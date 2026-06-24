26 июня в 3‑м туре чемпионата мира по футболу в группе F сыграют Тунис и Нидерланды, которых причисляют к теневым фаворитам турнира. Начало встречи — 2:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.74.

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Тунис: ничего не спасёт

Турнирное положение: после двух матчей на ЧМ‑2026 у Туниса 0 очков, разница 1:9 и нет шансов на выход в плей‑офф.

Последние матчи: игра с Японией (0:4) откровенно не получилась у Туниса, не помогло и назначение новым главным тренером Эрве Ренара. Уже к 31‑й минуте тунисцы пропустили дважды, а вообще за всю игру нанесли всего два удара по воротам и ни одного в створ, что выглядит откровенным позором.

Ранее в первом туре случилось разгромное поражение от Швеции со счётом 1:5.

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Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: пока Тунис выглядит слабейшей командой чемпионата мира 2026 года. После первого тура в отставку был отправлен Сабри Лямуши и назначен Ренар, но это никак не помогло команде: она выглядела всё так же жалко, как и в дебютном матче.

Нидерланды: в предвкушении разгрома

Турнирное положение: сейчас Нидерланды за счёт лучшей разницы лидируют в группе F с 4 очками и имеют отличные шансы на выход в плей‑офф.

Последние матчи: во втором туре Нидерланды разгромили Швецию со счётом 5:1, продемонстрировав свои амбиции на турнире. Главными героями этой встречи стали нападающие Брайан Бробби и Коди Гакпо, забившие по два мяча; также отличился Саммервилль. На протяжении всего матча голландцы контролировали ход игры и не особо сильно устали.

До этого была ничья с Японией (2:2).

Не сыграют: травмированы — К. Тимбер (п), Ю. Тимбер (з).

Состояние команды: после первого матча главный тренер Рональд Куман внёс небольшие коррективы в состав, и сборная выглядела намного интереснее, легко разобравшись со шведами. Скорее всего, в заключительном матче группового этапа будет небольшая ротация, так как надо отдохнуть ведущим игрокам перед плей‑офф и дать проявить себя резервистам, которые тоже являются игроками хорошего уровня.

На что ставят в матче Тунис — Нидерланды Букмекерские коэффициенты на матч Тунис — Нидерланды: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2009 году в товарищеской встрече была ничья со счётом 1:1.

В 1994 году также не был выявлен победитель (2:2).

Тунис в трёх последних играх пропустил 14 мячей и забил только один.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Туниса дают 22,0, а на Нидерланды — 1,13, ничью букмекеры оценивают в 9,20.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,16.

Прогноз: ну хоть в последнем туре Тунис хоть немного, но должен показать характер и немного упереться на чемпионате мира. Третий разгром на турнире станет нонсенсом. Также, скорее всего, Нидерланды сделают ротацию половины состава, что также повысит шансы на успех.

1.74 Тунис выиграет с форой +2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч Тунис — Нидерланды принесёт чистый выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Основная ставка: победа Туниса с форой +2,5 за 1,74.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант на первый тайм.

1.90 Победа Туниса с форой +1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Тунис — Нидерланды позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Дополнительная ставка: победа Туниса с форой +1 в первом тайме за 1,90.