26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Япония и Швеция. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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Япония: ставка на контратаки

Турнирное положение: «Самураи» весьма близки к выходу в плей-офф. Команда находится на 2-м месте в группе, набрав 4 очка в двух матчах.

При этом Япония в двух матчах забила 6 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила два гола. Между тем, шведам проигрывать нельзя ни в коем случае!

Последние матчи: Японцы забивают с некоторой легкостью. К тому же в последнем туре им нужно просто не проиграть.

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В предыдущем туре группового этапа команда переиграла Тунис (4:0). А вот поединок с голландцами завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах сборная Япония победила 4 раза. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при всего двух пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Японцы находятся на приличном ходу. Лидеры команды выглядят выгодно, плюс есть куда прибавлять.

И уж точно японцы попытаются как можно увереннее выйти в плей-офф. Лишь обороняться в матче с «тре крунур» команда точно не собирается. Плюс не забываем, как «самураи» прекрасно контратакуют!

Швеция: придётся рисковать

Турнирное положение: Шведы на Мундиале демонстрируют полярные результаты. Команда в турнирной таблице своей группы пребывает на третьей строчке.

Причем сборная Швеция в двух турах разжилась тремя очками. Забили скандинавы 6 мячей при шести же пропущенных. От саксофона до ножа!

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Шведы разгромили Тунис (5:1).

А вот потом случилось поражение от Нидерландов (1:5). Да и контрольный поединок с Грецией принес лишь ничью (2:2).

В своих пяти последних матчах Швеция добыла две виктории. В этих поединках команда отличилась 12 результативными ударами, пропустив в свои ворота 13.

Состояние команды: Шведы намерены биться до последнего. Подбор игроков по именам у команды симпатичный, плюс желание реабилитироваться за оплеуху от голландцев огромное.

Нет сомнений, что Швеция будет рисковать. Конечно, ничьей в итоге может хватить, но кто о ней думает при наличии в составе Александера Исака и Виктора Дьёкереша?!

Надежность тылов скандинавов оставляет желать лучшего. Зато этот недостаток вполне можно компенсировать высокой результативностью.

На что ставят в матче Япония — Швеция Букмекерские коэффициенты на матч Япония — Швеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.40, а победа Швеции — в 4.33.

Надо сказать, что букмекерами тотал больше 2.5 рассматривается за 1.80, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: Обе команды симпатично смотрятся в атаке, да и шведам в последнем туре явно нужно рисковать.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Япония — Швеция принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

5.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Япония — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдет