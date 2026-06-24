Где «бундестим», там и голы?!

25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Эквадор и Германия. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.

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Эквадор: блеклая атака

Турнирное положение: Эквадорцы пока не блистают на главном турнире четырехлетия. Южноамериканцы в своем квартете пока пребывают на третьей строчке таблицы.

При этом Эквадор в двух турах добыл всего одно очко. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф сохраняются. Для этого нужно обыгрывать немцев.

Последние матчи: стартовый поединок на Мундиале команда провела неудачно. Эквадор уступил ивуарийцам (0:1).

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После того команда не сумела обыграть Кюрасао (0:0). Зато перед чемпионатом мира она легко расправилась с Гватемалой (3:0).

В двух стартовых матчах Эквадор не забил ни одного мяча. Хотя до того команда добыла две победы подряд, отличившись в тех матчах 5 голами.

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Состояние команды: Атака эквадорцев выглядит крайне бледно. Да и в отборочном цикле команда забила всего 14 мячей в 18 матчах. А вот в свои ворота она пропустила лишь 5 раз.

Эквадорцы традиционно неудачно противостоят сборной Германии. Оба очных поединка завершились чувствительными поражениями. Да и в нынешней диспозиции шансов у команды откровенно мало.

Германия: ещё одна победа

Турнирное положение: «Бундестим» уже квалифицировался в плей-офф. Две победы в двух стартовых турах получились уверенными.

Причем Германия добыла уже 11 побед кряду. Немцы считаются одними из фаворитов чемпионата мира, и понятно почему. Состав у команды мощный.

Последние матчи: ивуарийцы были обыграны со счетом 2:1. Причем дубль удалось оформить вышедшему на замену Денизу Ундаву.

А вот в первом туре немцы разнесли в щепки оборону Кюрасао (7:1). К тому же Ундав с тремя забитыми мячами находится в когорте лучших бомбардиров Мундиаля.

К слову, Германия в двух очных поединках с Эквадором наколотила 7 мячей. Да и в последнем туре немцы не собираются сбавлять обороты.

Состояние команды: «Бундестим» в двух первых турах забил 9 мячей в ворота соперников. Плюс почему бы не завершить групповой этап еще одной яркой победой?!

Немцы всегда голодны до побед. К тому же тренерский штаб явно пойдет на некоторые кадровые эксперименты. Тот же джокер Ундав может появиться в стартовом составе.

Наверняка Германия будет верна себе. А уж Юлиан Нагельсман явно накачает подопечных морально. Не к лицу «бундестиму» расслабляться!

На что ставят в матче Эквадор — Германия Букмекерские коэффициенты на матч Эквадор — Германия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.95, а на Эквадор — 3.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.00.

Прогноз: Эквадорцы явно будут биться до конца, да и немцы не собираются снижать набранные темпы.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч Эквадор — Германия принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники в первом тайме забьют больше одного мяча.

2.63 Тотал первого тайма больше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч Эквадор — Германия принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет

«Бундестим» забил 9 мячей в двух матчах Мундиаля

Эквадорцы не сумели отличиться в двух своих последних матчах

Германия имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, среди которых выделяется Дениз Ундав

Эквадорцы в двух очных поединках с немцами пропустили 7 мячей

Немцы победили в 11 своих последних поединках

Прогноз на исход

Не пропустите прогноз на исход матча за 2.28.