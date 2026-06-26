Битва за вторую строчку в группе F

В пятницу, 26 июня, сборные Японии и Швеции сыграют между собой в рамках третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

39' Своей заменой отвечает тренерский штаб Японии: Сого Танигути вышел вместо Ко Итакура.

37' Вынужденная замена у Швеции: из-за травмы поле покинул Исак Хин, вместо нгео игру продолжит Лукас Бергвалль.

36' Исак Хин (Швеция) попросил вызвать ему врачей. Он не может сам подняться с газона.

34' Юкинари Сугавара (Япония) опасно прострелил в штрафную с правого фланга, но мяч подальше от ворот выбил Густав Лагербильке (Швеция).

33' Много борьбы в центре поля — ни одна из команд надолго не может завладеть мячом.

32' Исак Хин (Швеция) получил первую в матче желтую карточку за фол на убегавшем в отрыв Аясэ Уэда (Япония).

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 0 53 Владение мячом 47 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 6 Фолы 3

30' Рицу Доан (Япония) попал в коробочку двух защитников, а затем Якоб Виделль Зеттерстрем (Швеция) вышел из ворот и забрал мяч в руки.

29' Энтони Эланга (Швеция) отдал чуть сильную передачу на набегавшего партнера и Ясин Аяри (Швеция) упустил мяч за лицевую.

28' Исак Хин (Швеция) получил по ногам в середине поля, шведы быстро разыграли этот стандарт.

27' Игра возобновилась! Швеция начала неспешную позиционную атаку.

24' Судья отправляет футболистов на небольшой перерыв! Рекламная пауза в деле!

23' Дзен Судзуки (Япония) подчистил за защитниками и выбил мяч за боковую перед набегавшим Александром Исаком (Швеция).

22' Дайдзэн Маэда (Япония) пробил с отклонением головой с угла штрафной — мяч пролетел над перекладиной.

21' Ясин Аяри (Швеция) слишком сильно запулил передачу на набегавшего в штрафную партнера. Будет удар от ворот.

20' Якоб Виделль Зеттерстрем (Швеция) прочитал комбинацию японцев и забрал в падении мяч у линии вратарской.

19' Густав Лагербильке (Швеция) головой прервал опасный заброс на Аясэ Уэда (Япония), мяч выбит в аут.

17' Ао Танака (Япония) в очередной раз играет грубо в линии атаки, на этот раз на газоне оказался Эллиот Страуд (Швеция).

16' Энтони Эланга (Швеция)был сбит в центре поля Хироки Ито (Япония). Арбитр явно пожалел японца, не наказав его горчичником.

15' Габриэль Гудмундссон (Швеция) далеко бросил из аута прямо в штрафную соперника, но на перехвате головой сыграл Юкинари Сугавара (Япония).

14' Кейто Накамура (Япония) решился на дальний выстрел — мяч пролетел в метре от правой стойки ворот.

13' Япония всем составом перешла на чужую половину, прижав соперника к штрафной площади.

12' Дзен Судзуки (Япония) помог своим партнерам выйти из-под прессинга сильным ударом на чужую половину поля.

11' Якоб Виделль Зеттерстрем (Швеция) вышел из ворот и поймал мяч в руки после дальнего заброса к лицевой линии.

10' Жесткий фол от Ао Танака (Япония) в центре поля, но арбитр пока не достает карточки из кармана.

08' Аясэ Уэда (Япония) попал в положение вне игры, раньше времени рванув за спины защитников.

07' Рицу Доан (Япония) выполнил кросс с левой в центр штрафной, но там не было партнеров для удара.

06' Александер Бернхардссон (Швеция) принял мяч в штрафной и пробил в падении — это разминка для Дзена Судзуки (Япония)!

05' Дайдзэн Маэда (Япония) пробежал с мячом пол поля, а при входе в штрафную его плечом оттолкнул Исак Хин (Швеция) и забрал мяч.

04' Рицу Доан (Япония) сыграл в ноги убегающему в атаку Ясин Аяри (Швеция) и судья зафиксировал нарушение правил.

03' Габриэль Гудмундссон (Швеция) подал на ближнюю штангу, где мяч выбил Ко Итакура (Япония).

02' Ясин Аяри (Швеция) навесил с углового, было много верховой борьбы и Рицу Доан (Япония) вновь выбил на корнер.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Япония — Швеция начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

01:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

01:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

01:40 Сегодня в Арлингтоне жарко, но погода не влияет на ход игры, так как «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» полностью крытый и оснащен системой климат-контроля. На самой арене во время матча поддерживается комфортная температура около +22°C.

01:35 Главным арбитром встречи назначен Иван Бартон из Сальвадора.

01:30 Стартовый состав Японии: Судзуки Дзион, Ито Хироки, Итакура Ко, Секо Аюму, Сугавара Юкинари, Камада Даити, Танака Ао, Накамура Кейто, Доан Рицу, Маэда Дайдзэн, Уэда Аясэ.

01:25 Стартовый состав Швеции: Зеттерстрем Якоб Видель, Лагербильке Густав, Хин Исак, Гудмундссон Габриэль, Бернхардссон Александер, Линделёф Виктор, Аяри Ясин, Страуд Эллиот, Эланга Энтони, Дьёкереш Виктор, Исак Александр.

01:20 Сегодняшний матч пройдет в Арлингтоне на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум», который вмещает 105 000 зрителей.

01:15 Япония лидирует в борьбе за вторую строчку: 4 очка и отличная разница голов +4. «Самураям» достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе прямой выход в плей-офф со второго места, а при осечке Нидерландов — даже побороться за первое.

01:10 Подопечные Хадзимэ Мориясу проводят сильный турнир. В первом туре они выдали зрелищную ничью с Нидерландами (2:2), а во втором — камня на камне не оставили от Туниса (4:0), забив четыре гола на ЧМ впервые в своей истории. Команда невероятно дисциплинированна (0 желтых карточек на турнире), однако имеет серьезную потерю: из-за травмы матч пропустит один из лидеров атаки Такефуса Кубо.

01:05 Швеция идет на третьем месте с 3 очками и разнице голов 0. Шведам желательно побеждать, чтобы обойти Японию и железно выйти со второго места. В случае ничьей или поражения «Тре Крунур» придется надеяться на проход в 1/16 финала с третьей строчки, что при разгроме от голландцев ставит их в шаткое положение.

01:00 Сборная Швеции под руководством Грэма Поттера показывает крайне нестабильный футбол на этом ЧМ. На старте шведы ярко разгромили Тунис (5:1), но уже во втором туре потерпели сокрушительное и болезненное поражение от Нидерландов с аналогичным счетом (1:5). Оборона скандинавов во главе с Линделёфом выглядит уязвимой, и Поттеру придется перестраивать игру, возможно, выпустив в старте креативных Антони Элангу и Лукаса Бергвалля.

00:55 В XXI веке Япония и Швеция провели лишь один товарищеский матч в 2002 году, который завершился вничью 1:1.

00:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.75

00:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Япония — Швеция. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.