26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Япония и Швеция. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
Япония: ставка на контратаки
Турнирное положение: «Самураи» весьма близки к выходу в плей-офф. Команда находится на 2-м месте в группе, набрав 4 очка в двух матчах.
При этом Япония в двух матчах забила 6 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила два гола. Между тем, шведам проигрывать нельзя ни в коем случае!
Последние матчи: Японцы забивают с некоторой легкостью. К тому же в последнем туре им нужно просто не проиграть.
В предыдущем туре группового этапа команда переиграла Тунис (4:0). А вот поединок с голландцами завершился боевым паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах сборная Япония победила 4 раза. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при всего двух пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Японцы находятся на приличном ходу. Лидеры команды выглядят выгодно, плюс есть куда прибавлять.
И уж точно японцы попытаются как можно увереннее выйти в плей-офф. Лишь обороняться в матче с «тре крунур» команда точно не собирается. Плюс не забываем, как «самураи» прекрасно контратакуют!
Швеция: придётся рисковать
Турнирное положение: Шведы на Мундиале демонстрируют полярные результаты. Команда в турнирной таблице своей группы пребывает на третьей строчке.
Причем сборная Швеция в двух турах разжилась тремя очками. Забили скандинавы 6 мячей при шести же пропущенных. От саксофона до ножа!
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Шведы разгромили Тунис (5:1).
А вот потом случилось поражение от Нидерландов (1:5). Да и контрольный поединок с Грецией принес лишь ничью (2:2).
В своих пяти последних матчах Швеция добыла две виктории. В этих поединках команда отличилась 12 результативными ударами, пропустив в свои ворота 13.
Состояние команды: Шведы намерены биться до последнего. Подбор игроков по именам у команды симпатичный, плюс желание реабилитироваться за оплеуху от голландцев огромное.
Нет сомнений, что Швеция будет рисковать. Конечно, ничьей в итоге может хватить, но кто о ней думает при наличии в составе Александера Исака и Виктора Дьёкереша?!
Надежность тылов скандинавов оставляет желать лучшего. Зато этот недостаток вполне можно компенсировать высокой результативностью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Япония считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа Швеции — в 4.33.
Надо сказать, что букмекерами тотал больше 2.5 рассматривается за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.
Прогноз: Обе команды симпатично смотрятся в атаке, да и шведам в последнем туре явно нужно рисковать.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в двух стартовых турах забили по 6 мячей
- Япония сражается за первое место в группе, для чего команде нужно выигрывать с как можно более крупным счетом
- Шведы на Мундиале в среднем пропускают 3 мяча за матч
- Япония в четырех очных поединках один раз уступила Швеции при трех ничьих
- Скандинавы пропустили 11 мячей в 4 своих последних матчах