25 июня в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Эквадор и Германия. Начало встречи — в 23:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

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Эквадор

Турнирное положение: Эквадор плохо начал текущий мундиаль и рискует остаться за бортом плей-офф.

Сейчас команда находится на третьей позиции в квартете, набрав лишь один балл. Третий тур группового этапа станет решающим для южноамериканской сборной.

Последние матчи: В первой встрече на мундиале эквадорцы проиграли Кот-д'Ивуару (0:1). У команды были шансы вырвать ничью, но взломать оборону соперника так и не вышло.

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Во втором туре у Эквадора была обидная ничья с Кюрасао. Казалось, что сборная легко завоюет три очка, но за 90 минут не получилось забить ни одного гола.

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Состояние команды: Кадровых проблем у южноамериканской сборной нет. Тренерский штаб может рассчитывать на всех ключевых футболистов.

Главная проблема Эквадора на турнире — реализация моментов. Несмотря на отсутствие забитых мячей, команда создала достаточное количество опасных ситуаций. По показателю ожидаемых голов эквадорцы входят в число лучших сборных чемпионата, однако подвела точность в завершающей стадии атак. Теперь исправлять ситуацию придется в игре против одного из фаворитов турнира.

Германия

Турнирное положение: Сборная Германии блестяще стартовала на ЧМ и в первых двух турах решила все вопросы.

Команда набрала шесть очков и досрочно пробилась в плей-офф. Стоит отметить, что выигрышная серия бундестим насчитывает 11 встреч.

Последние матчи: В стартовой игре Германия легко разгромила Кюрасао. Подопечные Юлиана Нагельсманна забили семь голов и пропустили в ответ лишь один мяч.

Затем немецкая сборная встречалась с Кот-д'Ивуаром. Здесь уже было посложнее, но команда все равно победила. Решающий гол в компенсированное время забил Дениз Ундав.

Состояние команды: Германия благодаря двум победам гарантировала себе первое место в группе. Матч с Эквадором уже не повлияет на турнирное положение бундестим.

Однако не обошлось без потерь. Из-за травмы выбыл один из лидеров обороны Нико Шлоттербек, поэтому место в центре защиты, вероятнее всего, займет Антонио Рюдигер. Кроме того, все больше шансов получить место в стартовом составе имеет Дениз Ундав, который в двух предыдущих матчах, выходя на замену, забил три гола и сделал два ассиста.

На что ставят в матче Эквадор — Германия Букмекерские коэффициенты на матч Эквадор — Германия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается коэффициентом 1.94, а Эквадора — 3.51; на ничейный исход букмекеры дают 4.02.

На ТБ 2.5 гола букмекеры предлагают коэффициент 1.81, а на ТМ 2.5 можно заключить пари за 2.02.

Прогноз: Эквадор будет вынужден раскрываться и идти вперед большими силами, что неизбежно создаст свободные зоны для быстрых немецких атак. Однако в первом тайме южноамериканцы должны выстоять.

2.28 Ничья в первом тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Эквадор — Германия позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Ничья в первом тайме за 2.28.

Прогноз: Эквадор наверняка создаст моменты и, возможно, впервые отличится на турнире. Отступать команде уже некуда.

1.90 Эквадор не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Эквадор — Германия принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Эквадор не проиграет за 1.90.

Пять причин, почему ставка зайдет

После досрочного выхода в плей-офф Германия не упустит первое место и может разбавить основной состав резервистами

Эквадор в первых двух матчах создал немало голевых моментов, но подвела реализация

Германия в двух стартовых поединках мундиаля пропустила два гола

Эквадору нужно срочно исправлять ситуацию в решающей встрече группового этапа, иначе сборная не выйдет в 1/16 финала

В двух предыдущих играх Эквадор неплохо выглядел в обороне, пропустив на ЧМ-2026 лишь один мяч

Прогноз на тоталы

Еще один прогноз на матч — тоталы со ставкой за 3.20.