Битва за вторую строчку в группе D

В пятницу, 26 июня, сборные Парагвая и Австралии сыграют между собой в рамках третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+3' Азиз Бехич (Австралия) пробил головой с отклонением, однако это было не опасно — голкипер все контролировал.

45+2' Кристиан Вольпато (Австралия) получил передачу на линии штрафной и зарядил в угол, но мяч разминулся со створом ворот!

45' 6 минут добавлено к первому тайму!

43' Хуан Хосе Касерес (Парагвай) срубил на бровке Нестори Иранкунда (Австралия) и судья явно пожалел парагвайца.

42' Концовку тайма Парагвай проводит в затяжной позиционной атаке на половине поля соперника.

41' Изо всех сил Азиз Бехич (Австралия) бежал за перспективной передачей по левой бровке, но мяч улетел в аут.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 39 Владение мячом 61 0 Угловые удары 3 5 Фолы 3

39' Азиз Бехич (Австралия) попытался разрезающей передачей найти партнера, но мяч оказался в ногах у парагвайского голкипера.

38' Сольный забег Хулио Энсисо (Парагвай) по левой бровке привел к угловому у ворот сборной Австралии.

37' Австралийцы перешли в позиционную атаку и уже все полевые на половине соперника.

35' Орландо Хиль (Парагвай) уверенно поймал мяч в руки после дальнего удара Джордана Боса (Австралия)!

33' Кристиан Вольпато (Австралия) разыграл через пас стандарт, но его партнер отправил мяч в пустоту.

32' Нестори Иранкунда (Австралия) рвался по правому флангу, но его грубым подкатом остановил Хуан Хосе Касерес (Парагвай) — судья развел руки в стороны.

30' Медики убрали кровь с лица Коннора Меткалфа (Австралия), перебинтовали его и тот готов продолжить игру.

29' Андрес Кубас (Парагвай) случайно ударил бутсами в лицо Коннору Меткалфу (Австралия) и тому сейчас оказывают помощь медики.

27' Игра возобновилась! Свою позиционную атаку начала сборная Парагвая.

23' Арбитр отправил футболистов на водопой! Небольшая пауза в игре!

22' Коннор Меткалф (Австралия) поймал мяч за пределами штрафной и зарядил слета -мяч попал в спину Матиаса Галарса (Парагвай).

20' Кристиан Вольпато (Австралия) подал с углового на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.

19' Эйден О'Нил (Австралия) прострелил с правой бровки в район вратарской — мяч был выбит защитником Парагвая.

18' Много грубой игры у нас сегодня, но арбитр пока не достает карточки из кармана.

17' Диего Гомес (Парагвай) после очередного столкновения упал на газон и не может подняться. Ему нужна медицинская помощь.

15' Нестори Иранкунда (Австралия) пошел на двоих соперников, но его тут же срубили.

14' Парагвай контролирует мяч, но пока без обострений на половине поля соперника.

12' Азиз Бехич (Австралия) неудачно выбросил мяч по флангу, тот никого не коснувшись улетел за лицевую линию.

11' Габриэль Авалос (Парагвай) в верховой борьбе получил локтем голову и рухнул на газон.

10' На дальний удар решился Джексон Ирвайн (Австралия), однако мяч полетел слишком неточно.

08' Матиас Галарса (Парагвай) покатился в подкате у лицевой линии и выбил мяч на угловой.

07' Матиас Галарса (Парагвай) забросил в штрафную со стандарта, но мяч в руки поймал Патрик Бич (Австралия).

06' Джордан Бос (Австралия) схватил за майку убегавшего к воротам Хулио Энсисо (Парагвай), это перспективный стандарт для парагвайцев.

05' Густаво Гомес (Парагвай) вынес мяч головой после подачи углового соперником на линию вратарской.

04' Джексон Ирвайн (Австралия) пробил с угла штрафной под перекладину — мяч на угловой перевел Орландо Хиль (Парагвай).

02' Парагвай с первых секунд включи высокий прессинг на половине поля соперника.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Парагвай — Австралия начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

04:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Левайс». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

04:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

04:35 Главным арбитром встречи назначен Клеман Турпен из Франции.

04:30 Стартовый состав Парагвая: Хиль Орландо, Веласкес Густаво, Гомес Густаво, Альдерете Омар, Касерес Хуан Хосе, Майдана Алехандро, Гомес Диего, Галарса Матиас, Кубас Андрес, Энсисо Хулио, Авалос Габриэль.

04:25 Стартовый состав Австралии: Бич Патрик, Чиркати Алессандро, Суттар Гарри, Херрингтон Лукас, Бехич Азиз, О'Нил Эйден, Ирвайн Джексон, Бос Джордан, Меткалф Коннор, Вольпато Кристиан, Иранкунда Нестори.

04:20 Сегодняшний матч пройдет в Санта-Кларе на стадионе «Левайс», который вмещает 75 000 зрителей.

04:15 Под руководством Густаво Альфаро Парагвай демонстрирует фирменный южноамериканский вязкий и оборонительный стиль. В 1-м туре было крупное поражение от США (1:4), но во 2-м — важнейшая победа над Турцией (1:0) благодаря раннему голу Матиаса Галарсы.

04:10 Парагвай занимает 3-е место с разницей голов (-2). Команде стратегически необходима победа, чтобы гарантировать прямую путевку. Однако регламент ЧМ-2026, где из групп выходят еще и 8 лучших команд с третьих мест, делает даже ничейный исход крайне выгодным для обеих сборных — 4 очка практически на 100% выводят и Парагвай в 1/16 финала.

04:05 Австралия идет на втором месте в группе — 3 очка, разница голов 0. «Соккеруз» для выхода со второго места полностью устраивает ничья благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

04:00 Команда Тони Поповича стартовали с уверенной победы над Турцией (2:0), но затем без особых шансов уступили хозяевам турнира — США (0:2). Под вопросом участие опытного форварда Мэттью Леки, зато в старт может вернуться молодой талант Нестори Иранкунда.

03:55 Сборные Парагвая и Австралии имеют скромную историю очных противостояний — сыграно 5 матчей и все имели статус товарищеских. Преимущество на стороне Австралии: 2 победы «Соккеруз», 3 ничьих и 0 побед Парагвая.

03:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20

03:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Парагвай — Австралия. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.