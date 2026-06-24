25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Эквадор и Германия. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.20.
Эквадор: блеклая атака
Турнирное положение: Эквадорцы пока не блистают на главном турнире четырехлетия. Южноамериканцы в своем квартете пока пребывают на третьей строчке таблицы.
При этом Эквадор в двух турах добыл всего одно очко. Тем не менее, шансы на выход в плей-офф сохраняются. Для этого нужно обыгрывать немцев.
Последние матчи: стартовый поединок на Мундиале команда провела неудачно. Эквадор уступил ивуарийцам (0:1).
После того команда не сумела обыграть Кюрасао (0:0). Зато перед чемпионатом мира она легко расправилась с Гватемалой (3:0).
В двух стартовых матчах Эквадор не забил ни одного мяча. Хотя до того команда добыла две победы подряд, отличившись в тех матчах 5 голами.
Состояние команды: Атака эквадорцев выглядит крайне бледно. Да и в отборочном цикле команда забила всего 14 мячей в 18 матчах. А вот в свои ворота она пропустила лишь 5 раз.
Эквадорцы традиционно неудачно противостоят сборной Германии. Оба очных поединка завершились чувствительными поражениями. Да и в нынешней диспозиции шансов у команды откровенно мало.
Германия: ещё одна победа
Турнирное положение: «Бундестим» уже квалифицировался в плей-офф. Две победы в двух стартовых турах получились уверенными.
Причем Германия добыла уже 11 побед кряду. Немцы считаются одними из фаворитов чемпионата мира, и понятно почему. Состав у команды мощный.
Последние матчи: ивуарийцы были обыграны со счетом 2:1. Причем дубль удалось оформить вышедшему на замену Денизу Ундаву.
А вот в первом туре немцы разнесли в щепки оборону Кюрасао (7:1). К тому же Ундав с тремя забитыми мячами находится в когорте лучших бомбардиров Мундиаля.
К слову, Германия в двух очных поединках с Эквадором наколотила 7 мячей. Да и в последнем туре немцы не собираются сбавлять обороты.
Состояние команды: «Бундестим» в двух первых турах забил 9 мячей в ворота соперников. Плюс почему бы не завершить групповой этап еще одной яркой победой?!
Немцы всегда голодны до побед. К тому же тренерский штаб явно пойдет на некоторые кадровые эксперименты. Тот же джокер Ундав может появиться в стартовом составе.
Наверняка Германия будет верна себе. А уж Юлиан Нагельсман явно накачает подопечных морально. Не к лицу «бундестиму» расслабляться!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Германии дают 1.95, а на Эквадор — 3.50; ничейный исход букмекеры оценивают в 4.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.80, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.00.
Прогноз: Эквадорцы явно будут биться до конца, да и немцы не собираются снижать набранные темпы.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники в первом тайме забьют больше одного мяча.
Ставка: Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бундестим» забил 9 мячей в двух матчах Мундиаля
- Эквадорцы не сумели отличиться в двух своих последних матчах
- Германия имеет шикарный подбор атакующих исполнителей, среди которых выделяется Дениз Ундав
- Эквадорцы в двух очных поединках с немцами пропустили 7 мячей
- Немцы победили в 11 своих последних поединках
Прогноз на исход
Не пропустите прогноз на исход матча за 2.28.