25 июня в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Эквадор и Германия. Начало встречи — в 23:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор плохо начал текущий мундиаль и рискует остаться за бортом плей-офф.
Сейчас команда находится на третьей позиции в квартете, набрав лишь один балл. Третий тур группового этапа станет решающим для южноамериканской сборной.
Последние матчи: В первой встрече на мундиале эквадорцы проиграли Кот-д'Ивуару (0:1). У команды были шансы вырвать ничью, но взломать оборону соперника так и не вышло.
Во втором туре у Эквадора была обидная ничья с Кюрасао. Казалось, что сборная легко завоюет три очка, но за 90 минут не получилось забить ни одного гола.
Состояние команды: Кадровых проблем у южноамериканской сборной нет. Тренерский штаб может рассчитывать на всех ключевых футболистов.
Главная проблема Эквадора на турнире — реализация моментов. Несмотря на отсутствие забитых мячей, команда создала достаточное количество опасных ситуаций. По показателю ожидаемых голов эквадорцы входят в число лучших сборных чемпионата, однако подвела точность в завершающей стадии атак. Теперь исправлять ситуацию придется в игре против одного из фаворитов турнира.
Германия
Турнирное положение: Сборная Германии блестяще стартовала на ЧМ и в первых двух турах решила все вопросы.
Команда набрала шесть очков и досрочно пробилась в плей-офф. Стоит отметить, что выигрышная серия бундестим насчитывает 11 встреч.
Последние матчи: В стартовой игре Германия легко разгромила Кюрасао. Подопечные Юлиана Нагельсманна забили семь голов и пропустили в ответ лишь один мяч.
Затем немецкая сборная встречалась с Кот-д'Ивуаром. Здесь уже было посложнее, но команда все равно победила. Решающий гол в компенсированное время забил Дениз Ундав.
Состояние команды: Германия благодаря двум победам гарантировала себе первое место в группе. Матч с Эквадором уже не повлияет на турнирное положение бундестим.
Однако не обошлось без потерь. Из-за травмы выбыл один из лидеров обороны Нико Шлоттербек, поэтому место в центре защиты, вероятнее всего, займет Антонио Рюдигер. Кроме того, все больше шансов получить место в стартовом составе имеет Дениз Ундав, который в двух предыдущих матчах, выходя на замену, забил три гола и сделал два ассиста.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается коэффициентом 1.94, а Эквадора — 3.51; на ничейный исход букмекеры дают 4.02.
На ТБ 2.5 гола букмекеры предлагают коэффициент 1.81, а на ТМ 2.5 можно заключить пари за 2.02.
Прогноз: Эквадор будет вынужден раскрываться и идти вперед большими силами, что неизбежно создаст свободные зоны для быстрых немецких атак. Однако в первом тайме южноамериканцы должны выстоять.
Ставка: Ничья в первом тайме за 2.28.
Прогноз: Эквадор наверняка создаст моменты и, возможно, впервые отличится на турнире. Отступать команде уже некуда.
Ставка: Эквадор не проиграет за 1.90.
Пять причин, почему ставка зайдет
- После досрочного выхода в плей-офф Германия не упустит первое место и может разбавить основной состав резервистами
- Эквадор в первых двух матчах создал немало голевых моментов, но подвела реализация
- Германия в двух стартовых поединках мундиаля пропустила два гола
- Эквадору нужно срочно исправлять ситуацию в решающей встрече группового этапа, иначе сборная не выйдет в 1/16 финала
- В двух предыдущих играх Эквадор неплохо выглядел в обороне, пропустив на ЧМ-2026 лишь один мяч
Прогноз на тоталы
Еще один прогноз на матч — тоталы со ставкой за 3.20.