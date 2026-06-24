26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Парагвай и Австралия. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Парагвай: проблемы в атаке

Турнирное положение: Парагвай сражается за вторую строчку в группе. Сейчас команда находится на третьем месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Парагвай в двух турах набрал 3 очка. Вот только в воротах команды побывало четыре мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парагвай отправил домой турок (1:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

А вот поединок с США завершился зычной коллизией (1:4). Зато до старта Мундиаля команда разгромила скромную Никарагуа (4:0).

При этом Парагвай в последнем туре при определенных раскладах может устроить даже ничья. Однако южноамериканцы уже освоились, и явно будут играть на победу.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Парагвай не преуспевает в плане реализации. В двух первых матчах чемпионата мира команда забила всего 2 мяча.

Вдобавок ко всему, Парагвай еще ни разу в истории не обыгрывал австралийцев. В трех очных поединках команда потерпела два поражения при одной ничьей. Пора переписывать историю!

Австралия: игра вторым номером

Турнирное положение: Эта команда имеет логичные амбиции пробиться в плей-офф. Австралия на данный момент находится на 2-й позиции, имея в своем активе три очка.

Причем Австралия в среднем забивает аккурат гол за матч. Вот только стабильности в игре команды не сыщешь днем с огнем. Да, «соккеруз» крепки, но не более того.

Последние матчи: команда находится в довольно приличной форме. Австралия до последней коллизии не уступила дважды кряду.

Команда эффектно переиграла Турцию (2:0). А вот после того она по всем статьям уступила американцам (0:2).

В 5 своих последних поединках Австралия сумела добыть две победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: Австралия имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и пора бы команде улучшать реализацию.

Вообще, «соккеруз» создают немало голевых моментов, однако реализация хромает. Плюс команда не столь убедительно смотрится в первых таймах.

Австралийцев в последнем туре устроит и ничья. Команда наверняка отдаст инициативу сопернику, и постарается повторить трюк, который на славу удался в матче с турками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Парагвай в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.88. Ничья оценивается в 2.20, тогда как победа соперника — в 4.00.

На победу парагвайцев в первом тайме букмекеры дают 3.40, тогда как на успех Австралии до перерыва можно ориентироваться за 4.00.

Прогноз: Обе команды испытывают сложности в плане реализации, и стратегически будут довольны ничейным результатом.

2.20НичьяСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.20 на матч Парагвай — Австралия  позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Ничья за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во второй половине встречи соперники разойдутся миром.

2.00Ничья во 2-м таймеСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч Парагвай — Австралия  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
  • Австралия пропустила 2 мяча в двух стартовых турах
  • Южноамериканцы в среднем пропускают 2 гола за матч
  • Парагвай еще ни разу в истории не обыгрывал австралийцев
  • «Соккеруз» довольно продуктивно действуют на стандартах