26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Парагвай и Австралия. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Парагвай: проблемы в атаке
Турнирное положение: Парагвай сражается за вторую строчку в группе. Сейчас команда находится на третьем месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Парагвай в двух турах набрал 3 очка. Вот только в воротах команды побывало четыре мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парагвай отправил домой турок (1:0).
А вот поединок с США завершился зычной коллизией (1:4). Зато до старта Мундиаля команда разгромила скромную Никарагуа (4:0).
При этом Парагвай в последнем туре при определенных раскладах может устроить даже ничья. Однако южноамериканцы уже освоились, и явно будут играть на победу.
Состояние команды: Парагвай не преуспевает в плане реализации. В двух первых матчах чемпионата мира команда забила всего 2 мяча.
Вдобавок ко всему, Парагвай еще ни разу в истории не обыгрывал австралийцев. В трех очных поединках команда потерпела два поражения при одной ничьей. Пора переписывать историю!
Австралия: игра вторым номером
Турнирное положение: Эта команда имеет логичные амбиции пробиться в плей-офф. Австралия на данный момент находится на 2-й позиции, имея в своем активе три очка.
Причем Австралия в среднем забивает аккурат гол за матч. Вот только стабильности в игре команды не сыщешь днем с огнем. Да, «соккеруз» крепки, но не более того.
Последние матчи: команда находится в довольно приличной форме. Австралия до последней коллизии не уступила дважды кряду.
Команда эффектно переиграла Турцию (2:0). А вот после того она по всем статьям уступила американцам (0:2).
В 5 своих последних поединках Австралия сумела добыть две победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Состояние команды: Австралия имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и пора бы команде улучшать реализацию.
Вообще, «соккеруз» создают немало голевых моментов, однако реализация хромает. Плюс команда не столь убедительно смотрится в первых таймах.
Австралийцев в последнем туре устроит и ничья. Команда наверняка отдаст инициативу сопернику, и постарается повторить трюк, который на славу удался в матче с турками.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Парагвай в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.88. Ничья оценивается в 2.20, тогда как победа соперника — в 4.00.
На победу парагвайцев в первом тайме букмекеры дают 3.40, тогда как на успех Австралии до перерыва можно ориентироваться за 4.00.
Прогноз: Обе команды испытывают сложности в плане реализации, и стратегически будут довольны ничейным результатом.
Ставка: Ничья за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- Австралия пропустила 2 мяча в двух стартовых турах
- Южноамериканцы в среднем пропускают 2 гола за матч
- Парагвай еще ни разу в истории не обыгрывал австралийцев
- «Соккеруз» довольно продуктивно действуют на стандартах