале. Немцы уже забрали первое место и могут позволить себе готовиться к плей-офф, а Эквадор оказался в непростой ситуации, после двух матчей у сборной лишь одно очко, а впереди соперник, который пока не проигрывал ни одной встречи. Претендовать на победу эквадорцам будет очень тяжело, хотя на чемпионатах мира нередко случаются сенсации.

Сборная Эквадора вроде бы здорово выглядит на ЧМ-2026, но она была бы главным претендентом на трофей упущенных возможностей, если бы такой вручали. В 1-м туре эквадорцы продемонстрировали уверенную игру в матче против сборной Кот-д’Ивуара, несколько раз попадали в каркас ворот, но в решающий момент не смогли забить. Зато забили ивуарийцы, они дождались своего момента на 90-й минуте и лишили Эквадор очков. Второй тур оказался еще более обидным, эквадорцы владели мячом, нанесли 28 ударов по воротам Кюрасао, постоянно искали варианты через фланг, но так и не пробили Элоя Рома. Нулевая ничья для Кюрасао стала историческим результатом, а для Эквадора — почти поражением.

Сборная Германии globallookpress.com

Германия начала чемпионат мира очень уверенно с громкой победы над Кюрасао (7:1). В первом тайме дебютанты ещё держались, но после перерыва разница в скорости решений стала слишком заметной. Особенно ярко себя проявил Дениз Ундав, форвард забил и отдал две голевые передачи.

Против Кот-д’Ивуара немцы ощутили довольно сильное сопротивление. Африканцы повели в счете, подопечные Нагельсмана нервничали, а их защита временами не справлялась с быстрыми атаками соперника. Ближе к концу матча тренер национальной команды выпустил Ундава со скамейки, и тот оформил дубль, включая победный гол в компенсированное время. Победа 2:1 обеспечила Германии первое место в группе ещё до заключительного тура. Также стоит отметить, что Нико Шлоттербек получил тяжелую травму голеностопа и выбыл до конца чемпионата мира. В игре с Эквадором немецкой обороне придется пересобраться без одного из важнейших защитников.

Перед третьим туром Германия имеет шесть очков и уже гарантировала себе первую строчку в группе E. Кот-д’Ивуар идет вторым с тремя баллами, Эквадор занимает 3-е место с одним очком и опережает Кюрасао только по разнице мячей. Эквадорцам нужна победа над Германией, чтобы в целом сохранить реальные шансы на выход в 1/16 финала, но даже три очка не обязательно принесут второе место, параллельно придется следить за матчем Кюрасао — Кот-д’Ивуар. Если ивуарийцы не проиграют, Эквадор рискует остаться третьим и зависеть от общего рейтинга команд, занявших третьи позиции в группах. Ничья с Германией оставит южноамериканцев в крайне неприятной зоне ожидания чужих результатов. Немцам турнирная арифметика уже не нужна, но победа позволит завершить групповой этап без потерь и сохранить победный ритм перед плей-офф на мундиале.

Перед стартом ЧМ-2026 сборная Германии входила в круг главных претендентов на трофей, и первые два тура в целом подтвердили эти прогнозы. У национальной команды есть опытные лидеры, скоростные фланги, глубина скамейки и футболисты, способные решить матч индивидуально. При этом, нельзя точно сказать, являются ли немцы основным претендентом на трофей мундиаля. Семь голов Кюрасао выглядят убедительно, однако соперник оказался не готов к такому уровню. Победа над Кот-д’Ивуаром показала самоотверженность футболистов и чутье тренерского штаба, но одновременно вскрыла проблемы в защите. К тому же, стоит учитывать, что без Шлоттербека особенно важно, чтобы Джонатан Та и Антонио Рюдигер быстро нашли взаимопонимание.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что матч получится довольно результативным, выбрав ставку тотал голов 3.5 больше за 3.20.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Вот они, долгожданные три будильника. Если во время матча сборных Кюрасао и Кот-д’Ивуара можно уснуть, то в случае с этим матчем — противопоказано. Будем смотреть на сборную Германии — одного из главных претендентов на титул мундиаля. Ну, и Эквадор заценим.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Тунис — Нидерланды

02:00 мск, Канзас-Сити

Этот матч очень важен только для голландской сборной с точки зрения турнирного положения, ведь они еще не обеспечили себе выход в плей-офф мундиаля. Сборная Туниса, в свою очередь, уже лишилась шансов на выход из группы, однако для подопечных Эрве Ренара это последняя возможность не заканчивать чемпионат мира в статусе национальной команды, которая не набрала ни одного очка и пропустила целую корзину мячей.

В целом, сборная Туниса является одним из главных разочарований этого мундиаля, ведь эта национальная команда провела почти идеальную квалификацию ЧМ-2026, набрав 28 очков из 30-и возможных. Уже на старте турнира эта сборная посыпалась, уступив шведам со счетом 1:5. Национальная команда пропустила уже на 7-й минуте, а затем позволила сопернику слишком легко использовать свободные зоны в центре поля и в итоге проиграла.

После этого матча у сборной Туниса и вовсе происходил какой-то хаос. Федерация футбола страны объявила о расставании с Сабри Лямуши и пригласила Эрве Ренара. Французскому специалисту пришлось экстренно собирать команду перед матчем с Японией, но эффект от смены тренера оказался слишком кратким или вовсе не наступил. Японцы выиграли со счетом 4:0, не позволив Тунису зацепиться за игру буквально ни на секунду. Африканцы пытались перестроиться, использовали более осторожную схему, но не справлялись с быстрыми перемещениями азиатского соперника.

Сборная Нидерландов тоже пострадала от Японии, но не так сильно, матч завершился ничейным результатом — 2:2. «Оранжевые» дважды выходили вперед благодаря голам Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла, но оба раза позволяли японцам отыграться. Голландцы изучили свои ошибки и уже во втором туре вышли уничтожать. Сборная Швеции приехала на матч с Нидерландами после разгромной победы над Тунисом, считаясь опасным соперником, но голландцы буквально смяли скандинавов со счетом 5:1, опустив их с небес на землю. Брайан Бробби забил дважды в дебюте встречи, Коди Гакпо оформил дубль после перерыва, а Саммервилл поставил точку.

Расклад перед заключительным туром в группе F довольно интригующий — Нидерланды занимают первое место, набрав 4 очка и имея разницу мячей +4. У Японии также четыре балла и разница +4, но на один забитый мяч меньше. Швеция идет третьей с тремя очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, Тунис замыкает этот квартет с нулем в графе набранных баллов.

Мемфис Депай globallookpress.com

Победа над Тунисом гарантирует Нидерландам первое место и прямой выход в 1/16 финала. Ничья тоже обеспечит подопечным Кумана участие в плей-офф, но при победе Японии над Швецией «оранжевые» опустятся на 2-ю строчку. Поражение может все усложнить, хотя многое будет зависеть от параллельной встречи. Тунису считать уже нечего, сборная лишилась возможности продолжить турнир, но может подпортить положение сборной Нидерландов.

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста верит в то, что номинальные хозяева поля доставят проблемы голландцам, сделав ставку на победу сборной Туниса с форой (+1) за 1.94.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Возможно, у вас уже галлюцинации из-за нехватки сна, но и чемпионат мира проводится раз в 4 года, можно и потерпеть. Если серьезно, то матч действительно увлекательный, ведь сборная Туниса может упереться и не дать голландцам оформить уверенный выход в плей-офф ЧМ-2026.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Япония — Швеция

02:00 мск, Арлингтон

Обе сборные находятся в самом эпицентре борьбы за выход в плей-офф мундиаля. Победа одной из этих национальных команд позволит не зависеть от результата параллельного матча Тунис — Нидерланды. Все в руках сборных Японии и Швеции, но азиатская национальная команда все-таки ровнее провела групповой этап, нежели шведы.

Первый матч японцев с Нидерландами стал одним из самых зрелищных на старте ЧМ-2026. Подопечные Хадзимэ Мориясу дважды уступали в счете, но не развалились и каждый раз находили возможность вернуться в игру. Кэйто Накамура быстро ответил на гол Вирджила ван Дейка, а в концовке Даити Камада сравнял счет — 2:2. Во втором туре сборная Японии уничтожила Тунис, соперник получил четыре безответных мяча в свои ворота, а главным героем вечера стал Айасэ Уэда. Форвард оформил дубль и поучаствовал еще в одной голевой атаке. Эта победа дала японцам уверенность в том, что они способны выступить выше ожиданий.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Шведы выдали два буквально противоположных матча на мундиале. Сначала национальная команда раздавила сборную Туниса (5:1). Сработало все — быстрые атаки, давление на защитников, связка Александер Исак — Виктор Дьекереш, а также Ясин Айяри оформил дубль. Казалось, что подопечные Грэма Поттера на коне и способны взломать любую оборону, но пришла сборная Нидерландов и оторвала голову шведам. Уже к 17-й минуте национальная команда проигрывала 0:2, а затем голландцы продолжили вскрывать оборону через фланги, победив со счетом 5:1.

Положение сборных перед заключительным туром такое: Нидерланды — лидеры группы F с 4 очками в активе, у Японии тоже четыре балла и разница +4. Швеция идет третьей с тремя очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, а Тунис уже лишился шансов на продолжение турнира. Японии достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе место в первой двойке.

Победа даст подопечным Мориясу возможность выиграть группу, но тогда придётся следить за результатом Нидерландов. Швеции необходим успех, чтобы не оглядываться на таблицы лучших третьих мест. Ничья оставит скандинавов с четырьмя очками и в зоне возможных подсчетов, а поражение может сделать их положение зависимым не только от матча Нидерланды — Тунис, но и от результатов в других группах мундиаля.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко ожидает голевую феерию в исполнении сборных Японии и Швеции, сделав ставку на тотал голов 4.5 больше за 5.00.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Не знаю, как мы будем разрываться между двумя увлекательными матчами группы F, но это должно быть очень интересно. Если у вас нет двух мониторов, то самое время приобрести второй, ведь прыгать с вкладки на вкладку в браузере не очень удобно, есть риск упустить ключевые моменты в этих матчах.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Парагвай — Австралия

05:00 мск, Санта-Клара

Эти сборные идут практически ноздря в ноздрю в группе D, имея в своем активе по 3 балла после двух туров. Сборная Австралии пока идет на 2-м месте и держит ситуацию под контролем. Парагвайцы после провального старта сумели вернуть себя в гонку, но теперь обязаны рисковать для того, чтобы напрямую пробиться в 1/16 финала. Обе национальные команды будут показывать свой максимум в поединке за выживание.

В группе D сборная США уже обеспечила себе первое место, набрав 6 очков. Австралия идёт второй — три балла и нулевая разница мячей. У Парагвая тоже три очка, но разница забитых и пропущенных хуже — минус два. Австралийцам достаточно не проиграть, чтобы остаться в первой двойке и напрямую выйти в 1/16 финала. Победа гарантирует второе место без оглядки на дополнительные показатели. Парагваю для прямой путевки нужна только виктория, ничья оставит его третьим, а дальше придется ждать таблицу лучших сборных, занявших третьи места. Поражение для южноамериканцев станет крайне рискованным вариантом, ведь тогда рассчитывать придется уже не на себя, а на чужие результаты и разницу забитых и пропущенных мячей.

Первый тур для Парагвая стал холодным душем. США разгромили южноамериканцев со счетом 4:1, воспользовавшись проблемами соперника в обороне и задали очень высокий темп, к которому подопечные Густаво Альфаро не успели приспособиться. Парагвай не выглядел беспомощным, но слишком часто позволял американцам слишком многое на своей половине поля. Матч с Турцией показал уже совсем другой Парагвай. На 64-й секунде Матиас Галарса мощным ударом издали вывел свою сборную вперед, забив самый быстрый гол чемпионата мира на тот момент. Мигель Альмирон получил красную карточку еще до перерыва, а турки почти весь второй тайм давили на штрафную парагвайцев. Но подопечные Альфаро не дрогнули, выстояли и победили со счетом 1:0. Такой результат вернул Парагваю не только три очка, но уверенность в своих силах.

Австралия начала турнир с очень убедительной победы над Турцией — 2:0. Подопечные Тони Поповича позволили сопернику больше владеть мячом, но очень грамотно и хладнокровно наказывали за ошибки. Голы Нестори Иранкунды и Коннора Меткалфа сделали старт почти идеальным. «Соккеруз» не пытались играть красиво, сработал прагматичный план. Для национальной команды, которую перед турниром многие воспринимали как аутсайдера, это отличный старт.

Во 2-м туре с хозяевами турнира сборной США получилось куда тяжелее. Американцы выиграли со счетом 2:0, забив оба мяча в первом тайме. Австралийцы пропустили после автогола, затем позволили Алексу Фримену удвоить преимущество, а сами слишком поздно включились в матч. После перерыва команда стала действовать активнее, но полноценного штурма не получилось. Попович признал, что его игроки проиграли сопернику слишком много единоборств и вторых мячей.

Сборная Парагвая globallookpress.com

Прагматичный футбол сборной Австралии частенько приносит результат, но если национальная команда хочет далеко запрыгнуть в плей-офф мундиаля, то будет недостаточно просто ждать ошибок соперника. Ей нужны более уверенные первые таймы, меньше провалов при подборе и способность не исчезать после пропущенного мяча.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко заявил, что номинальные гости не смогут обыграть парагвайцев в заключительном туре, сделав ставку на ничью за 2.20.

Ставить будильник?

⏰ — один будильник из трех. Как говорится, пора и честь знать. Чемпионат мира чемпионатом мира, но спать тоже нужно. Эта игра будет богата единоборствами в центре поля, но бедна на голы. В общем, спокойной ночи.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Турция — США

05:00 мск, Инглвуд

Это единственный матч игрового дня, который совсем не имеет турнирного значения в группе D. Сборная США уже практически обеспечила себе первое место и выход в 1/16 финала, а турки провалились на мундиале, потеряв все шансы на выход из группы, даже математические. Предстоящий матч для американцев — отличная проверка на прочность против сборной, которой уже нечего терять. Турецкая национальная команда наверняка захочет громко хлопнуть дверью.

Болельщики сборной США давно ждали от футбольной национальной команды успехов на международной арене и, кажется, дождались. Подопечные Маурисио Почеттино разгромили сборную Парагвая в первом туре со счетом 4:1. Фоларин Балоган оформил дубль, а национальная команда с первых минут показала смелый и быстрый футбол, устроив настоящий праздник этой прекрасной игры.

Сборная США globallookpress.com

После этого матча пришла неприятная новость — сборная США потеряла своего лидера Кристиана Пулишича. Он получил травму икроножной мышцы и не смог помочь своей национальной команде в поединке против Австралии. Как выяснилось, остальным американским футболистам помощь не пригодилась, ведь они обыграли соперника во втором туре со счетом 2:0. Уже в 1-м тайме хозяева повели после автогола Камерона Берджесса, а затем Алекс Фримен забил второй мяч.

По оценкам многих экспертов именно сборная Турции является главным разочарованием чемпионата мира 2026-го года. В стартовой игре мундиаля подопечные Винченцо Монтеллы уступили Австралии со счетом 0:2. Турки владели мячом, пытались атаковать через Арду Гюлера, Хакана Чалханоглу и фланги, но соперник действовал хладнокровнее. Австралийцы во втором туре наказали национальную команду за ошибки в обороне, а Турция так и не нашла способ вскрыть плотную оборонительную линию.

Что случилось с турецкой сборной? Национальная команда приехала с сильными именами, но никто из футболистов пока не сумел проявить себя должным образом. Вместо разнообразных решений атаки часто сводились к подачам и ударам из неудобных позиций. Если соперник уходил в глухую оборону, сборная Турции не находила голевых решений. Монтелла собрал футболистов с яркими индивидуальными качествами, но на этом чемпионате мира они так и не стали командой, это стоит признать. После матча против сборной США турецкая национальная команда полетит домой.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что американцы начнут активно и заставят сборную Турции пропустить, сделав ставку на победу США в 1-м тайме за 2.50.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. В превью матча между сборными Парагвая и Австралии пожелал всем спокойной ночи и, кажется, зря... Американцы могут снова организовать голевую феерию, трибуны помогут им сделать это. В целом, тут на усмотрение каждого болельщика. Перед стартом плей-офф ЧМ-2026 можно и выспаться, но и пропустить потенциально крутой матч тоже неприятно. Решайте сами.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Календарь и результаты ЧМ-2026 25-26 июня

Невероятно удобные календарь, результаты и таблица ЧМ-2026 доступны на LiveSport.Ru прямо сейчас и обновляются в режиме реального времени. Добавляйте в закладки.