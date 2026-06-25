Эквадор подходит к третьему туру группы E в положении команды, у которой почти всё упёрлось в один матч. Перед турниром сборная Себастьяна Беккасесе выглядела крепко, но на чемпионате мира пока не забила ни разу, а поражение от Кот-д’Ивуара и ничья с Кюрасао оставили её с одним очком. Германия, наоборот, уже решила главную задачу группы — две победы, первое место и редкая возможность провести заключительный тур без паники.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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32' Вирц и Нмеча не разобрались в центре поля и потеряли мяч, а вот Ангуло с Валенсией не воспользовались шансом и загубили контратаку.

31' Игра возобновлена, Эквадор с мячом.

Эквадор — Германия globallookpress.com

27' Пауза на воду объявлена. Эквадорцы продолжают что-то предъявлять арбитру, но на решения Тори Пенсо вряд ли повлияют.

25' Раум навесил прямо в голову Хаверцу с левого фланга, а Кай пробил в руки вратарю.

24' Сане вернулся в свою штрафную и отобрал мяч у Инкапье! Отлично отработал в защите Лерой.

23' Франко опасно навешивал на Валенсию, тому до мяча не дал добраться Та.

Статистика матча 1 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 1 Угловые удары 0 8 Фолы 2

22' Нойер спокойно вышел из ворот и кулаками выбил мяч из штрафной.

21' Угловой заработал Эквадор.

19' Не устают бить Киммиха эквадорцы, в этот раз Инкапье затоптал футболиста «Баварии».

17' Вирц здорово скинул в свободную зону, Раум мог убегать к воротам, но Пачо отлично поставил спину и отобрал мяч.

16' Снова фолит в отборе Плата, скоро на жёлтую карточку наиграет такими темпами.

14' Нмеча решил пробил из-за штрафной и не попал в дальний угол.

12' Плата нарушил правила на Киммихе у штрафной Германии и почему-то был недоволен решением арбитра.

11' Сане чуть не потерял мяч на подборе, Мусиала успел подстраховать.

11' Снова штрафной заработала Германия на левом фланге.

09' ГОООООООООЛ! Эквадор сравнял! Нмеча потерял мяч на своей половине, Ангуло прошёл к штрафной и мощно пробил издали — в самый угол ворот Нойера влетел мяч. 1:1, яркий старт от команд!

Нильсон Ангуло globallookpress.com

06' Немцы разыграли штрафной на половине поля Эквадора, но не довели атаку до удара.

04' Но нет, отмены не будет, гол засчитан! Все претензии эквадорцев – мимо.

03' ВАР долго проверяет момент, поскольку Павлович высоковато поднял ногу в борьбе за мяч перед голом.

02' ГОООООООООЛ! Тут же вперёд выходит Германия! Павлович выиграл борьбу в штрафной Эквадора, скинул на Вирца, Флориан покатил под удар Сане, а тот в касание вонзил мяч в ближний угол. 0:1, шансов на плей-офф у Эквадора всё меньше.

Гол Сане globallookpress.com

01' Германия начала с центра, поехали!

До матча

22:58 Всё готово к старту! В Нью-Джерси сегодня около 30 градусов, так что перерывы на водопой будут актуальны.

22:53 Футболисты выстроились в центральном круге, звучат национальные гимны Эквадора и Германии.

22:48 Матч обслужит американка Тори Пенсо. Ей помогут соотечественницы Брук Мэйо и Кэтрин Несбитт, которые будут работать на линиях. Четвёртым судьёй назначен представитель Новой Зеландии Кэмпбелл-Кирк Кавана-Во. Назначение Пенсо выглядит логичным с учётом её международного статуса. Она судила финал женского чемпионата мира 2023 года и в последние годы стала одной из самых заметных судей в системе ФИФА. За ВАР будет отвечать американец Джозеф Дикерсон, его ассистентом назначен Мин Фу.

22:43 Юлиан Нагельсман не пошёл на широкую ротацию, хотя Германия уже гарантировала себе первое место в группе. По сути, тренер сделал только вынужденные перестановки после победы над Кот-д’Ивуаром. В воротах снова Мануэль Нойер, хотя в Германии активно обсуждали, может ли Оливер Бауманн получить свой шанс после того, как незадолго до турнира потерял статус первого номера. В обороне вместо Нико Шлоттербека и Натаниэля Брауна вышли Антонио Рюдигер и Давид Раум. При этом у Германии нет риска дисквалификаций — ни один игрок стартового состава пока не висит на карточке.

22:40 После нулевой ничьей с Кюрасао положение Эквадора стало неприятным, но не безнадёжным. Формально команда Себастьяна Беккасесе всё ещё зависит сама от себя, победа над Германией почти наверняка выведет её в 1/16 финала. Это сложный сценарий, но не фантастический — особенно если Эквадор наконец превратит давление и удары в голы. А теоретически даже ничья может оставить Эквадор в игре за плей-офф через рейтинг третьих мест. Но рассчитывать на него опасно, потому что там всё будет зависеть от параллельных результатов и разницы мячей.

22:30 А это стартовый состав, который выбрал Юлиан Нагельсман: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Раум, Павлович, Мусиала, Вирц, Сане, Нмеча, Хаверц.

22:25 В таком составе начнёт сборная Эквадора: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Вите, Франко, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата, Ангуло.

22:20 Пока что главный игрок сборной Германии на ЧМ — Дениз Ундав, его минуты выглядят почти фантастическими по эффективности. Для команды, в контексте которой часто обсуждают структуру, контроль и позиционную игру, такой форвард важен именно своей простотой. Даже если Нагельсманн будет дозировать нагрузку лидеров, Германия всё равно сохраняет глубину, которой Эквадору может не хватить во второй половине матча.

22:15 У Эквадора всё равно есть понятная основа для сопротивления. Моисес Кайседо даёт команде интенсивность в середине, Пьеро Инкапье и Вильям Пачо надёжны в защите, Первис Эступиньян способен продвигать атаки через левый край, а Эннер Валенсия всё ещё ищет свой первый гол на турнире. Но против Германии этого набора качеств мало, если атаки снова будут распадаться на полуподачи и поспешные удары.

22:10 Эквадор не выглядит командой, которая совсем ничего не создаёт. В этом и проблема: моменты есть, удары есть, давление отрезками тоже появляется, но всё заканчивается пустотой на табло. После 0:0 с Кюрасао раздражение вокруг сборной стало громче, и Беккасесе уже пришлось отвечать не только за результат, но и за настроение болельщиков. Эквадор входил в турнир на длинной серии без поражений, однако за две игры потерял ту уверенность, которая обычно держит такие команды даже в трудные минуты. Теперь ему нужно сыграть против Германии так, будто предыдущих 180 минут не было.

22:05 Германия воспринимает последний тур исключительно как подготовку к 1/16 финала. Победа 7:1 над Кюрасао была яркой, но ожидаемой, а вот 2:1 с Кот-д’Ивуаром выглядели важнее как проверка характера — команда Юлиана Нагельсманна пропустила первой, но всё равно добыла результат. Для немцев это ещё и символический групповой этап. После двух провалов подряд на чемпионатах мира Германия наконец снова прошла дальше. Теперь важно не потерять соревновательный ритм и при этом не тащить в плей-офф лишнюю усталость.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28.